Tablet pazarındaki donanım yarışı, geniş ekranlı ve yüksek batarya kapasiteli yeni cihazların duyurulmasıyla hız kesmeden devam ediyor. Üretkenlik ve multimedya odaklı bir kullanım deneyimi hedefleyen Oppo Pad 5 Pro, resmi olarak tanıtılarak küresel çapta raflardaki yerini aldı. Peki, gücünü Snapdragon 8 Elite Gen 5 yonga setinden alan bu cihaz kullanıcılara neler vadediyor?

Oppo Pad 5 Pro tasarımı ve donanım detayları

Giztop üzerinden küresel pazarda satışa sunulan Oppo Pad 5 Pro, büyük ekranda çalışma ve eğlence arayan kitleye hitap ediyor. Cihazın ön yüzünde yer alan 13.2 inç boyutundaki LCD panel, 3392 × 2400 piksel çözünürlük üretiyor. Panelin barındırdığı 10-bit renk desteği görsel doğruluğu artırırken, 144Hz uyarlanabilir yenileme hızı arayüz geçişlerinde akıcı bir deneyim sağlıyor.

Ekran gövde oranı yüzde 89.4 seviyesine ulaşan tablet, ince çerçeveli yapısıyla kullanılabilir alanı maksimize ediyor. Performans tarafında sekiz çekirdekli yonga seti, çoklu görevleri ve sistem kaynağı tüketen uygulamaları kararlı biçimde çalıştırmayı amaçlıyor. Cihazda kullanılan LPDDR5X RAM ve UFS 4.1 depolama formatı, veri erişim sürelerini kısaltarak kullanım hızına doğrudan katkı yapıyor.

Kutudan Android 16 tabanlı ColorOS 16 işletim sistemiyle çıkan model, paralel pencere ve cihazlar arası işbirliği gibi yazılım araçları içeriyor. Arka kısımda 13 megapiksel belge tarama kamerası yer alırken, ön bölümde görüntülü toplantılar için 105 derece geniş açılı 8 megapiksel sensör bulunuyor. Donanımın enerji ihtiyacı, 67W SuperVOOC hızlı şarj destekli 13.380 mAh batarya ile karşılanıyor.

Oppo Pad 5 Pro teknik özellikleri

Ekran: 13.2 inç LCD, 3.4K (3392 × 2400) çözünürlük, 144Hz uyarlanabilir yenileme hızı, 10-bit renk, yüzde 89.4 ekran-gövde oranı

İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 5 (Sekiz çekirdekli)

Bellek ve Depolama: İki farklı konfigürasyon, LPDDR5X RAM, UFS 4.1 depolama

Arka Kamera: 13 Megapiksel

Ön Kamera: 8 Megapiksel (105 derece geniş açı)

Batarya ve Şarj: 13.380 mAh kapasite, 67W SuperVOOC hızlı şarj

Bağlantı: Wi-Fi 7 (Çift bant 2.4GHz ve 5GHz)

İşletim Sistemi: Android 16 tabanlı ColorOS 16

Oppo Pad 5 Pro fiyatı

Oppo Pad 5 Pro – Başlangıç Varyantı: 799 Dolar

Wi-Fi 7 nedir?

Önceki nesil kablosuz ağ standartlarına kıyasla bant genişliğini önemli ölçüde artıran iletişim teknolojisidir. Ağ tıkanıklıklarını ve gecikme sürelerini azaltarak, büyük veri paketlerinin çok daha hızlı transfer edilmesine olanak tanır.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Cihazın sunduğu 13.2 inçlik ekran ve 13.380 mAh batarya kapasitesi beklentilerinizi karşılıyor mu?