Uber, Türkiye yemek ve hızlı teslimat pazarını yakından ilgilendiren dev bir satın alma hamlesiyle yeniden gündemde. Financial Times’ın aktardığı bilgilere göre şirket, Yemeksepeti’nin çatı şirketi olan Delivery Hero için yaptığı satın alma teklifini artırmayı değerlendiriyor. Bu gelişme, yalnızca Avrupa merkezli bir şirket birleşmesi olarak değil, Türkiye’deki yemek ve market teslimatı pazarının geleceği açısından da kritik önem taşıyor.

Uber, Yemeksepeti’nin sahibi Delivery Hero için teklif yükseltmeye hazırlanıyor

Habere göre Uber, Delivery Hero için önce hisse başına yaklaşık 33 euroluk bir teklif sundu. Bu teklif, şirketin değerini 10 milyar euronun üzerine taşıyordu. Ancak büyük hissedarların daha yüksek bir değerleme beklentisi nedeniyle bu ilk yaklaşım olumlu karşılanmadı. Sonrasında Uber’in bazı büyük hissedarlara hisse başına 38 euro seviyesinde yeni bir teklif sunduğu, ancak bu rakamın da yeterli bulunmadığı belirtiliyor.

Şu anda masadaki asıl soru şu: Uber, Delivery Hero’nun tamamını satın alırsa Türkiye’de Yemeksepeti, Trendyol Go ve GetirYemek aynı küresel oyuncunun etki alanına mı girecek?

Türkiye için kritik nokta: Yemeksepeti de Uber ekosistemine katılabilir

Delivery Hero, Türkiye’de özellikle Yemeksepeti markasıyla biliniyor. Yemeksepeti, 2015 yılında Delivery Hero tarafından satın alınmış ve o tarihten bu yana Alman merkezli grubun Türkiye operasyonu olarak faaliyet göstermeye devam etmişti.

Eğer Uber’in Delivery Hero için tam satın alma girişimi başarıya ulaşırsa, bu durum Türkiye pazarında büyük bir kırılma yaratabilir. Çünkü Uber, Türkiye’de son dönemde teslimat alanındaki pozisyonunu zaten agresif şekilde büyütmüş durumda.

Uber’in daha önce Trendyol Go’da çoğunluk hisse satın alması ve ardından Getir’in yemek teslimatı operasyonunu almak üzere anlaşmaya varması, şirketin Türkiye’de sadece ulaşım değil, yemek ve hızlı teslimat tarafında da güçlü bir oyuncu olmak istediğini gösteriyor.

Reuters’ın haberine göre Uber, Trendyol Go’da yüzde 85 hisse için 700 milyon dolarlık bir anlaşmaya imza atmış, ayrıca Getir’in yemek teslimatı işini 335 milyon dolara satın almak ve Getir’in market, perakende ve su gibi diğer operasyonlarında yüzde 15 pay almak üzere anlaşmaya varmıştı.

Bu tabloya bir de Yemeksepeti eklenirse, Türkiye’de çevrim içi yemek siparişi ve hızlı teslimat pazarında dengeler tamamen değişebilir.

Uber Türkiye’de hangi platformlarla büyüdü?

Son dönemde yapılan anlaşmalar dikkate alındığında Uber’in Türkiye’de teslimat pazarına yönelik stratejisi daha net görünmeye başladı. Şirket, farklı kanallardan ilerleyerek yemek, market, su ve perakende teslimatında büyük bir kullanıcı tabanına erişmeyi hedefliyor.

Trendyol Go: Uber, Trendyol Go’da çoğunluk hisse için anlaşma yaptı.

Uber, Trendyol Go’da çoğunluk hisse için anlaşma yaptı. GetirYemek: Uber, Getir’in yemek teslimatı işini satın almak üzere anlaşmaya vardı.

Uber, Getir’in yemek teslimatı işini satın almak üzere anlaşmaya vardı. Getir Market, GetirSu ve GetirÇarşı: Uber, Getir’in daha geniş market, su ve perakende işlerinde yüzde 15 hisse almak üzere yatırım planladı.

Uber, Getir’in daha geniş market, su ve perakende işlerinde yüzde 15 hisse almak üzere yatırım planladı. Yemeksepeti: Delivery Hero’nun tamamen satın alınması halinde Yemeksepeti de dolaylı olarak Uber’in kontrol alanına girebilir.

Burada önemli ayrım şu: Uber’in Getir tarafındaki hamlesi, tüm Getir operasyonlarının tamamen satın alınması anlamına gelmiyor. Reuters’ın aktardığı bilgilere göre Uber, Getir’in yemek teslimatı işini tamamen almak; market, perakende ve su gibi diğer operasyonlarda ise azınlık hisse yatırımı yapmak üzere anlaşmaya vardı.

