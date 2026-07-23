Roborock F25 ACE Combo incelemesiyle karşınızdayız. Islak-kuru süpürge ile klasik dikey süpürge deneyimini bir arada kombo paketiyle sunan Roborock’ın görünüşte 2’si 1 arada, ama temizlik tarafında 5’i 1 arada şeklinde sunulan komple temizlik ürününe detaylı bir şekilde göz atıyoruz.

5’i 1 Arada Temizlik Sistemi

Klasik bir ev temizliğinde standart olarak yerleri süpürme, paspas ve toz alma aşamalarının olduğu aşikar. Kablosuz temizlik ürünlerinde ise halı ve koltuk temizliği için bir dikey süpürge, paspaslama için ise ya standart bir mop ya da ıslak temizlik yapabilen süpürgeye ihtiyaç olur.

Tam da bu noktada Roborock, H serisi dikey süpürgeleri ve F serisi ıslak-kuru süpürgelerini bir arada sunduğu F25 ACE Combo ile karşımıza çıkıyor. Hem Roborock F25 serisi gibi gelişmiş ıslak-kuru zemin temizleme makinesini hem de güçlü bir kablosuz dikey süpürgeyi tek bir ekosistemde buluşturan bu model, evcil hayvan sahiplerinden geniş evlerde yaşayan kullanıcılara kadar geniş bir kitleye hitap ediyor.

Roborock F25 ACE Combo’yu kutudan çıkarıp oldukça basit olan kurulumunu yaptığınızda markanın da bahsettiği “5’i 1 arada” sistemini görebiliyorsunuz. Bu sistemdeki sıralı işlemler ise şu şekilde;

Islak-Kuru Süpürge: Gelişmiş rulo paspas ve JawScrappers sistemi ile yerdeki saç kılı, kırıntılar gibi şeyleri de dert etmeden detaylı bir sert zemin temizliği sunar

Gelişmiş rulo paspas ve JawScrappers sistemi ile yerdeki saç kılı, kırıntılar gibi şeyleri de dert etmeden detaylı bir sert zemin temizliği sunar Kablosuz Dikey Süpürge: Klasik bir süpürge deneyimiyle kuru sert zeminler, halılar gibi tüm yer temizliği imkanı sunar.

Klasik bir süpürge deneyimiyle kuru sert zeminler, halılar gibi tüm yer temizliği imkanı sunar. Motorlu Mini Fırça: Koltuklar, yataklar gibi tüm kumaş yüzeylerdeki toz akarları ve hayvan tüyü vb. detaylı temizlik yapabilirsiniz.

Koltuklar, yataklar gibi tüm kumaş yüzeylerdeki toz akarları ve hayvan tüyü vb. detaylı temizlik yapabilirsiniz. 2’si 1 Arada Temizleme Fırçası: Koltuk araları, dar alanlar, stor perdeler ve derzler gibi alanlar için kullanılan aynı zamanda fırçalı modu ile de herhangi bir yüzeyde toz alma imkanı sunar.

Tüm bu imkanları düşündüğümüzde standart bir apartman dairesinden balkonlu ya da teraslı müstakil evlere varan tüm ev tiplerinde tek bir ürün ile detaylı temizlik imanı sunulmuş oluyor. Peki bu nasıl mümkün? Gelin, F25 ACE Combo’nun bu kombo çalışma tarzına ve teknik detaylarına göz atalım.

F25 ACE Combo Çalışma Mantığı

Roborock’ın bu kombo modellerinden F25 ACE Combo, ana ünite olarak 2’si 1 arada yapıda bulunuyor. Islak-kuru ve dikey süpürge modu olarak düşünebileceğimiz yapıdaki sistem, tek bir güç ünitesinin gerektiğinde ürünler arasında taşınması şeklinde bir çalışma mantığına sahip.

4.000 mAh değerindeki batarya ve çalışma modunu gösteren ekrana sahip olan ünite, tek bir tuşla gövdeden ayrılarak diğer gövdeye de tek hamlede takılabiliyor. Ancak hem şarj işlemi hem de mobil uygulamadan rahat kullanım için kullanım sonraları ıslak-kuru süpürgede takılı olması gerekli.

