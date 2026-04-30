Netflix, sinema dünyasının dev isimlerini bir araya getiren yeni gerilim projesi Fısıltı Adam için yayın tarihini açıkladı. Başrollerinde efsanevi aktör Robert De Niro, Michelle Monaghan ve Adam Scott’ı buluşturan film, 28 Ağustos’ta tüm dünyayla aynı anda platformdaki yerini alacak.

Fısıltı Adam yıldızlarla dolu kadrosuyla dikkat çekiyor

Film, Hollywood’un deneyimli isimlerini genç yeteneklerle bir araya getiriyor. Robert De Niro, Michelle Monaghan ve Adam Scott’ın yanı sıra oyuncu kadrosunda Hamish Linklater, Owen Teague, Acston Luca Porto ve Will Brill gibi isimler de bulunuyor. Yönetmen koltuğunda ise James Ashcroft oturuyor.

Netflix, filmin vizyon tarihini duyururken yapımdan ilk kareleri de sinemaseverlerin beğenisine sundu. Paylaşılan görseller, filmin gerilim dolu ve gizemli atmosferine dair ilk ipuçlarını veriyor.

Çok satan romandan gerilim dolu bir uyarlama

Fısıltı Adam, yazar Alex North’un New York Times En Çok Satanlar listesine giren aynı adlı romanından uyarlandı. Filmin senaryosunu ise Ben Jacoby ve Chase Palmer ikilisi kaleme aldı.

Hikaye, sekiz yaşındaki oğlu kaçırılan dul bir suç yazarının etrafında şekilleniyor. Yazar, yardım istemek için uzun zamandır görüşmediği emekli bir polis dedektifi olan babasına başvurur. Bu süreçte, onlarca yıl önce ‘The Whisper Man’ olarak bilinen hüküm giymiş bir seri katil vakasıyla şaşırtıcı bir bağlantı keşfederler.

Usta isimler kamera arkasında

Filmin prodüksiyon ekibi de en az oyuncu kadrosu kadar iddialı. Aksiyon ve gerilim türündeki yapımın yapımcıları arasında, sinema dünyasında büyük projelere imza atmış olan Anthony ve Joe Russo kardeşler yer alıyor. İkiliye yapımcı koltuğunda Angela Russo-Otstot, Michael Disco ve Kassee Whiting eşlik ediyor.

Merakla beklenen Fısıltı Adam, 28 Ağustos tarihinden itibaren sadece Netflix üzerinden izlenebilecek.