Güncelleme
Mozilla Firefox, Apple Silicon M1 işlemciyle uyumlu hale geldi
Mozilla, Firefox için yayınladığı 84. güncellemesiyle birlikte tarayıcıyı Apple Silicon M1 çiple uyumlu hale getirdi. Bu gelişmeyle beraber Firefox, Apple M1 uyumlu uygulamalar kervanına katılmış oldu.
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Apple M1 uyumlu uygulamalar kervanına yeni üye: Mozilla Firefox
Firefox tarayıcının geliştiricisi Mozilla, bugün itibariyle Firefox’un 84. sürümünü yayınladı. Yeni güncellemeyle beraber performans ve hız noktasında iyileştirmelere de sahip olan Firefox, aynı zamanda Apple Silicon M1 işlemciyle de uyumlu hale geldi.
Apple’ın 10 Kasım 2020’de tanıttığı ARM tabanlı M1 işlemcisi, Apple için ve Apple’ın kullanıcıları için büyük bir dönüm noktasına kapı aralıyor. Zira Silicon M1, x86-64 mimarili olmadığından dolayı, x86-64 mimariye göre yazılan programları çalıştıramıyor. Bundan dolayı da M1 destekli MacBook Air, MacBook Pro ve Mac Mini sahiplerinin problem yaşamamaları için, geliştiricilerin de bizzat uygulamalarını Apple M1’le uyumlu hale getirmeleri gerekiyor.
Bugüne kadar Microsoft’tan Google’a ve Adobe şirketlerine varana kadar dünyaca ünlü büyük şirketler, geliştirdikleri uygulamaları Apple M1’e göre revize etmişlerdi. Bu kapsamda Microsoft 365, Google Chrome, Photoshop, Lightroom gibi popüler uygulamaların Apple’ın Silicon M1 çipiyle uyumlu hale geldiğini haberlerimizde aktarmıştık.
Şimdiyse Apple M1 uyumlu uygulamalar listesine Mozilla Firefox da katılmış oldu. Mozilla’nın yaptığı açıklamaya göre, Apple M1 işlemcili bilgisayar kullanıcılarının tarayıcıyı güncellemeleri gerekiyor. Firefox’u 84. sürümüne güncelleyen kullanıcılar, hemen akabinde uygulamanın bilgisayarlarında yerel olarak çalıştığının farkına varacaklar. Mozilla yaptığı açıklamada Firefox 84’ün, Firefox 83’e göre 2,5 kat daha hızlı olduğunu ve web uygulamalarının da iki kat daha hızlı yanıt verdiğini söyledi.
Netflix kullanıcılarına önemli uyarı!
Mozilla, Apple M1 çipli MacBook cihazında Firefox kullananlara bir de uyarı yaptı. Mozilla geliştiricileri tarafından yapılan açıklamaya göre, kullanıcıların DRM korumalı içerikleri görüntüleyebilmeleri için Rosetta uygulamasını yüklemeleri gerekiyor. Rosetta hakkında bilginiz yoksa, burada paylaştığımız kapsamlı makaleyi okuyarak bilgi edinebilirsiniz.
Mozilla’nın bu açıklamasının, bilgisayarında Rosetta yüklü olmayan kullanıcıların Netflix, Amazon Prime Video, Hulu gibi platformlardan video izlemekte sorun yaşayacakları anlamına geldiğini de belirtmiş olalım.
Güncelleme
Microsoft Edge Beta, yeni senkronizasyon özelliği getiriyor
Microsoft, tarayıcısı Edge için yeni güncellemeler getirmeye devam ediyor. Bu seferki güncelleme de kullanıcıları mutlu edecek gibi duruyor.
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Microsoft, sene başında tarayıcısı Edge için getirdiği güncellemede açık kaynaklı Chromium temeline geçmişti. Her ne kadar Google Chrome, kullanıcılar arasında oldukça yaygın bir tarayıcı olsa da; bu değişimden sonra Chrome için bir alternatif arayan birçok kullanıcının Edge tarayıcısına geçtiğini görmem mümkündü. Microsoft’un bu konuda fazlaca sonuç da elde ettiğini söyleyebiliriz. Bu da Chrome ile arasındaki rekabeti doğal olarak oldukça artırdı.
