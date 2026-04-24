Teknoloji dünyasının dikkat çeken markalarından biri olan şirket, bütçe dostu akıllı telefon yelpazesini genişleterek C serisine iki yeni model daha ekledi. Uzun süredir teknoloji kulislerinde konuşulan POCO C81 ve tasarım odaklı kardeşi C81x, güçlü batarya kapasiteleriyle akıllı telefon pazarında fiyat performans rekabetini yeni bir boyuta taşımaya hazırlanıyor. Kullanıcılara geniş ekran deneyimi ile uzun pil ömrünü aynı kasada sunmayı hedefleyen bu iki yeni cihazın donanım cephesinde ne gibi yenilikler var? Pazarın iddialı oyuncusu haline gelmesi beklenen serinin yeni üyeleri kullanıcılara hangi teknik avantajları sağlıyor?

POCO C81 özellikleri ve yazılım destek süresi

Lansmanda detayları paylaşılan POCO C81, performansını Unisoc T7250 işlemcisinden alarak temel işlemler için akıcı bir deneyim sunuyor. Aynı işlemci ailesinden beslenen cihaz, 4 GB LPDDR4X RAM ile destekleniyor ve kullanıcılara 64 GB dahili depolama alanı sağlıyor. Depolama alanını yetersiz bulan kullanıcılar için microSD kart desteği sayesinde hafızayı 2 TB seviyesine kadar genişletmek mümkün oluyor. Cihazın yazılım altyapısında Android 16 tabanlı HyperOS 3 işletim sistemi görev yapıyor. Marka, bu cihaz için oldukça iddialı bir şekilde dört büyük Android güncellemesi ve tam altı yıllık güvenlik yaması garantisi vererek uzun ömürlü bir akıllı telefon arayan tüketicilere göz kırpıyor.

Akıllı telefonun multimedya deneyimini doğrudan etkileyen ekran detaylarına baktığımızda, 6.9 inç büyüklüğünde ve 120Hz yenileme hızına sahip HD+ LCD bir panelle karşılaşıyoruz. Bu devasa ekran, 800 nit HBM parlaklık değeri sunarak dış mekan kullanımlarında görünürlüğü artırırken, üst kısmında çentik içine yerleştirilmiş 8 megapiksellik bir selfie kamerası barındırıyor.

Cihazın arka bölümüne geçtiğimizde ise 13 megapiksel ana kameranın liderlik ettiği çift kamera kurulumu bizleri karşılıyor. Günlük anıları kaydetmek için yeterli bir performans sergileyen bu kamera modülü, telefonun genel estetiğine uyum sağlıyor.

Yeni POCO C81 modelinin donanım listesindeki en büyük gücü ise şüphesiz 6.300 mAh kapasiteli dev bataryası olarak öne çıkıyor. Gün boyu kesintisiz kullanım isteyenler için ideal olan bu pil, 15W şarj desteğiyle geliyor. Ayrıca 7.5W ters kablolu şarj yeteneği sayesinde telefonunuzu adeta bir taşınabilir şarj cihazı gibi kullanarak diğer elektronik aletlerinize güç verebiliyorsunuz.

Donanım paketini tamamlayan diğer detaylar arasında IP52 suya ve toza dayanıklılık sertifikası, ekran için ıslak dokunma desteği, yana konumlandırılmış parmak izi okuyucu, modern USB-C portu ve klasikleşen 3.5 mm kulaklık girişi yer alıyor.

Tasarım ve donanım alternatifleriyle POCO C81x

Aynı etkinlikte tanıtılan serinin diğer modeli POCO C81x, farklı bir tasarım çizgisi ve biraz daha hafifletilmiş donanım özellikleriyle karşımıza çıkıyor. Bütçesini daha düşük tutmak isteyen kullanıcıları hedefleyen bu modelde 3 GB RAM ve 650 nit HBM parlaklık seviyesine ulaşan 6.88 inç büyüklüğünde bir ekran kullanılıyor.

Arka yüzeyde ana modele kıyasla tekli bir 13 megapiksel kamera yer alırken, batarya kapasitesi de 5.200 mAh seviyesinde tutuluyor. Kutudan Android 15 işletim sistemiyle çıkan bu alternatif versiyon için iki büyük Android yükseltmesi ve dört yıllık güvenlik güncellemesi vadediliyor.

Yeni POCO C81 serisinin satış detayları ve fiyatı

Cihazların satışa çıkacağı bölgeler, renk opsiyonları ve fiyatlandırma politikası da lansman sırasında resmi olarak açıklandı. Ailenin güçlü üyesi olan POCO C81; Gün Batımı Altını, Gökyüzü Mavisi ve Elit Siyah olmak üzere üç farklı renk seçeneğiyle geliyor. 4 GB RAM ve 64 GB depolama konfigürasyonuna sahip olan bu modelin fiyatı 10.999 INR (yaklaşık 115 dolar / 100 euro) olarak belirlendi.

Daha erişilebilir olan C81x modeli ise Buz Mavisi ile Kristal Siyah renkleriyle raflardaki yerini alacak ve 3 GB RAM / 64 GB depolama sürümü için 9.999 INR (yaklaşık 105 dolar / 90 euro) fiyat talep edilecek. Her iki akıllı telefon modelinin de 27 Nisan tarihinden itibaren Hindistan pazarında Flipkart üzerinden satışa sunulacağı bildirildi.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yeni C serisinin sunduğu dev batarya ve uzun yazılım desteği günlük kullanım ihtiyaçlarınızı karşılar mı?