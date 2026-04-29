Apple’ın tepe ismi Tim Cook, görev değişimine hazırlanırken dikkat çeken temaslarını sürdürüyor. ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick ile pazartesi günü gerçekleşen görüşme, teknoloji dünyasında ve siyasi arenada yankı buldu. Peki, bu üst düzey buluşmanın perde arkasında neler yatıyor?

Tim Cook CEO’luk Sonrası İçin Zemin Hazırlıyor

Tim Cook, 1 Eylül 2026 tarihinde CEO’luk görevini Apple’ın mevcut donanım mühendisliği şefi John Ternus‘a devredecek. Görev değişimi duyurusunun ardından gerçekleşen bu buluşma, yeni yönetimle yapılan ilk üst düzey temas oldu. ABD Ticaret Bakanlığı, Lutnick’in Cook’a Amerikan teknolojisine yaptığı katkılardan dolayı teşekkür ettiğini bildirdi.

Cook, Apple’dan ayrılmayı planlamıyor ve görevini icra kurulu başkanı olarak sürdürecek. Çalışanlarına gönderdiği mektupta sağlığının yerinde olduğunu ve şirkette uzun süre kalmayı hedeflediğini vurguladı. Yeni pozisyonunda dünya çapındaki politika yapıcılarla iletişim kurarak Apple’ın küresel ilişkilerini yönetecek.

Nisan ayındaki bir röportajda mevcut yönetimin oldukça erişilebilir olduğunu belirten Cook, yerel yasalar ve kültürler arasında gezinmenin karmaşıklığına dikkat çekti. Teddy Roosevelt’in “Önemli olan eleştirmen değildir” sözünü hatırlatan yönetici, kenardan bağırmak yerine masaya oturup konuşmayı tercih ettiğini ifade etti. Bu strateji sayesinde yeni CEO Ternus, doğrudan şirketin büyümesine odaklanabilecek.

Trump Yönetimiyle İlişkiler ve Yatırım Sözü

Geçmişte Apple’a gümrük vergisi muafiyetleri kazandıran bu denge politikası, yeni dönemde de sürüyor. 2025 yılındaki yemin töreni fonuna 1 milyon dolar bağışlayan Cook, Donald Trump’a 24 ayar altın tabanlı özel bir cam plaket hediye etti. Bu jest, şirketin dört yıl içinde ABD’ye 600 milyar dolar yatırım yapma sözünün ardından geldi.

Geçtiğimiz hafta Cook’un her zaman büyük bir hayranı olduğunu belirten Trump, ikili arasındaki uzun soluklu ilişkiye dikkat çekti. İlk döneminde Apple’ın büyük bir problemini çözdüğünü iddia eden başkan, şirketin taleplerinde fazla agresif olmadığı sürece yardımcı olacağını açıkladı. Trump ayrıca, teknoloji devinin lideri tarafından aranmanın kendisini fazlasıyla etkilediğini sözlerine ekledi.

Başkentteki temaslarına devam eden tepe yönetici, pazartesi günü başlayan ve dört gün sürecek olan devlet ziyareti kapsamında Washington’da bulunuyor. Bu bağlamda Kral III. Charles ve Kraliçe Camilla için düzenlenen resmi karşılama törenine katılım sağladı. Cook’un bu akşam verilecek olan resmi devlet yemeğine de iştirak etmesi bekleniyor.