Şimdi ise Microsoft Edge kullanıcıları için yeni bir özellik geliyor. Yeni senkronizasyon özelliği, başlıca Android ve Windows 10 kullanıcılarının yararlanabileceği bir işlev olarak karşımıza çıkıyor. Buna göre, Edge’in Android versiyonuyla Windows 10 versiyonu arasında artık yakın zamandaki açık olan sekmelerin ve tarayıcı geçmişinin senkronizasyonu yapılabilecek. Bu işlev ise Microsoft Edge’in Android ve Windows 10 için erişilebilir olan son sürümlerinde geçerli durumda.
Normalde Edge tarayıcısı zaten şifreleri ve yer imlerini senkronizasyona imkan tanıyordu. Yeni gelen bu güncellemeyle birlikte ise tarayıcı, bu iki platform arasındaki uyumu ve işbirliğini artırıp, en azından şimdilik sadece Windows 10 ve Android kullanıcılarına daha akıcı bir tecrübe sağlama potansiyeline sahip. Özelliğin uygulamanın nihai sürümüne veya MacOS versiyonu için ne zaman geleceği hakkında ise henüz net bir bilgi yok.
Akıllı Telefonlar
Yeni Qualcomm işlemciler 4 Android güncellemesini destekleyecek!
Google’ın Android ile ilgili belki de en çok aldığı eleştiri, iOS’a kıyasla uzun süre bekleten ve belki de hiç gelmeyen işletim sistemi güncellemeleri. Şirket, yaklaşık üç buçuk yıl önce bu konuyu ‘Project Treble’ ile bir nebze olsa çözmüştü. Ancak işlemci üreticileri için durum daha da zorlaştırmıştı. Bugün Google ile işbirliği yapmaya başlayan Qualcomm, ‘Project Treble’ı daha basitleştirmeyi ve Snapdragon’lu cihazlara dört yıla kadar güncelleme desteği sunmayı planlıyor.
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Qualcomm, ‘Project Treble’ı radarına aldı!
‘Project Treble’ ilk duyurulduğunda da aynı hedefleri barındırmaktaydı. Ancak projenin yol haritası ve gereklilikleri işi işlemci üreticileri için daha da zorlaştırıyordu. Üreticiler her bir işlemci için altı farklı kombinasyonda güncelleme ve farklı uyarlamalar yapmak zorunda kalıyordu. Bir araya gelen Google ve Qualcomm’un iş birliği ise projeyi geliştirerek Android’in en büyük yaralarından birini en azından Snapdragon’lu cihazlarda kapatmayı planlıyor.
Yeni benimsenen yaklaşımda şirketler ‘Project Treble’ ile başarısız olan eski bakış açısından kurtuluyorlar. Artık Qualcomm gibi çip üreticileri aynı Android uyarlamasını ileride çıkacak olan yeni cihazları için de kullanabilecek. Böylece üreticilerin desteklemesi gereken yazılım çeşidi de azalmış olacak ve bir telefon çok daha uzun yıllar Android güncellemelerini alabilecek.
Bu gelişme sadece daha uzun süre Android güncellemelerini değil, aynı zamanda daha tutarlı ve stabil desteği de sağlayacak. Projede bulunan herhangi bir Snapdragon platformu dört farklı Android sürümünü ve dört yıl boyunca güvenlik güncellemelerini destekleyecek. Günümüzde üç yılı bile çok ender gördüğümüz Android pazarında çoğu telefon iki ya da daha az yıl içinde güncelleme yaşamını tamamlıyor. Böyle bir ortamda dört yıl iddiası gerçekleşebilirse Qualcomm ve Google bu ortaklıkla çok büyük bir işe imza atacak denebilir.
Snapdragon 888’ten itibaren!
