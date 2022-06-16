İngiliz üretici, Nothing Phone‘un (1) ilk ayrıntılı sunumunu açıkladıktan sadece bir gün sonra, akıllı telefonunu dünyanın en büyük çağdaş sanat fuarlarından biri olan İsviçre’deki Art Basel 2022 fuarına götürdü. Ziyaretçiler, diğer sanat eserlerinin yanı sıra, şirketin mükemmel Ear 1 kulaklıklarından sonra gelecek olan ikinci ürününü ilk kez gördüler.

Nothing Phone 1 bir cam küpün altında korundu, bu nedenle gösteriye gelen ziyaretçilerin onu alma fırsatı olmadı. Ancak, cihazı rakiplerinden ayıracak ilk özelliklerden birini görebildiler. Nitekim dün de belirttiğimiz gibi akıllı telefon arka tarafında ışık şeritleri kullanıyor.

Your first chance to buy phone (1). 21-23 June.

Limited edition #the100 units, laser engraved from 1 to 100. Only on StockX: https://t.co/is6LgzVocl pic.twitter.com/M3ywtuSsZn — Nothing (@nothing) June 16, 2022

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Nothing Phone 1, arkada LED şeritlerli videosu görücüye çıktı

Aşağıdaki videoda da görebileceğiniz gibi, Nothing’in akıllı telefonunun arkasında birkaç LED şerit mecut. Biri foto sensörlerin etrafında, biri sağ üstte, biri kablosuz şarj bobininin etrafında ve sonuncusu da cihazın altında bulunuyor. Şu an için her birinin ne için kullanılacağı veya talep üzerine etkinleştirilip etkinleştirilemeyeceği belli değil.

Gösteri aynı zamanda akıllı telefonun düz kenarlarını ilk kez görebiliyoruz, çünkü resmi render sadece arkadan gösteriyor. Artık, Nothing Phone 1’in gerçekten 7 anten kullanacağını ve cihazın alt kısmında “Phone 1 ” ifadesinin kazındığını kesin olarak biliyoruz.

Şimdilik akıllı telefonun ekranını görüntülenmedi, ancak önceki sızıntılar, her tarafında tek tip kenarlıklı 6.55 inç FHD+ AMOLED ekran olacağını gösteriyordu. 12 Temmuz’da yapılması planlanan akıllı telefonun resmi sunumuyla daha fazlasını öğreneceğiz.