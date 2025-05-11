Not: Bu videoda yer alan Galaxy A06, Galaxy A16, Galaxy A26, Galaxy A36 ve Galaxy A56 modellerinin tamamı satın alınmıştır. Bu video Samsung Türkiye’nin desteği ile çekilmemiştir.

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Samsung’un 2025 yılında çıkardığı Galaxy A serisinin tamamı ile karşınızdayız. Kanalda incelemeleri de yer alan Samsung Galaxy A06, Samsung Galaxy A16, Samsung Galaxy A26, Samsung Galaxy A36 ve Samsung Galaxy A56 modellerini tek bir videoda değerlendiriyoruz.

En ucuzundan en pahalısına gidecek şekilde Aydoğan modellerin özelliklerini ve farklarını anlatıyor.

İyi seyirler!