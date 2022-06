İngiliz üretici, Nothing Phone‘un (1) ilk ayrıntılı sunumunu açıkladıktan sadece bir gün sonra, akıllı telefonunu dünyanın en büyük çağdaş sanat fuarlarından biri olan İsviçre’deki Art Basel 2022 fuarına götürdü. Ziyaretçiler, diğer sanat eserlerinin yanı sıra, şirketin mükemmel Ear 1 kulaklıklarından sonra gelecek olan ikinci ürününü ilk kez gördüler.

Nothing Phone 1 bir cam küpün altında korundu, bu nedenle gösteriye gelen ziyaretçilerin onu alma fırsatı olmadı. Ancak, cihazı rakiplerinden ayıracak ilk özelliklerden birini görebildiler. Nitekim dün de belirttiğimiz gibi akıllı telefon arka tarafında ışık şeritleri kullanıyor.

Your first chance to buy phone (1). 21-23 June.

Limited edition #the100 units, laser engraved from 1 to 100. Only on StockX: https://t.co/is6LgzVocl pic.twitter.com/M3ywtuSsZn

