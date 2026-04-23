Akıllı temizlik teknolojileri üreticisi Roborock, geçtiğimiz hafta tanıttığı yeni nesil ürünlerini Ankaralı teknoloji meraklılarıyla buluşturuyor. Ankara Ankamall’da kurulacak özel deneyim alanı, ziyaretçilere hem ürünleri test etme hem de sürpriz hediyeler kazanma fırsatı sunacak.

Roborock Ankaralılarla Ankamall’da buluşuyor

Akıllı temizlik çözümlerinde dünyanın önde gelen markalarından Roborock, 16 Nisan’da gerçekleştirdiği lansmanın ardından şimdi de ürünlerini kullanıcılarla birebir buluşturmak için harekete geçti. Markanın “Temizlik Roborock’a, Zamanın Sevdiklerine Kalsın!” mesajıyla hayata geçirdiği etkinlik, 23 Nisan – 3 Mayıs tarihleri arasında Ankamall AVM’de düzenlenecek.

Yeni nesil akıllı temizlik teknolojileri test alanında

Etkinlik kapsamında ziyaretçiler, Roborock‘un robot süpürgelerden ıslak-kuru temizlik çözümlerine uzanan geniş ürün gamını yakından inceleme ve birebir deneyimleme fırsatı bulacak. Gelişmiş navigasyon sistemleri, yüksek emiş gücü ve otomasyon teknolojileriyle donatılan ürünler, gerçek yaşam senaryolarına benzer kurulumlarla ziyaretçilerin testine sunulacak.

Sürpriz hediyeler ve interaktif deneyimler

Ankamall’da kurulacak deneyim alanı yalnızca ürün tanıtımıyla sınırlı kalmayacak. Etkinlik boyunca ziyaretçilere özel sürpriz hediyeler ve çeşitli interaktif aktiviteler de sunulacak. Katılımcılar, bu sayede akıllı temizlik teknolojilerinin günlük yaşamı nasıl kolaylaştırdığını uygulamalı olarak keşfedebilecek.

‘Temizlik Roborock’a, zamanın sevdiklerine kalsın’ vizyonu

Roborock‘un global iletişim stratejisinin bir yansıması olan bu mesaj, temizlik süreçlerinin otomasyonu sayesinde kullanıcıların sevdiklerine daha fazla zaman ayırabilmesini vurguluyor. Deneyim alanı, markanın bu vizyonunu fiziksel bir deneyime dönüştürerek teknoloji ve konforu bir araya getirmeyi amaçlıyor.

Akıllı temizlik teknolojilerini yakından tanımak isteyenler, Roborock deneyim alanını 23 Nisan – 3 Mayıs tarihleri arasında Ankara Ankamall AVM’de ziyaret edebilecek.