Bu videoda POCO markasının amiral gemi segmentine konumlandırdığı F Serisi’nin yeni üyesi POCO F7 Pro’yu inceliyoruz.

Fiyat/Performans oranı en iyi telefonlar denilince akla genellikle POCO markası geliyor. Özellikle X Serisi ve F Serisi her zaman bulundukları fiyat segmentinde alınabilecek en iyi telefonlardan oluyor. POCO F7 Pro ise sunduğu amiral gemisi özellikleriyle dikkat çekiyor. Ekran tarafında 2K çözünürlüğünde 120Hz AMOLED ekranı, Snapdragon 8 Gen 3 işlemcisi, 6000 mAh batarya ve 90W hızlı şarjı telefonun ön plana çıkan ana özellikleri. POCO F7 Pro hakkındaki tüm detayları da bu videoda bulabilirsiniz.

Peki siz POCO F7 Pro hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce amiral gemisi segmentinde yer alan POCO F7 Pro kendi fiyat segmentinin en iyi telefonu olabilir mi? Siz de kendi görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşmayı unutmayın. İyi seyirler.

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