Apple, tasarım dilini bir üst seviyeye taşımak adına önemli bir çalışma yürütüyor. Çin merkezli kaynaklardan gelen yeni bilgilere göre, şirket şu anda 2027 yılında piyasaya sürülmesi beklenen iPhone 19 Pro serisi için dört tarafı kavisli ekran teknolojisini test ediyor. Peki bu yeni tasarım yaklaşımı, iPhone 19 Pro modellerinin kullanıcı deneyimini nasıl etkileyecek?

iPhone 19 Pro ve ekran tasarımı iddiaları

Sektördeki güvenilir kaynaklardan biri olan Digital Chat Station tarafından paylaşılan sızıntılara göre, iPhone 19 Pro prototipleri şu an değerlendirme aşamasında bulunuyor. Cihazın en dikkat çekici özelliği, ekranın cihazın her dört kenarından aşağıya doğru kavis yapması olarak öne çıkıyor. Bu tasarım tercihi, telefonun çerçevesiz bir görünüme bir adım daha yaklaşmasını hedefliyor.

Mevcut prototiplerde ön kamera için ekran üzerinde bir delik (hole-punch) bulunduğu belirtiliyor. Ancak biyometrik güvenlik için kritik olan Face ID sensörlerinin panelin tamamen altına gizlendiği ifade ediliyor. Apple’ın selfie kamerasını da panel altına alma konusunda zorluk yaşadığı, ancak bu konuda AR-GE çalışmalarının devam ettiği biliniyor.

iPhone 19 Pro teknik beklentiler ve pazar konumu

Ekran yapısı: Dört tarafı kavisli (quad-curved) panel

Biyometri: Ekran altı Face ID sensörü

Ön kamera: Ekran üzerinde delik (hole-punch) tasarımı

Üretim takvimi: 2027 modeli (iPhone 19 serisi)

Bu iddialar, Apple’ın 20. yıl dönümü için hazırladığı özel model hakkındaki söylentilerle de paralellik gösteriyor. Şirketin, özel bir modelde tamamen kesintisiz bir ekran sunmayı planladığı, ancak iPhone 19 Pro serisinde bu tasarımı nasıl konumlandıracağının henüz netleşmediği belirtiliyor. Eğer Apple, bu kavisli ekran yapısını standart Pro modellerinde de kullanırsa, özel seri ile arasındaki farkı korumak için yeni stratejiler geliştirmesi gerekebilir.

Öte yandan, kamera kalitesinden ödün vermeden sensörleri ekran altına yerleştirmek, şirketin en büyük teknik engellerinden biri. Mevcut teknolojilerin fotoğraf kalitesini düşürmesi durumunda, Apple’ın bu tasarım değişikliğinden vazgeçme ihtimali bulunuyor. Dolayısıyla, 2027 yılına kadar donanım tarafında önemli iyileştirmeler görmemiz şaşırtıcı olmayacaktır.

Teknoloji dünyasında sızıntı kültürü

Haber kaynağı olan Digital Chat Station, özellikle Apple ürünleriyle ilgili yaptığı isabetli tahminlerle tanınıyor. Daha önce iPhone 17 Pro’nun kamera sistemini ve tasarım detaylarını önceden bildiren kaynak, Apple’ın katlanabilir cihaz stratejisi hakkında da çeşitli bilgiler sunmuştu. Bu durum, sızdırılan iPhone 19 Pro bilgilerinin ciddiye alınması gereken teknik öngörüler olduğunu gösteriyor.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Dört kenarı kavisli ekran tasarımı, iPhone 19 Pro modelini estetik açıdan ne kadar ileri taşıyabilir? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz.