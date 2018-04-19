Motorola Moto G6 ve Moto E5 lansmanı YouTube üzerinden canlı yayında

Motorola Moto G6 ve Moto E5 için Brezilya’da düzenlenen tanıtım lansmanı canlı olarak YouTube üzerinden verilmeye başladı. Brezilya’da yapılan lansman ne yazık ki Portekizce ancak yine de telefonların tanıtımında en azından yazılı olarak İngilizce bilgiler görmeyi umut ediyoruz. Motorola Brasil kanalının sunduğu lansman başladı ve aşağıdan izlenmeye hazır.

5.7-inç, 18:9, Full-HD+ (2160×1080) Gorilla Glass

1.8GHz sekiz çekirdek Snapdragon 450

4GB RAM + 64GB ROM, microSD kart desteği

3,000 mAh pil ve Turbo Charging desteği

12MP + 5MP – Çift arka kamera

8MP ön kamera

Parmak izi okuyucusu (Önde)

Android Oreo