Notepad++ Mac cephesinde kullanıcıları doğrudan ilgilendiren bir tartışma var. Notepad++’ın yaratıcısı Don Ho, macOS için yayımlanan sürümün resmi olmadığını ve markayı izinsiz kullandığını söylüyor. Peki bu uygulamayı hâlâ yüklemek güvenli mi?

Notepad++ Mac için resmi olmayan sürüm tartışması büyüyor

Notepad++ adıyla Mac bilgisayarla için dağıtılan uygulama, Don Ho’ya göre Notepad++ ile hiçbir şekilde yetkilendirilmiş, onaylanmış ya da bağlantılı değil. Ho, blog yazısında bu sürümü ‘yanıltıcı, uygunsuz ve proje ile projenin kullanıcılarına saygısızlık’ olarak nitelendirdi.

Burada önemli ayrım şu: Notepad++ açık kaynaklı olsa da GPLv2 lisansı altında yayımlanıyor. Yani isteyen kaynak kodu alıp farklı sistemlere port edebiliyor; ancak Notepad++ Mac adı ve marka kullanımı aynı özgürlükte değil, çünkü Notepad++ ismi tescilli bir marka.

Bu da teknik olarak başka bir şey, marka olarak başka bir şey anlamına geliyor. Don Ho’nun çıkışı tam da bu noktaya dayanıyor: Kodun taşınması mümkün, ama projenin adıyla kullanıcıya resmi sürüm izlenimi verilmesi sorunlu.

Günlük kullanıcı açısından bakınca mesele basit: Mac’te bir metin düzenleyici ya da kod editörü arıyorsanız, indirilen uygulamanın gerçekten resmi mi yoksa sadece bir port mu olduğunu kontrol etmek gerekiyor. Özellikle Windows tarafında tanınan bir yazılımın macOS’a geldiğini düşünerek indiren kullanıcılar için bu ayrım kafa karıştırıcı olabilir.

Rebranding süreci version 1.0.6 ile gelecek

macOS portunu geliştiren Andrey Letov, Don Ho ile koordinasyon içinde uygulamanın markasını değiştireceğini açıkladı. Letov’a göre yeni logo, daha net bir isim ve muhtemelen yeni bir alan adı önümüzdeki günlerde çıkacak 1.0.6 sürümüyle birlikte gelecek.

Letov, mevcut kullanıcılar için geçişin mümkün olduğunca sorunsuz olacağını söylüyor. Yani uygulamanın teknik olarak ortadan kalkması beklenmiyor; değişen şey, Notepad++ ismiyle karışma ihtimalini azaltacak yeni bir kimlik olacak.

Bu noktada kesin konuşmak için erken, ama tablo şunu gösteriyor: Tartışma yazılımın işlevinden çok adlandırılması ve kullanıcıda oluşturduğu algı üzerine kurulu. Yine de Don Ho’nun açık uyarısı nedeniyle, Notepad++ Mac ifadesiyle karşılaşan kullanıcıların indirilen sürümün kaynağını dikkatle kontrol etmesi gerekiyor.

