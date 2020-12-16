Mozilla Firefox, Apple Silicon M1 işlemciyle uyumlu hale geldi

Mozilla, Firefox için yayınladığı 84. güncellemesiyle birlikte tarayıcıyı Apple Silicon M1 çiple uyumlu hale getirdi. Bu gelişmeyle beraber Firefox, Apple M1 uyumlu uygulamalar kervanına katılmış oldu.

İlginizi çekebilir: Uygulamaların Apple M1 çiple uyumluluğunu gösteren site geliştirildi

reklam

Apple M1 uyumlu uygulamalar kervanına yeni üye: Mozilla Firefox

Firefox tarayıcının geliştiricisi Mozilla, bugün itibariyle Firefox’un 84. sürümünü yayınladı. Yeni güncellemeyle beraber performans ve hız noktasında iyileştirmelere de sahip olan Firefox, aynı zamanda Apple Silicon M1 işlemciyle de uyumlu hale geldi.

Apple’ın 10 Kasım 2020’de tanıttığı ARM tabanlı M1 işlemcisi, Apple için ve Apple’ın kullanıcıları için büyük bir dönüm noktasına kapı aralıyor. Zira Silicon M1, x86-64 mimarili olmadığından dolayı, x86-64 mimariye göre yazılan programları çalıştıramıyor. Bundan dolayı da M1 destekli MacBook Air, MacBook Pro ve Mac Mini sahiplerinin problem yaşamamaları için, geliştiricilerin de bizzat uygulamalarını Apple M1’le uyumlu hale getirmeleri gerekiyor.

Bugüne kadar Microsoft’tan Google’a ve Adobe şirketlerine varana kadar dünyaca ünlü büyük şirketler, geliştirdikleri uygulamaları Apple M1’e göre revize etmişlerdi. Bu kapsamda Microsoft 365, Google Chrome, Photoshop, Lightroom gibi popüler uygulamaların Apple’ın Silicon M1 çipiyle uyumlu hale geldiğini haberlerimizde aktarmıştık.

Şimdiyse Apple M1 uyumlu uygulamalar listesine Mozilla Firefox da katılmış oldu. Mozilla’nın yaptığı açıklamaya göre, Apple M1 işlemcili bilgisayar kullanıcılarının tarayıcıyı güncellemeleri gerekiyor. Firefox’u 84. sürümüne güncelleyen kullanıcılar, hemen akabinde uygulamanın bilgisayarlarında yerel olarak çalıştığının farkına varacaklar. Mozilla yaptığı açıklamada Firefox 84’ün, Firefox 83’e göre 2,5 kat daha hızlı olduğunu ve web uygulamalarının da iki kat daha hızlı yanıt verdiğini söyledi.

Netflix kullanıcılarına önemli uyarı!

Mozilla, Apple M1 çipli MacBook cihazında Firefox kullananlara bir de uyarı yaptı. Mozilla geliştiricileri tarafından yapılan açıklamaya göre, kullanıcıların DRM korumalı içerikleri görüntüleyebilmeleri için Rosetta uygulamasını yüklemeleri gerekiyor. Rosetta hakkında bilginiz yoksa, burada paylaştığımız kapsamlı makaleyi okuyarak bilgi edinebilirsiniz.

Mozilla’nın bu açıklamasının, bilgisayarında Rosetta yüklü olmayan kullanıcıların Netflix, Amazon Prime Video, Hulu gibi platformlardan video izlemekte sorun yaşayacakları anlamına geldiğini de belirtmiş olalım.