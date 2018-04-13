Snapdragon 430 işlemcili Moto E5 Plus Geekbench’te görüldü

Motorola’nın telefonları ardı ardına internet ortamına düşmeye devam ediyor. Yeni gelen cihaz ise Snapdragon 430 işlemci sahibi Moto E5 Plus oldu. Gün içinde sizlere Moto G6 ailesinin render görsellerini sunduğumuz Motorola tarafının bir diğer telefonu Moto E5 Plus, ünlü benchmark sitesi Geekbench‘te aldığı puan ile karşımıza çıktı.

Snapdragon 430 benchmark skoru

Paylaşılan bilgilere göre Motorola Moto E5 Plus tek çekridek puanlamasında 653, çoklu çekirdek puanlamasında 1835 almış. Sitede msm8937 kod adı ile geçen işlemci yongasına 3 GB bellek eşlik ediyor. Diğer bütün Moto’lar gibi E5 Plus’ın da saf Android ile gelmesi beklenirken, 18:9 ekran oranına sahip olacağı, parmak izi okuyucusunun da arkadaki Moto logosuna giydirileceği daha önce çıkan bilgiler arasında.