Peki 5’i 1 arada temizlik sistemi nasıl çalışıyor? Şimdi de iki ana ünitenin detaylarına bakalım.

Roborock F25 ACE Combo Islak ve Kuru Modülü

F25 ACE Combo’nun ana gövdesi olarak düşünebileceğimiz ıslak-kuru süpürge sistemi, aslında Roborock F25 ACE modeli gibi düşünebileceğiniz bir yapıda.

1,100 x 262 × 242 mm boyutlarında ve 4,7 kg ağırlığında olan ünite, rulo paspas sistemi ve vakumlama ile çalışıyor. Adındaki ıslak-kuru bilgisi ise sadece bir paspas değil, komple sert zemin temizliği yapabildiğini, sıvı ve katı tüm lekeler üzerine çalışabildiğini gösteriyor.

Bu modülde 20.000 Pa emiş gücü, dakikada 450 devir dönen rulo fırçası ve 20 N seviyesine çıkabilen basınç ile zorlu ve kurumuş lekelerde bile etkili bir temizleme yapabiliyor. Eko modunda 60 dk’ya kadar uzayan bir temizlik ise stüdyo, 1+1, 2+1 ve 3+1 gibi standart evlerde tek şarjla baştan sona yer temizliği yapabildiğini belirtelim.

Sistemin en önemli artısı ise JawScrappers fırçası. Köpek balığı dişi tasarımından ilham alınarak hazırlanan sistem, rulo paspasa dolanabilecek saç ve hayvan tüyü dolaşmalarını 0’a indiriyor. Bilmeyenler için biz evde kısmen uzun saçlı olan ben, eşimin yanı sıra bir kedi ve köpek sahibiyiz. Bu duruma rağmen Roborock F25 ACE Combo’nun rulo paspas sistemine hiç saç ve tüy dolanma sorunu yaşamadık.

Üründeki köşeden köşeye temizlik yapabilen sistemi, kenara sadece 1 mm mesafe bırakıyor. Yani duvar kenarlarında biriken tüm toz vb. kirleri kolayca söküp atarken, derzlerde ve kenarlardaki çay, kahve vb. lekeler de kolayca temizlenebiliyor.

Ürünün en sevdiğim özelliği ise FlatReach 2.0. Peki bu nedir? diyecek olursanız; ıslak-kuru süpürgeler yapısı gereği hem biraz kalın hem de içerisinde temiz ve kirli su tankı barındırdığı için dik şekilde kullanma imkan verirler. Belli bir açıdan daha fazla yatırdığınızda ise ya temizliği durdurur ya da gücü azaltır.

Fakat F25 ACE Combo yeni sisteminde hem temiz su tankını aşağıya alarak rahat bir hareket imkanı sunarken, 180 derece yatar şekilde de kullanma imkanı sunuyor. Yani ürünü tamamen yatırarak yatak altı gibi hem dar hem uzun yerlerde temizlik yapabiliyorsunuz. Hatta tamamen yatırdıktan sonra güç kaybı yaşamayan üründe uzanamayacağınız noktalarda mobil uygulama üzerinden manevra yapabiliyorsunuz.

SlideTech 2.0 adındaki manevra sistemi ise tekerleklerine bağlı motorlar ile 4,7 kg ağırlığı hiç hissetmeden 70 derecelik dönüş desteğiyle hareket ediyor. Şahsen sadece serçe parmağım ile yönetmeyi denediğimde dahi kolayca temizlik yapabildim. Bu özellikle yaşlılar başta olmak üzere herkes için ev temizliğini de çok kolay hale getiriyor.

İşiniz bittikten sonra ise istasyona yerleştirdiğiniz süpürge, 90 derece sıcak su ile zaten temizlik sırasında kendi kendini temizleyen rulo paspasa detaylı şekilde bir temizlik yaparken, hemen ardından 90 derece sıcak hava ile isterseniz 5 dk’da hızlıca, isterseniz 30 dk’da sessiz bir şekilde paspası kurutarak koku ve bakteri birikiminin önüne geçiyor.