Delivery Hero hissedarları daha yüksek fiyat istiyor

Financial Times ve Reuters’ın aktardığı bilgilere göre Uber’in hisse başına 38 euro seviyesindeki yaklaşımı da bazı büyük hissedarlar tarafından yeterli bulunmadı. Hissedarların bir kısmının hisse başına 40 euronun üzerinde bir fiyat beklediği belirtiliyor. Bu seviye, Delivery Hero için yaklaşık 13 milyar euroluk bir değerlemeye işaret edebilir.

Uber’in Delivery Hero’da halihazırda önemli bir payı bulunuyor. Şirket, Delivery Hero’da doğrudan yüzde 19,5 hisseye sahip olduğunu açıklamış durumda. Buna ek olarak türev araçlar üzerinden de ek pozisyonu bulunuyor. Bu durum, Uber’i olası bir satın alma yarışında güçlü konuma taşıyor.

Ancak sürecin henüz kesinleşmediğini vurgulamak gerekiyor. Uber’in teklifini artırıp artırmayacağı, Delivery Hero yönetiminin nasıl bir strateji izleyeceği ve düzenleyici kurumların olası bir satın almaya nasıl yaklaşacağı henüz net değil.

DoorDash de devrede: Yemeksepeti için ayrı senaryo mümkün

Haberde dikkat çeken bir diğer ayrıntı ise DoorDash cephesi. ABD merkezli şirketin Delivery Hero’nun özellikle Orta Doğu operasyonlarıyla ilgilendiği, Talabat ve HungerStation gibi varlıkları yakından takip ettiği belirtiliyor. Bununla birlikte DoorDash’in Delivery Hero’nun Türkiye operasyonu olan Yemeksepeti ile de ilgilendiği iddia ediliyor.

Bu da masada iki farklı senaryo olduğunu gösteriyor. Birinci senaryoda Uber, Delivery Hero’nun tamamını satın alarak Yemeksepeti’ni de dolaylı olarak bünyesine katabilir. İkinci senaryoda ise Delivery Hero parçalı satışlara gidebilir ve Yemeksepeti gibi bölgesel operasyonlar farklı alıcılara konu olabilir.

Türkiye’de rekabet tartışması büyüyebilir

Uber’in Delivery Hero hamlesi gerçekleşirse Türkiye’de yemek teslimatı pazarında rekabet tartışmaları kaçınılmaz hale gelebilir. Çünkü aynı şirketin etki alanında Trendyol Go, GetirYemek ve Yemeksepeti gibi büyük oyuncuların toplanması, pazar yapısını doğrudan etkileyebilir.

Bu durum restoranlar, kuryeler ve kullanıcılar açısından farklı sonuçlar doğurabilir. Bir yandan daha güçlü teknoloji altyapısı, daha geniş teslimat ağı ve daha fazla kampanya ihtimali gündeme gelebilir. Diğer yandan pazarın birkaç büyük oyuncu etrafında yoğunlaşması, komisyon oranları, kurye çalışma koşulları ve tüketici fiyatları açısından yeni tartışmaları beraberinde getirebilir.

Özellikle Türkiye’de yemek teslimatı pazarı uzun süredir yüksek rekabet, yoğun kampanya ve kurye operasyonları üzerinden şekilleniyor. Uber’in agresif genişleme stratejisi, bu pazarı daha kurumsal ama aynı zamanda daha konsolide bir yapıya taşıyabilir.

Yemeksepeti’nin geleceği Türkiye pazarı için belirleyici olabilir

Yemeksepeti, Türkiye’de çevrim içi yemek siparişi denildiğinde hâlâ en bilinen markalardan biri. Bu nedenle Delivery Hero’nun geleceğine ilişkin her karar, Türkiye’deki yemek siparişi pazarını doğrudan ilgilendiriyor.

Uber’in teklifini artırması ve Delivery Hero’nun tamamını satın alması halinde Türkiye’de teslimat ekosistemi yeni bir döneme girebilir. Böyle bir tabloda Uber; Trendyol Go, GetirYemek ve Yemeksepeti üzerinden Türkiye’nin en büyük yemek ve hızlı teslimat ağlarından birini kontrol edebilir.

Ancak şimdilik süreç kesinleşmiş değil. Tekliflerin nasıl şekilleneceği, Delivery Hero hissedarlarının hangi seviyede ikna olacağı, DoorDash’in ayrı bir teklif yapıp yapmayacağı ve rekabet kurumlarının bu tabloya nasıl bakacağı önümüzdeki dönemde belirleyici olacak.

İlginizi Çekebilir: Otomotiv sektörü rekor kırıyor! Ticaret Bakanlığı’ndan açıklama geldi!

Peki siz Uber’in Yemeksepeti’nin sahibi Delivery Hero için teklifini artırma planı hakkında ne düşünüyorsunuz? Türkiye’de yemek teslimatı pazarında bu kadar büyük bir konsolidasyon kullanıcılar için avantaj mı olur, yoksa rekabeti zayıflatır mı?