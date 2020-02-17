Motorola, Moto G Power’ın ucuz alternatifi üzerinde çalışıyor!

Motorola, Moto G Power’ın yüksek batarya kapasitesini, ucuz fiyatlı modellere getirmeye hazırlanıyor. Motorola Moto G Power Lite olarak adlandırılan bu cihazda 5.000 mAh pil bulunması bekleniyor.

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Hatırlarsanız, geçen senin batarya kralını hiçbir cihaz yenememişti. Devasa bataryalı bu cihazı şimdi ise 250 dolarlık fiyatla giriş seviyeye geldiğini görüyoruz.

Moto G Power modelinde, Snapdragon 665 işlemci ve 4GB RAM ile birlikte geliyordu. Gerek batarya gerek donanım tarafında eksiksiz bir akıllı telefon olmayı başarmıştı.

İlginç olan şu ki, geçen sene çıkan bir telefonun özellik anlamında kısılmış bir versiyonu olarak, sadece Amerika topraklarında satışa sunulacak.

Moto G Power Lite, özellik bakımından Moto G Play modeliyle benzer özellikler taşıyor olacak. G serisinin sekizinci versiyonu için derinlemesine bir çalışmaya girişildiğini görüyoruz. Çeşitli sertifikasyon merkezlerinden cihazın sertifikaları da halihazırda alınmış durumda.

Federal İletişim Komisyonu’nun açıklamasına göre, Moto G Power Lite modelinde de 5.000 mAh bir batarya kapasitesi bulunacak. Henüz yonga setinin ne olacağı belirlenmese de Snapdragon 665 modülünü görmeyeceğimiz kesin. Daha çok 400 serisi bir işlemci kullanılması muhtemel olacaktır.

Motorola, Lenovo’ya satıldığı tarihten beri eski başarısını yakalamış değil. Moto Mod’larla garip ve ilgi çekici cihazlarını görsek de ayrı satılması ve çok fahiş fiyatlara görmemiz dahilinde başarılı olmuş diyemem.