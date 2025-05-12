Bugün tanıtılacak olan Samsung Galaxy S25 Edge ile 2025 yılında ince telefon devri başlıyor.

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YENİ TREND “İNCE” TELEFONLAR | Samsung Galaxy S25 Edge, iPhone 17 Air ve TECNO SPARK Slim

Markaların amiral gemilerinde ve genel akıllı telefon tasarımlarında sınıra ulaşması ardından katlanabilir telefonlar görmeye başlamıştık. O kısım devam ederken normal akıllı telefonlarda batarya, ekran ve kamera gelişiminde de son senelerde benzer gelişmeler görüyoruz.

2025 yılında ise Samsung’un Galaxy S25 Edge’i, Apple’ın iPhone 17 Air’ı ve TECNO’nun SPARK Slim’i ile markaların ince telefon trendini oluşturmaya çalıştıkları aşikar. Peki bu telefonlar neler sunuyor?

Aydoğan bu videoda ince telefonları ele alıyor.

İyi seyirler…