Realme X2 duyuruldu: Snapdragon 730G, 30W Vooc 4.0 şarj!

Realme X2 modeli süre gelen sızıntıların ardından resmi olarak duyuruldu. Orta üst seviye için dikkat çekici özellikler barındıran telefon, şirketin diğer modellerinde olduğu gibi fiyat/performans oranıyla dikkat çekiyor.

Realme X2 özellikleri ve fiyatı

İnci beyazı ve İnci mavisi renk seçenekleriyle gelen telefon, ön taraftan baktığımızda damla çentik tasarımını kullanıyor. Yan çerçevelerde metal malzeme kullanılırken, cihazın önü ve arkası cam kaplı.

6.4 inç boyutlu ekranda Full HD+ çözünürlük ve Super AMOLED panel tercih edilmiş. Parmak izi sensörü ise ekranın altına gömülü şekilde geliyor. Gücünü Snapdragon 730G işlemcisinden alan modelde 6 GB RAM + 64 GB depolama ile 8 GB RAM + 128 GB depolama olmak üzere farklı seçenekler sunuluyor. Kamera tarafında ise arka bölümde dörtlü bir kamera sistemi görüyoruz. Arka tarafta 64 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP olarak kameralar sıralanıyor. Ön tarafta ise 32 MP‘lik bir selfie kamerası bulunuyor.

Cihazda 4.000 mAh batarya kapasitesiyle birlikte 30W‘lık Vooc 4.0 şarj desteği bulunuyor. Fiyatlara geldiğimizde telefonun 6 GB + 64 GB modeli 225 dolar, 8 GB + 128 GB modeli ise 265 dolar fiyat etiketiyle satılacak.