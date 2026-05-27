Çinli teknoloji üreticisi Honor, yeni akıllı telefonlarının yanı sıra merakla beklenen yeni tablet modelini de tanıttı. Şık tasarımıyla öne çıkan Honor Pad 20, geniş ekranı ve uzun pil ömrüyle kullanıcıların beklentilerini karşılamayı hedefliyor. Peki yeni Honor Pad 20, sunduğu teknik özellikler ve rekabetçi fiyatıyla tablet pazarında öne çıkmayı başarabilecek mi?

Honor Pad 20 özellikleri neler sunuyor?

Honor Pad 20, 12.1 inç büyüklüğünde, 3000 x 1872 piksel çözünürlük sunan ve 120Hz yenileme hızına sahip IPS LCD ekranla geliyor. En fazla 700 nit parlaklık sunan bu ekran, multimedya tüketiminde akıcı bir deneyim vadediyor. Ayrıca yansımaları azaltmak isteyenler için mat ekran yapısına sahip Soft Light sürümü de alternatifler arasında bulunuyor.

Cihazın kalbinde Qualcomm imzalı Snapdragon 7 Gen 3 yonga seti yer alıyor. En fazla 8 GB RAM ve 256 GB dahili depolama ile konfigüre edilebilen tablet, günlük çoklu görevlerin ve oyunların altından rahatlıkla kalkabiliyor.

Kutudan 10.100 mAh kapasiteli güçlü bir batarya ile çıkan cihaz, 66W kablolu hızlı şarjı destekliyor. Bu yüksek pil kapasitesi, gün boyunca aktif kullanımda priz arama derdini ortadan kaldırmayı hedefliyor. Kamera tarafında ise hem ön hem de arka tarafta otomatik odaklama destekli 8 MP sensörlere yer veriliyor.

Honor Pad 20 teknik özellikleri

Yeni tabletin öne çıkan teknik özellikleri şu şekilde sıralanıyor:

Ekran: 12.1 inç IPS LCD, 120Hz yenileme hızı, 3000 x 1872 piksel, 700 nit parlaklık

12.1 inç IPS LCD, 120Hz yenileme hızı, 3000 x 1872 piksel, 700 nit parlaklık İşlemci: Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3

Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 Bellek (RAM): 6 GB / 8 GB / 12 GB

6 GB / 8 GB / 12 GB Depolama: 128 GB / 256 GB

128 GB / 256 GB Arka Kamera: 8 MP (Otomatik odaklama destekli)

8 MP (Otomatik odaklama destekli) Ön Kamera: 8 MP

8 MP Batarya: 10.100 mAh, 66W hızlı şarj

10.100 mAh, 66W hızlı şarj Ağırlık ve Kalınlık: 525 gram, 6.29 mm

525 gram, 6.29 mm Renkler: Gri, Yeşil, Pembe

Honor Pad 20 fiyatı ne kadar?

Farklı versiyonlarla satışa çıkacak cihazın fiyat seçenekleri ise şöyle:

Honor Pad 20 Lingyue – 6GB/128GB: 2099 CNY (Yaklaşık 310 Dolar)

Honor Pad 20 Lingyue – 8GB/128GB: 2299 CNY (Yaklaşık 340 Dolar)

Honor Pad 20 Soft-Light – 8GB/128GB: 2499 CNY (Yaklaşık 370 Dolar)

Honor Pad 20 Standart – 8GB/256GB: 2699 CNY (Yaklaşık 400 Dolar)

Honor Pad 20 Soft-Light – 8GB/256GB: 2999 CNY (Yaklaşık 450 Dolar)

Honor Pad 20 Soft-Light – 12GB/256GB: 3399 CNY (Yaklaşık 500 Dolar)

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Honor Pad 20 sizce sunduğu teknik özellikler ve fiyat seçenekleri ile Türkiye pazarında başarılı olabilir mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz.