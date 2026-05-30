Yapay zeka teknolojilerinin hızla yaygınlaşması, veri merkezlerinde kullanılan donanımların gücünü ve verimliliğini her geçen gün daha kritik hale getiriyor. Güney Koreli teknoloji devi, bu alandaki liderliğini pekiştirmek adına yeni nesil yüksek bant genişlikli bellek çözümlerini sahaya sürmeye devam ediyor. Geçtiğimiz şubat ayında standart HBM4 sevkiyatına başlayan şirket, şimdi de daha gelişmiş özelliklere sahip yeni bellek çözümünün ilk örneklerini iş ortaklarına ulaştırmaya başladı. Peki Samsung HBM4E olarak adlandırılan bu yeni teknoloji, veri merkezlerinin geleceğini nasıl şekillendirecek?

Yapay zeka sunucuları için yeni dönem: Samsung HBM4E örnekleri yola çıktı

Yeni nesil yapay zeka sunucularına güç verecek olan Samsung HBM4E belleği, aynı 12 katmanlı tasarımı korumasına rağmen selefine kıyasla çok daha yüksek kapasite ve hız vaat ediyor. Şirket, bu yılın başlarında HBM4 sevkiyatlarına başladığında yılın ilerleyen dönemlerinde geliştirilmiş versiyonun örneklerini sunacağını taahhüt etmişti. Beklenen adım gecikmedi ve geliştirilmiş belleklerin test süreçleri için ilk numuneler gönderilmeye başlandı.

Yeni bellek mimarisi, fiziksel katman sayısını artırmadan kapasiteyi yukarı taşımayı başarıyor. Mevcut 12 katmanlı kurulumda sunulan kapasite, standart HBM4 modelindeki 36 GB seviyesinden 48 GB seviyesine yükseltilerek yüzde 33’lük bir artış sağlandı. Ayrıca farklı müşteri ihtiyaçlarına yönelik olarak 8 katmanlı 32 GB ve 16 katmanlı 64 GB seçenekleri üzerinde de çalışmalar sürüyor.

Performans tarafındaki kazanımlar da yapay zeka iş yükleri için büyük önem taşıyor. Yeni bellekler, standart modele göre yaklaşık yüzde 20 daha yüksek hız sunarak pin başına 14 Gbps seviyesine ulaşıyor. Bu sayede yığın başına saniyede toplam 3,6 terabayt veri aktarım genişliği elde ediliyor.

Teknolojinin arkasında altıncı nesil 10 nanometre sınıfı bellek yongaları ile 4 nanometre mantıksal taban yongasının birleşimi yer alıyor. Tasarımı yeniden ele alan mühendisler, enerji verimliliğini yüzde 16 oranında artırmayı başardı. Böylece daha az güç tüketen bellekler, termal direncin yüzde 14 düşürülmesiyle çok daha kolay soğutulabiliyor.

Üretim kapasitelerini sürekli artırdıklarını belirten şirket yetkilileri, yeni teknolojinin yapay zeka sistemlerini ciddi şekilde hızlandıracağını vurguluyor. Samsung Electronics Bellek Geliştirme Bölümü Başkanı Sang Joon Hwang, başarılı kitlesel üretimin ardından teknolojik üstünlüklerini bir kez daha kanıtladıklarını belirtiyor. Altyapı yatırımlarıyla küresel yapay zeka belleği pazarını yönlendirmeye devam edeceklerini de sözlerine ekliyor.

Editoryal bir bakış açısıyla, bu hamle özellikle yapay zeka çipi üreten devlerin tedarik zincirindeki rekabeti kızıştıracaktır. Son kullanıcı donanımlarından ziyade yüksek maliyetli veri merkezi sunucularını hedefleyen bu gelişme, yapay zeka modellerinin eğitim ve çıkarım süreçlerini doğrudan hızlandıracaktır.

HBM nedir?

Yüksek Bant Genişlikli Bellek (High Bandwidth Memory), dikey olarak üst üste istiflenmiş bellek yongalarından oluşan ultra hızlı bir bellek teknolojisidir. Geleneksel belleklere göre çok daha geniş bir veri yolu ve daha düşük enerji tüketimi sunduğu için özellikle yapay zeka ve yüksek performanslı hesaplama sistemlerinde tercih edilir.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yapay zeka sunucularını uçuracak yeni Samsung HBM4E teknolojisi sizce sektördeki dengeleri nasıl değiştirecek?