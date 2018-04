Moto G6 Plus ve G6 Play İngiltere’de ortaya çıktı

Geçtiğimiz hafta hakkında detaylı bilgiler edindiğimiz Moto G6 Plus ve G6 Play bugün bir İngiliz perakende sitesinde ortaya çıktı. Carphone Warehouse adındaki sitede arama sonuçlarında ortaya çıkan iki telefon hakkında kısa bilgiler bulunsa da linkler şu anda çalışmıyor.

Lakin haberin kaynağı Android Police sitesi linklerin aktif olduğu sırada ekran görüntüsü ve birkaç render fotoğrafını ele geçirmiş. Render görsellerindeki cihazlar daha önceden renk seçenekleri olarak sunduğumuz görsellerle birebir uyuşuyor.

Moto G6 Plus ve G6 Play neler sunacak

Moto G6 Play

G6 ailesinin giriş seviyesi ve en uygun fiyatlı telefonu olması beklenen Moto G6 Play içerisinde 1.4 GHz saat hızında sekiz çekirdekli Snapdragon 430 barındırıyor. 5.7 inç erkanlı G6 Play HD+ çözünürlük sunacak. 430 yonga setine 3 GB bellek ve 32 GB depolama alanı eşlik ediyor. microSD kart ile bu alan yükseltilebilecek.

5.7-inç, 18:9 HD+ (1440×720) Gorilla Glass

1.4GHz sekiz çekirdek Snapdragon 430

3GB RAM + 32GB ROM, microSD kart desteği

4,000 mAh pil ve Turbo Charging desteği

13MP arka kamera / 8MP ön kamera

micro USB yuvası & 3.5mm kulaklık girişi

Parmak izi okuyucusu (Arkada)

Android Oreo

Moto G6 Plus

Ailenin en güçlü telefonu 5.95 inç ekran boyutu ve FULL HD+ çözünürlük ile geliyor. Snapdragon 630 içeren telefonun 6 GB belleği ve 64 GB genişletilebilir depolama alanı olacak. Moto G6 Plus’ın kamera kurulumu G6 ile birebir aynı. Arkada 12+5 MP çift kamera, önce ise 16 MP selfie kamerası olduğu tahmin edilse de ailenin en üst modelinin kamera bilgileri net değil. Parmak izi okuyucu yine önde olan telefon 3200 mAH bataryaya sahip olacakmış. Mavi ve altın rengi olacak telefonun net özellikleri önümüzdeki hafta ortaya çıkacak.

5.93-inç 18:9, Full-HD+ (2160×1080) Gorilla Glass

Sekiz çekirde Snapdragon 630

6GB RAM + 64GB ROM

3,200 mAh pil ve Turbo Charging desteği

Çift arka kamera

Android Oreo

Cihazların fiyatları ise Android Police sitesinin almayı başardığı ekran görüntüsünde ortaya çıkıyor. Buna göre G6 Plus telefon aylık 26 pound yani yaklaşık 149 TL’den satışa sunulacak. G6 Play ise 18 pound yani yaklaşık 103 TL’den aylık olarak satılacak. Şu an için iki telefon hakkındaki elimizde bulunan tek fiyat bilgisi bundan ibaret. Son olarak Moto Voice BETA uyglaması da Play Store üzerinden güncellenerek 2018 moto g ve g plus modelleri için yeni özelliklere kavuştu. Uygulamada bu özelliklerden bahsetmiyor maalesef.