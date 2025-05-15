Sony, PlayStation Plus Mayıs 2025 oyunları listesini resmen açıkladı. Sonraki hafta Extra ve Premium aboneleri için oldukça çeşitli bir oyun yelpazesi sunuluyor. Açık dünya aksiyondan korku türüne, taktiksel RPG’den çiftçilik simülasyonlarına kadar farklı tarzda birçok oyun, 20 Mayıs’tan itibaren oyuncularla buluşacak. Peki PlayStation Plus Mayıs 2025 oyunları neler?

PlayStation Plus Mayıs 2025 oyunları neler?

20 Mayıs’tan itibaren sunulacak PlayStation Plus Mayıs 2025 oyunları şöyle:

Sand Land

Soul Hackers 2

Five Nights at Freddy’s: Help Wanted – Full Time Edition

Battlefield V

S.T.A.L.K.E.R.: Legends of the Zone Trilogy

Granblue Fantasy Versus: Rising

Humankind

Story of Seasons: A Wonderful Life

Gloomhaven: Mercenaries Edition

Battle Engine Aquila (Premium)

Aşağıda oyunların neler sunduğunu sizler için derledik. 20 Mayıs 2025’te eklenecek PS Plus Mayıs 2025 oyunlarını aşağıdan inceleyebilirsiniz.

İlginizi Çekebilir: PlayStation Plus eklenecek oyunlar belli oldu! İşte liste! (Mayıs 2025)

Sand Land | PS4, PS5

Dragon Ball’un yaratıcısı Akira Toriyama’nın kaleminden çıkan Sand Land, çöl temalı bir aksiyon RPG’si. Oyunda efsanevi Bahar Kaynağı’nı bulmak için Beelzebub, Thief ve Sheriff Rao’nun liderliğinde çorak toprakları keşfe çıkıyorsunuz. Tanklar ve çeşitli araçları geliştirerek haydutlar, vahşi yaratıklar ve Kraliyet Ordusu’na karşı mücadele ediyorsunuz.

Soul Hackers 2 | PS5

Cyberpunk atmosferiyle dikkat çeken bu JRPG’de, dünyayı yok edecek zincirleme olayları durdurmaya çalışan Aion adlı dijital zekanın yarattığı iki ajanla oynuyorsunuz. Neon ışıklar altında geçen hikâye; gizem, teknoloji ve demonlarla dolu sıra tabanlı savaşlar sunuyor.

Five Nights at Freddy’s: Help Wanted – Full Time Edition | PS4, PS5

Freddy evrenine geri dönmeye hazır olun. Bu sürümde hem klasik hem de yeni mini oyunlar yer alıyor. PS5 versiyonunda VR desteğiyle gelen bu paket, sizi animatronik canavarların karşısında panik dolu bir bekleyişe sokacak. Güvenlik görevlisi olarak geçen geceler yeniden hayat buluyor.

Battlefield V | PS4

Serinin köklerine dönen Battlefield V, II. Dünya Savaşı’nı hem tek oyunculu hikâyelerde hem de devasa çok oyunculu modlarda yeniden yaşatıyor. Firestorm modu ise Battle Royale formatını Battlefield evrenine başarıyla taşıyor.

S.T.A.L.K.E.R.: Legends of the Zone Trilogy | PS4, PS5

Üç oyundan oluşan bu efsanevi paket, sizi Çernobil’in yasak bölgesine götürüyor. Anomaliler, radyasyon ve delirtici yaratıklarla dolu bölgede hayatta kalmak için hem refleksleriniz hem kararlarınız test ediliyor.

Granblue Fantasy Versus: Rising | PS4, PS5

JRPG evreninde geçen bu dövüş oyunu, sadeleştirilmiş kontrolleriyle yeni başlayanlara hitap ediyor. Görsel olarak anime estetiğini taşıyan yapım, dövüşün yanında görev tabanlı ilerleyen bir hikâye moduna da sahip.

Humankind | PS4, PS5

Tarih temalı bu strateji oyununda, kendi uygarlığınızı 60’tan fazla kültürü birleştirerek oluşturuyorsunuz. Savaşlar sıra tabanlı oynanıyor ve her karar, tarih yazımını yeniden şekillendiriyor. Civilization tarzı yapımları sevenler için başarılı bir alternatif.

Story of Seasons: A Wonderful Life | PS5

Köy hayatını seviyorsanız, bu oyun tam size göre. Tarım yapın, hayvan besleyin, arkadaşlıklar kurun ve kendi ailenizi kurarak yıllar süren bir hayat hikâyesine yön verin. Serinin en sevilen oyunlarından biri, modern grafiklerle yeniden sunuluyor.

Gloomhaven: Mercenaries Edition | PS4, PS5

Masaüstü rol yapma deneyimini konsola taşıyan Gloomhaven, karanlık zindanlarda geçen taktiksel savaşlarla öne çıkıyor. Her kararınız ölüm kalım anlamına gelebilir; hem strateji hem de kaynak yönetimi oldukça kritik.

Battle Engine Aquila | PS2 klasiği – PS4, PS5 (Premium)

PlayStation Plus Premium aboneleri için sunulan bu klasik PS2 oyunu, hava ve kara savaşlarını birleştiren benzersiz bir deneyim. Aquila adlı savaş makinesini kontrol ederek savaşın seyrini değiştiriyorsunuz. Retro ama eğlenceli bir aksiyon simülasyonu.