Roborock F25 ACE Combo Dikey Süpürge Modülü

Yer temizliği bittikten sonra sıra geldi halı ve koltuk gibi yüzeylere. İşiniz bittikten sonra güç ünitesini dikey süpürge modülüne takarak artık diğer noktalara geçiş yapabilirsiniz.

Ünite sadece vakum sistemine sahip olduğu için 25.000 Pa gibi çok daha yüksek bir emiş gücü vadediyor. Motor sistemi 120.000 RPM gibi akıl almaz seviyede çalışabilirken 5 katmanlı akustik sistemi 70 dB altında maksimum ses üreterek rahatsız etmeden temizlik imkanı sağlıyor. Filtreleme tarafında 9 konili siklon teknolojisi ve beş katmanlı filtreleme sistemi kullanarak PM 2.5’ten 8 kat daha küçük toz partiküllerini bile hapsedebiliyor.

Bunun ne kadar başarılı olduğunu özellikle kedi sahipleri gözünden anlatayım; Şimdiye kadar kullandığım birçok dikey süpürge modellerinde kedi tuvaletinin etrafını süpürme sırasında süpürgenin hava çıkışı yerinden az da olsa bir kedi tuvaletindeki o malum koku gelir. Ancak F25 ACE Combo’nun dikey süpürge ünitesiyle yaptığım temizlik sırasında bu hiç olmadı. Yani etrafa saçılan kedi kumu parçalarını çekerken en ufak partiküller bile cihaza hapsolmuş oluyor.

3 mikrondan küçük tozların %99.99’unu filtreleyebilen bu sistem, evde temiz hava sirkülasyonu sağlarken, kokuların dışarı sızmasını da deneyimlediğim örnekteki gibi engelliyor.

Ana fırça modülü özel rulo fırçası ve kauçuk detaylar ile yerdeki en ufak tozları bile içine çekerken, tıpkı ıslak-kuru modülde olduğu gibi %0 saç dolaşması ile üstün bir performans sunabiliyor. Ayrıca önündeki yeşil LED ışık tozları rahatlıkla görebilmenizi ve aynı zamanda ürünün temizlik performansını da gözler önüne sergiliyor. Halı gibi yüzeylerde de rahatlıkla kullanabileceğiniz F25 ACE Combo, kilim vb. ince profilli halılarda oldukça iyi sonuçlar verebiliyor.

Motorlu mini fırçası ile koltuk, yatak vb kumaş yüzeylerde toz akarlarını başarılı bir şekilde temizleyebilirken, 2’si 1 arada başlık ile koltuk araları ve dar alanlarda kolayca temizlik yapabilirsiniz. Başlığın fırça kısmını uzattığınızda ise stor perdeler, sehpa ve komidin gibi yüzeylerde toz toplama işlemlerini yapabilirisiniz.

Genel Değerlendirme

Sonuç kısmına geldiğimizde, Roborock F25 ACE Combo gerçekten çok mantıklı bir paket olmuş.

Çünkü bir dikey süpürge aldığınızda iyi bir paspas sisteminden feragat etmeniz anlamına geliyor. Ya standart bir paspas yapmanız ya da ıslak-kuru tarzı bir süpürge almanız gerekir. Daha detaylı temizlik için ıslak-kuru süpürge aldığınızda ise sert zeminler dışında halı, koltuk, yatak gibi yüzeyleri temizleyemezsiniz.

Roborock ise F25 ACE Combo ile iki önemli temizlik ürününü bir arada sunarak size hem kolaylık hem de iki ürün masrafından kurtarmış oluyor. Özel standı ile yer konusunda da avantaj sağlayan sistemi bol saç ve tüy barındıran evimizde kullanırken ne kadar etkili olduğunu da görmüş olduk.

Daha fazla bilgi için inceleme videomuza göz atabilir, ürünün detaylarına ise burada yer alan ürün sayfasından görebilirsiniz.