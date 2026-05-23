Kaliteli eğitim verisi bulmakta zorlanan yapay zeka şirketleri, bazen kendi personelini bir veri kaynağı olarak kullanabiliyor. Bloomberg raporlarına göre şirket yönetimi, çalışanların kişisel beyannamelerini sisteme yüklemeleri karşılığında maddi bir teşvik vaat etti. Ancak aylar geçmesine rağmen hesaplara yatan bir ödeme olmamasıyla ortaya çıkan Elon Musk xAI borcu iddiaları, şirketin çalışanlarına karşı olan yükümlülüklerini yerine getirip getirmeyeceği sorusunu doğuruyor.

Kişisel veriler karşılığında Elon Musk xAI borcu nasıl oluştu?

Elon Musk xAI borcu probleminin merkezinde, sohbet robotunu vergi işlemleri konusunda rakiplerinden daha üstün konuma getirme stratejisi bulunuyor. ABD pazarında tüketiciler, karmaşık finansal hesaplamalar ve vergi dönemi soruları için ağırlıklı olarak ChatGPT veya Claude servislerini tercih ediyor. Şirket yöneticileri, 15 Nisan tarihindeki resmi beyan dönemi kapanışından önce rakip servislerin pazar payından çalmak için sistemi hızla geliştirmeyi hedefledi.

Yönetim ekibi, bu hedefe ulaşmak için kurum içinde özel bir gönüllülük kampanyası başlattı. Yöneticiler, programa katılan personelden sadece basit finansal metrikleri değil, bizzat doldurulmuş vergi dosyalarını doğrudan sisteme yüklemelerini istedi. Modelin eğitimine beslenen bu son derece hassas verilerin, güncel döneme veya bir önceki yıla ait gerçek evraklar olduğu belirtiliyor.

Büyük dil modellerini yasal ve gerçek finansal verilerle eğitmek, sektörde milyarlarca dolarlık veri lisanslama bütçeleri gerektiren bir adım. Şirketin kendi çalışanlarını ücretsiz sayılabilecek bir maliyetle veri havuzuna çevirmesi, yapay zeka endüstrisinde karşılaşılan materyal kıtlığının boyutlarını net şekilde özetliyor. Üstelik Grok yapay zeka modelinin eğitim sürecine dahil edilen bu kişisel evrakların, işlem tamamlandıktan sonra güvenli biçimde imha edilip edilmediği henüz bilinmiyor.

420 dolar detayı ve uzun süredir beklenen X Money vaadi

Hassas belgelerini kuruma teslim eden mühendislere, süreç sonunda iki farklı ödül tanımlanacağı bildirilmişti. İlk adımda doğrudan 420 dolarlık net bir ödeme yatırılacak, ardından sosyal platformun ertelenen finansal servisi X Money sistemine erken erişim hakkı verilecekti. Ne var ki aylar süren bekleyişin ardından her iki kurum içi taahhüt de askıda kaldı.

Hak edişlerini alamayan personelin yönetim katına yönelttiği sorular ise tamamen çözümsüzlüğe terk edilmiş durumda. Konunun akıbetini araştırmak isteyen çalışanlar, Grok yapay zeka veri toplama programını başlatan yöneticinin artık firmada görev yapmadığını ve X Money hesaplarının açılmadığını öğrendi. Yaşanan bu iletişim kopukluğu, vaat edilen meblağların ödenip ödenmeyeceği konusundaki kurumsal belirsizliği daha da artırıyor.

Eski krizleri hatırlatan sembolik 420 sayısı

Teşvik paketindeki miktarın sıradan bir bütçe hesaplaması yerine doğrudan 420 dolar olarak belirlenmesi sürpriz sayılmaz. Şirketin kurucusu, 1970’li yıllardan günümüze ulaşan ve esrar kültürüyle özdeşleşen bu popüler sayıyı kalıplaşmış bir internet mizahı olarak sürekli kullanıyor. Ancak teknoloji dünyasında tebessümle karşılanan bu rakam takıntısı, geçmiş yıllarda finansal otoriteler nezdinde büyük yasal yaptırımlara zemin hazırlamıştı.

Ünlü milyarder, yıllar önce Tesla hisselerini tam olarak 420 dolar birim fiyatla borsadan çekmek için fon sağladığını kişisel hesabından ilan etmişti. NASDAQ platformunda işlemlerin geçici olarak durdurulmasına yol açan bu manipülatif hisse dalgalanması, düzenleyici otoritelerin sert müdahalesiyle sonuçlandı. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), yatırımcıları yanılttığı gerekçesiyle menkul kıymet dolandırıcılığı suçlaması üzerinden yasal dava sürecini başlatmıştı.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yönetimin kişisel veriler karşılığında oluşturduğu Elon Musk xAI borcu yapay zeka sektöründe veri etiği açısından yeni bir kriz yaratır mı?