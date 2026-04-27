Kısa süre önce küresel pazar için amiral gemisi telefonları Xiaomi 17 ve 17 Ultra modellerini tanıtan marka, şimdi de alt segment ürünlerine odaklanıyor. İki farklı modelden oluşması beklenen Xiaomi 17T serisi, sızdırılan donanım detaylarıyla teknoloji tutkunlarının radarına girmiş durumda. Peki, standart sürümün Geekbench sonuçları cihazın performansı hakkında bize neler söylüyor?

Xiaomi 17T standart modelinin öne çıkan yenilikleri

Veritabanında “2602DPT53G” model numarasıyla beliren Xiaomi 17T, sertifika listelerinde boy göstererek piyasaya çıkmaya hazırlandığını kanıtlıyor. Geekbench AI verilerine göre cihaz, MediaTek üretimi sekiz çekirdekli bir yonga seti kullanıyor. Bu mimaride 3.40GHz saat hızında tek bir ana çekirdek, 3.20GHz frekansında üç performans ve 2.20GHz hızında dört verimlilik çekirdeği görev yapıyor.

Grafik işleme birimi tarafında telefona Mali-G720 MC8 donanımı eşlik ediyor. Ortaya çıkan bu spesifik frekans değerleri, akıllı telefonun MediaTek Dimensity 8500 yonga setinden güç aldığını doğruluyor. Aynı platformdaki test kayıtlarında telefonun 12GB RAM kapasitesine sahip olduğu ve doğrudan Android 16 işletim sistemiyle test edildiği görülüyor.

Android 16 işletim sisteminin, şirketin kendi geliştirdiği HyperOS 3 kullanıcı arayüzü ile desteklenmesi bekleniyor. Ekran tarafındaki geçmiş raporlar, telefonun 1.5K çözünürlük değerine sahip 6.59 inçlik düz bir OLED panel kullanacağını gösteriyordu. Düz panel tasarımı, oyun oynarken kenarlardan yanlışlıkla dokunma problemlerini engelleyen ergonomik bir kullanım senaryosu yaratıyor.

Batarya boyutları kesinleşmese de, telefona 67W şarj desteği barındıran yaklaşık 7.000mAh kapasiteli büyük bir hücrenin güç vereceği iddia ediliyor. Ön tarafta görüntülü görüşmeler için 32 megapiksel çözünürlüğünde bir özçekim kamerası konumlandırılacak. Arka kasada ise 50 megapiksel ana sensör, 12 megapiksel ultra geniş açı ve 50 megapiksel standart telefoto lensten oluşan bir optik dizilim bulunacak.

Xiaomi 17T beklenen teknik özellikleri

Ekran: 6.59 inç düz OLED, 1.5K çözünürlük

İşlemci: MediaTek Dimensity 8500

RAM: 12GB

Arka Kamera: 50MP ana + 12MP ultra geniş + 50MP standart telefoto

Ön Kamera: 32MP

Batarya ve Şarj: Yaklaşık 7.000mAh, 67W şarj

İşletim Sistemi: Android 16, HyperOS 3 arayüzü

Xiaomi 17T Pro modelindeki donanım farklılıkları

Serinin daha yüksek donanımlı diğer üyesi olan Xiaomi 17T Pro, ekran boyutları ve işlemci mimarisiyle standart varyanttan ayrılıyor. Raporlar, bu modelin 6.59 inçten daha büyük bir ekran yüzey alanına sahip olacağını vurguluyor. İşlemci bölümünde ise standart versiyondaki donanım yerine, MediaTek’in yüksek saat hızlarına ulaşan Dimensity 9500 yonga seti tercih ediliyor.

Dimensity 9500 mimarisi, büyük veri işleme kapasitesi gerektiren uygulamalarda cihazın tepki süresini hızlandıran bir donanım altyapısı sunuyor. Telefonun bellek ve depolama varyantları hakkında paylaşılan spesifik bir veritabanı kaydı henüz bulunmuyor. Ancak sınıfının beklentilerini karşılayacak şekilde geniş başlangıç depolama seçenekleriyle piyasaya çıkması muhtemel görünüyor.

Kamera konfigürasyonunda temel çözünürlük değerleri korunmasına rağmen lens teknolojisinde önemli bir ayrım göze çarpıyor. Ön tarafta aynı 32 megapiksellik lens bulunurken, arka taraftaki 50 megapiksel, 12 megapiksel ve 50 megapiksellik dizilimin yapısı değişiyor. Pro modelin arka modülündeki 50 megapiksellik üçüncü sensör, düz bir telefoto yerine periskop telefoto formatında tasarlanıyor.

Periskop lens donanımı, ışığı sensör içinde kırarak telefonun fiziksel kalınlığını artırmadan kayıpsız optik yakınlaştırma yapabilme imkanı tanıyor. Ayrıca bu modelin ana kamerasında da standart varyanttan farklı bir 50 megapiksel lens kullanılacağı iddia ediliyor. Modellerin tam kapasite değerleri, cihaz boyutları ve pazara sunuluş tarihleri marka tarafından yapılacak lansmanla netlik kazanacak.

Xiaomi 17T Pro beklenen teknik özellikleri

Ekran: Standart versiyona kıyasla daha büyük, yüksek çözünürlüklü OLED panel

İşlemci: MediaTek Dimensity 9500

Arka Kamera: 50MP ana (farklı sensör) + 12MP ultra geniş + 50MP periskop telefoto

Ön Kamera: 32MP

Yazılım: Android 16 tabanlı HyperOS 3

Geekbench AI nedir?

Akıllı telefonlar, tabletler ve bilgisayarların işlemcilerindeki yapay zeka işlem birimlerinin (NPU) performansını ölçen bağımsız bir test platformudur. Cihazlara görüntü tanıma, dil işleme gibi algoritmalar uygulayarak donanım gücünü rakamsal verilere dönüştürür.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yaklaşık 7.000mAh batarya kapasitesi ve yeni MediaTek işlemcileri beklentilerinizi karşılıyor mu? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!