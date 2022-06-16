Türk Telekom, yeni e-cüzdan uygulaması Pokus ile elektronik ödeme çözümlerine bir yenisini daha ekledi. Türk Telekom’un tüm operatörlerin kullanıcılarına açık olan e-cüzdan uygulaması Uygulama, alışverişten oyuna, yemekten eğlenceye kadar birbirinden farklı birçok alanda, hem mağazalarda hem de internet üzerinden güvenli bir alışveriş deneyimi sağlıyor. Fatura ödemelerinden 7/24 para transferine, dijital aboneliklerden harca-bölüş özelliğine, anlaşmalı markalardan indirim ve GB kazanma fırsatına kadar pek çok hizmet, Pokus’ta aylık aidat ücreti olmaksızın sunuluyor.

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Türk Telekom, yeni e-cüzdan uygulaması ile hayatı kolaylaştırmaya devam ediyor. Türkiye’deki 12 yaş üstü akıllı telefon kullanıcısı herkesin banka ve operatör ayrımı olmaksızın yararlanabileceği Pokus, temassız ön ödemeli kart ve sanal kart gibi çözümleri bir arada sunuyor. Pokus, para yükleme ve çekme, 7/24 para transferi, fatura ödemeleri, harca-bölüş gibi özelliklerinin yanı sıra yurt içi ve yurt dışında Mastercard üye işyerlerinden mağaza içi ve çevrim içi alışveriş imkânı da sağlıyor.

“Fintek yatırımlarımızla teknolojiyi faydaya dönüştürüyoruz”

Türk Telekom Finans Genel Müdür Yardımcısı Kaan Aktan konuya dair yaptığı açıklamada şunları ifade etti: “Türk Telekom olarak merkezimize insanı alıyor, herkesi ‘değerli hissettirme’ hedefimiz doğrultusunda, teknolojiyi insanın iyiliğine ve faydaya dönüştüren yenilikçi ürün ve hizmetlerimizle müşterilerimizin yanında olmayı sürdürüyoruz. Bu kapsamda fintek alanındaki yatırımlarımıza da hız vererek grup şirketimiz TT Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş. tarafından sunulan mobil ödeme hizmetlerimizi her geçen gün geliştiriyoruz. Şimdi ise, grup şirketimiz TT Ödeme’nin yeni hizmeti Pokus e-cüzdan ile bir mobil ödeme uygulamasından beklenecek her seçeneği kullanıcılara sunuyoruz. Tüm iş kollarımızda olduğu gibi fintek alanında da öncü olmaya kararlıyız.”

Pokus, anlaşmalı markalardan indirimler ve harcamalarda GB kazandırıyor

12 yaş üstü akıllı telefon kullanıcısı herkesin, banka ve operatörden bağımsız, ücretsiz yükleyebileceği Uygulama, restorandan markete, e-ticaretten fatura ödemelerine, uygulamadan oyun platformlarının dijital aboneliklerine kadar pek çok farklı alanda avantaj sağlıyor. Pokus’un harca-bölüş özelliği, uygulama üzerinden hesabın bölüşülerek ödenmesine olanak tanıyor. Aylık ödeme aidatı bulunmayan uygulama, kullanıcılarına e-ticaret alışverişlerinden, markete, oyundan dijital platformlara kadar birçok alanda anlaşmalı markalarla indirim kampanyaları sunarken, GB kazanma fırsatı da sağlıyor. Türk Telekom faturalı hattı olan kullanıcılar her ay, Pokus ile yaptıkları 20 TL ve üzeri ilk harcamalarında, anında haftalık 1 GB cepten hediye internet kazanıyor.

Pokus’u kullanmak çok kolay

Mastercard güvencesiyle hizmet veren ve kullanıcı dostu bir tasarıma sahip Pokus sayesinde, kullanıcılar banka kartı, kredi kartı, bankadan transfer ile, ATM’den ise Pokus Kart ile veya Türk Telekom mağazalarından Pokus hesaplarına para yükleyebiliyorlar. Kullanıcılar aynı zamanda, Pokus Kartları ile dünyanın her yerinde nakit taşımadan hesaplarındaki bakiyeyi kullanarak temassız alışverişin keyfini çıkarabiliyor, sanal kart oluşturarak yurt içi ya da yurt dışı çevrim içi alışverişlerini ve dijital aboneliklerini güvenle yapabiliyorlar. Anlaşmalı kurumlara ait elektrik, su, doğalgaz, internet, telefon ve televizyon hizmeti faturaları Pokus ile kolayca ödenebiliyor.

İsme özel veya isimsiz kart çıkartılabiliyor

Işıkta renk değiştiren özel kart tasarımı ile dikkat çeken uygulama, isme özel veya isimsiz olarak çıkarılabiliyor. İsme özel kart için Pokus uygulaması üzerinden kart başvurusu yapılması gerekiyor. İsimsiz kart ise, www.pokus.com.tr web sitesinden, Türk Telekom Mağazaları’ndan, anlaşmalı perakende kanallarından ve e-ticaret sitelerinden kolayca alınabiliyor. Sanal kart ise ücretsiz bir şekilde uygulamadan hemen oluşturulabiliyor.