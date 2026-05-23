Honor, geçtiğimiz Aralık ayında kullanıcılarla buluşturduğu Win ve Win RT serisinin devam modelleri üzerinde çalışıyor. Çin merkezli kaynaklardan gelen son sızıntılar, Honor Win 2 ailesine dair önemli donanım detaylarını gün yüzüne çıkarıyor. Yeni serinin en dikkat çeken üyelerinden başlayarak, cihazların teknik kapasitesi ve kullanıcılara sunacağı yenilikler neler olabilir?

Honor Win 2 serisinin teknik detayları

Serinin en üst segmentinde konumlandırılan Honor Win 2 modeli, iddialı ekran özellikleriyle öne çıkıyor. Cihazın 6.89 inç boyutunda ve muhtemelen LTPS panel teknolojisine sahip bir ekranla gelmesi bekleniyor. Ekranın 2K+ çözünürlüğü ve 185Hz gibi oldukça yüksek bir yenileme hızını destekleyeceği belirtiliyor.

Performans kanadında ise Honor Win 2, Qualcomm’un henüz resmiyet kazanmamış olan Snapdragon 8 Elite Gen 6 işlemcisinden güç alacak. Bu işlemcinin standart mı yoksa Pro versiyonu mu kullanılacağı ise şimdilik belirsizliğini koruyor. Ayrıca cihazın en az 10.000 mAh kapasiteli bir batarya ile donatılacağı ve önceki nesle göre kamera tarafında yükseltmeler içereceği öne sürülüyor.

Honor Win 2 RT ve serinin üçüncü üyesi

Serinin diğer bir üyesi olan Honor Win 2 RT ise performansını Snapdragon 8 Elite Gen 5 yonga setinden alacak. Teknik sızıntılar, Honor’un bu ailede üç farklı model üzerinde durduğunu işaret ediyor. Üçüncü modelin ise 1.5K çözünürlüğünde ve yüksek yenileme hızına sahip bir ekranla, Snapdragon 8 Elite işlemciyi bir araya getireceği iddia ediliyor.

Bu cihazların piyasaya çıkış tarihi hakkında henüz resmi bir açıklama bulunmuyor. Ancak Qualcomm’un Snapdragon 8 Elite Gen 6 işlemcisini Eylül ayında tanıtması beklendiğinden, Honor Win 2 ailesinin bu tarihten önce raflara çıkması beklenmiyor. Önümüzdeki süreçte, yeni nesil akıllı telefonlar hakkında daha fazla teknik detay ve doğrulanmış bilginin ortaya çıkacağı öngörülüyor.

Snapdragon 8 Elite nedir?

Snapdragon 8 Elite, Qualcomm tarafından geliştirilen ve mobil cihazlarda yüksek işlem gücü ile enerji verimliliği sağlamayı hedefleyen yeni nesil bir yonga setidir. Gelişmiş yapay zeka ve grafik işleme yetenekleriyle üst segment akıllı telefonların performans standartlarını belirlemek üzere tasarlanmıştır.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? 10.000 mAh batarya ve 185Hz ekran gibi özelliklere sahip bir Honor Win 2, akıllı telefon pazarındaki rekabeti değiştirebilir mi?