Tesla, uzun bir bekleyişin ardından Tesla Robotaxi hizmetini Google Play Store üzerinde kullanıcılara sundu. iOS sürümünden yaklaşık bir yıl sonra gelen bu Android uygulama adımı, markanın otonom sürüş vizyonunu genişletme çabası olarak öne çıkıyor. Peki sınırlı bölgelerde kullanıma açılan bu sürücüsüz taksi hizmeti kullanıcılara neler vadediyor?

Tesla Robotaxi Android kullanıcıları için yayında

Tesla Robotaxi uygulaması, 24 Nisan tarihinde resmen mobil mağazadaki yerini aldı. Apple kullanıcılarının Eylül 2025’ten bu yana erişebildiği bu hizmet, Android tarafına oldukça gecikmeli bir giriş yaptı. Ücretsiz olarak indirilebilen ve 25’ten fazla dil desteği sunan yazılım, özel olarak yapılandırılmış Model Y araçlarını çağırmak için kullanılıyor.

Araç çağrısı onaylandığında, uygulama üzerinden yaklaşan otomobilin plakasını görmek mümkün oluyor. Yolcular araca bindikten sonra iklimlendirme sistemini, koltuk pozisyonlarını ve müzik çaları doğrudan telefon ekranından kontrol edebiliyor. Ayrıca yolculuk durumunu izlemek, varış noktasını değiştirmek, aracı kenara çekmek ve Google Pay entegrasyonuyla ödeme yapmak da sunulan özellikler arasında bulunuyor.

Hizmet alanı ve otonom sürüş kısıtlamaları

Şu anda yalnızca ABD pazarıyla sınırlı olan Tesla Robotaxi ağı, Teksas eyaletindeki Austin, Dallas ve Houston şehirlerinde kullanılabiliyor. Ancak Dallas ve Houston bölgelerindeki operasyonlar oldukça dar alanları kapsıyor. Houston’da Jersey Village ve Willowbrook bölgelerinde yaklaşık 12-15 mil karelik, Dallas’ta ise 30-35 mil karelik bir alanda sürüş yapılabiliyor. Diğer beş ABD şehri için planlanan genişleme ise “hazırlık aşamasında” statüsüne çekilerek askıya alındı.

Filo büyüklüğü ise başlangıç aşamasında beklentilerin gerisinde seyrediyor. Paylaşılan verilere göre, yeni açılan şehirlerde ilk etapta yalnızca bir veya iki araç devreye alındı. Haziran 2025’ten bu yana hizmet verilen Austin’de yaklaşık 40 araç aktif olsa da, bunların sadece on kadarı tamamen sürücüsüz hareket ediyor. Geriye kalan büyük çoğunluğun ön koltuğunda hala insan güvenlik gözetmenleri oturuyor.

Tesla ve Waymo rekabetindeki son durum

Sektördeki rakip Waymo, şu anda 10 ABD şehrinde yaklaşık 3.000 araçla günde 24 saat kesintisiz çalışıyor. Herhangi bir güvenlik gözetmeni veya takip aracı olmadan haftada 500 binden fazla tam otonom sürüş gerçekleştiren Waymo, Dallas ve Houston pazarına Şubat 2026’da girmişti. Tesla’nın Kaliforniya Körfez Bölgesi’ndeki faaliyetleri ise gerekli otonom sürüş lisanslarına sahip olunmadığı için hala sürücü gözetiminde yürütülüyor.

Sürüş ücretleri ne kadar?

Tesla Robotaxi operasyonları her gün sabah 06.00 itibarıyla başlıyor ve ücretlendirme şehirlere göre değişiklik gösteriyor. Belirlenen güncel fiyatlar şu şekilde sıralanıyor:

Dallas – Standart Tarife: 3.00 Dolar başlangıç + mil başına 1.40 Dolar

Austin – Standart Tarife: 3.25 Dolar başlangıç + mil başına 1.00 Dolar

