iOS 18.5, büyük sürüm değişikliklerinden önce gelen sade ancak dikkatli düzenlemeler içeren bir güncelleme olacak gibi görünüyor. Apple’ın bu güncellemeyi Haziran ayında düzenlenecek olan WWDC 2025 öncesinde bir tür “bahar temizliği” olarak sunduğu ifade ediliyor. iOS 18.5 yenilikleri arasında özellikle kullanıcı geri bildirimlerini dikkate alan düzenlemeler öne çıkıyor. Peki iOS 18.5 ile gelecek yenilikler neler, iOS 18.5 ne zaman çıkacak?

iOS 18.5 yenilikleri neler olacak?

Appple haberleri konusunda saygınlığı yüksek olan Mark Gurman’a göre iOS 18.5, Apple’ın yazılım ekosistemine canlılık kazandıran ve kullanıcı geri bildirimlerine duyarlılığını gösteren bir ara sürüm olarak geliyor. Güncellemenin şu anda “release candidate” aşamasına ulaştığı ve birkaç gün içinde iPhone, iPad, Mac ve Vision Pro cihazlara yayınlanmasının beklendiği bildiriliyor.

En dikkat çeken düzenleme, Mail uygulamasında yapılan değişiklik. Geçtiğimiz sonbaharda tanıtılan yapay zekâ destekli gelen kutusu düzeninde “Tüm Postalar” butonu menüler arasına saklanmıştı. Yeni güncelleme ile bu buton tekrar ana araç çubuğuna taşınıyor. Bu küçük ama etkili dokunuş, özellikle gelen kutusunu klasik düzende kullanmak isteyenleri fazlasıyla memnun edecek.

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Bunun yanında, yeni Pride Harmony duvar kağıdı ile estetik ve sembolik bir güncelleme sunuluyor. Apple Pride serisi ile gelişmeleri sizle bu bağlantıdan okuyabileceğiniz haberimizde paylaşmıştık. Bu güncelleme ile kullanıcılar Ayarlar > Duvar Kağıdı sekmesine giderek Apple’ın LGBTQ+ topluluğuna destek için hazırladığı duvar kağıtlarını kullanabilecekler.

Ayrıca Ebeveyn Denetimleri kısmında yapılan yenilik sayesinde, çocukların uyku saati sınırlarını aştığında ebeveynlere otomatik bildirim gönderiliyor. Bu da Apple’ın aile kontrollerine verdiği önemi gösteriyor diyebiliriz. Bu sayede ebeveynler çocuklarının dijital dünyaya bağımlı olmasını engelleyecek.

visionOS 2.0 tarafında ise Apple TV uygulamasına Immersive (Sürükleyici) ve 3D sekmeleri ekleniyor. Bu düzenleme, Vision Pro kullanıcılarının uzamsal filmleri daha kolay bulmalarını sağlayacak. Apple TV kutuları ve uyumlu akıllı televizyonlarda ise artık kiralanan filmler, yakındaki bir iPhone ile Face ID kullanılarak onaylanabilecek. Parola girmek yerine tek bir yüz tanıma hareketiyle işlem tamamlanacak.

Öne çıkan iOS 18.5 yenilikleri

Mail uygulamasında “Tüm Postalar” butonu yeniden görünür hale geliyor

Yeni Pride Harmony duvar kağıdı: Hareketli gökkuşağı bantları

Çocuklar uyku saati sınırlarını aştığında ebeveynlere bildirim

visionOS 2.0: Apple TV uygulamasına Immersive ve 3D sekmeleri

Apple TV’de Face ID ile film kiralama onayı desteği

Gurman’a göre bu güncelleme, Apple’ın “sistemi temizleyip” WWDC 2025 için zemin hazırlama hamlesi. Zira Apple’ın bu yıl yeni bir tasarım dili ve daha derinlemesine entegre edilmiş Apple Intelligence (AI) özellikleri sunması bekleniyor. Bu da iOS 18.5’in sessiz ama anlamlı bir geçiş aşaması olduğunu gösteriyor.

iOS 18.5 ne zaman çıkacak?

Apple bu sürümün Release Candidate adı verilen son beta güncellemesini de kullanıcılara sunmuş durumda. Yani kararlı iOS 18.5 güncellemesi 12-19 Nisan 2025 tarihleri arasında çıkabilir.