Ancak tabii ki bu projenin de bir eksi yanı bulunmakta. ‘Project Treble’ eski donanımları desteklemeyecek. Yakında tanıtılması beklenen Xiaomi Mi 11 ve Samsung Galaxy S21 serilerinde bulunması beklenen Snapdragon 888 ve sonrasındaki işlemciler bu projeyi destekleyecek. Yani yakın zamanda yalnızca amiral gemisi modeller bu projeye dahil olacakken zaman geçtikçe daha orta düzey telefonların da dört yıl Android güncellemesi aldığı bir gelecek çok da uzak görünmüyor.
Her ne kadar Google ve Qualcomm takımı tarafından geliştirilen bu proje geliştiriciler için güncelleme vermeyi kolaylaştırsa da bundan sonra çıkacak olan modellerin tüm Android güncellemelerini alacağını söylemek mümkün değil. Ancak dört yıl güncelleme desteği sloganıyla satılacak olan bir fiyat/performans modeli piyasada büyük etki yaratabilir.
Güncelleme
Microsoft, Windows 10 güncellemelerini zorunlu yapacak
Microsoft, ürün modelinden servis modeline geçme stratejisi nedeniyle; bazı Windows 10 kullanıcıları için artık zorla yapılan güncellemeler alışkanlık oldu.
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Microsoft’un ürün modeli kapsamında çıkardığı son işletim sistemi olan Windows 8.1’den sonra şirket; Windows 10 ile beraber dönemsel aralıklarla güncellemeler yapacağı servis modelli bir işletim sistemi stratejisi izliyor. Bu güncellemeler ile birlikte de sisteme yeni özellikler, ara yüzde yeni değişiklikler ve işlevler ile beraber güvenlik konusunda da geliştirmeler yapılması yolu izleniyor. Böylelikle şirket, birkaç senede bir işletim sistemi çıkartmak yerine; daha uzun vadede düşünüp yıllık iki güncellemeyle birlikte sistemini geliştirme yolunda gidiyor.
Teoride oldukça mantıklı olsa ve pratikte belli karşılığı alınsa da, güncellemelerle gelen bazı hatalar ve sorunlar kullanıcıları güncellemeler konusunda biraz soğutmuşa benziyordu. Dolayısıyla anlık olarak düzgün çalıştıklarında emin oldukları mevcut versiyonlarda kalmayı tercih eden birçok kullanıcı görmek mümkündü. Bu konuda devamlılık sağlamış da olsalar, bir sorun ile karşı karşıyalar. Her bir versiyon Microsoft tarafından belli bir süreye kadar destekleniyor. Bu süre sonunda ise kullanıcı güncelleme yapmaya zorlanıyor.
Windows 1903 kullananlar, artık kullanamayacaklar
Ki bu alanda kullanıcıya çok da fazla alan verilmemeye başlanmış gibi duruyor. Çünkü Windowslatest tarafından gelen yeni bilgilere göre Windows, Aralık ayının sonuna kadar Windows 10 1903 kullanan kullanıcıların sistemlerini 1909 versiyonuna yükseltecek. Buna neden olarak ise versiyonun 18 aylık ömrünü tamamlaması, bundan dolayı da artık desteklenmeyecek olması gösteriliyor.
Ancak Windows 10 1909 versiyonuna geçecek olanlar için çok da endişe edecek bir durum olduğu söylenemez. Çünkü 1903 temelli, dönemsel ve küçük bir güncelleme olan 1909 da şu anda bir süredir ulaşılabilir durumda olup oldukça iyi ve gelişmiş halde. Bununla birlikte, Windows 10 1909 versiyonunun da gelecek sene ilkbahar aylarında desteğinin son bulacağını hatırlatmakta fayda var. O tarihten sonra ise Windows 10 2004 versiyonuna geçiş zorunlu olacak.
Windows’un seneye gelecek olan dönemlik güncellemesinin ise Nisan ve Mayıs ayları arasında geleceği düşünülüyor.
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