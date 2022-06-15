Nothing Phone 1 tüm özelliklerini henüz resmi olarak açıklamamış olsa da, konferansın 12 Temmuz’da yapılması planlandığı için İngiliz üretici, Telefonun tüm tasarımını keşfedebileceğimiz bir görsel yayınladı.

Beklendiği gibi akıllı telefon, arka tarafında oldukça şeffaf bir tasarım benimseyerek rekabette öne çıkmaya çalışıyor. Özellikle sol üst köşeye yerleştirilmiş iki kamerayı, ancak ortada kablosuz şarj için büyük bir bobini de görebiliyoruz. Bir hatırlatma olarak, bu genellikle yalnızca ileri teknoloji akıllı telefonlarda bulunan bir özelliktir.

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İçindekiler Nothing Phone 1 arkada bir LED sistemi kullanabilir

Nothing Phone 1 arkada bir LED sistemi kullanabilir

Nothing’in YouTube‘da yayınladığı videoya göre akıllı telefonun arka tarafında bir LED sistemi ile donatılması bekleniyor. Fotoğraf sensörünün etrafında, sağ üstte, bobinin etrafında ve cihazın alt kısmında gördüğümüz beyaz çizgiler yanabilecekti.

Her birinin ne için kullanılabileceğini henüz bilinmiyor, ancak örneğin akıllı telefona bir bildirim geldiğinde yanabileceklerini hayal edebiliriz. Son olarak, fotoğraf için birkaç Torx vida, kare şeklinde bir LED flaş ve ayrıca ikisi üstte, ikisi altta, ikisi solda ve biri sağda olmak üzere 7 anten görebiliyoruz. Hiçbir şey logosu sol altta ve düzenleyici yazılar sağ altta da bulunuyor.

Nothing’in akıllı telefonunu resmi olarak piyasaya sürmesi birkaç hafta daha alacak, ancak o zamana kadar onun hakkında daha fazla şey ortaya çıkıyor. Leaker TechDroider, cihazın 6.55 inç FHD+ (1080 x 2400) ekrana sahip olacağını daha önce sosyal medyada paylaşmıştı ve ekranın her tarafında tek tip kenarlıkların olması gerektiği biliniyordu. Akıllı telefonun Qualcomm‘un yeni işlemcisi Snapdragon 7 Gen 1‘den güç alacağı varsayılıyor.