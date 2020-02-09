Haber
Motorola Moto G Stylus ve Moto G Power tanıtıldı!
Motorola, orta segment Moto G serisi için, ekran kalemi ve yüksek pil kapasitesine sahip iki yeni modelini duyurdu. Moto G serisi, uygun fiyatlı modelleri barındıran bir seri ve firma son yıllarda Moto G5, Moto G6 ve Moto G7 modelleri ile yurtdışında epey bir ses getirmişti. Bu yıl duyurulan yeni modellerle birlikte, firmanın premium segment yerine, önceki seneler de yaptığı gibi orta segment serilere yöneleceğini görmekteyiz.
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Tanıtılan cihazlar Motorola Razr kadar yeni ve sıradışı yeteneklere sahip değil, fakat orta segmentte konuşulabilecek modeller olduğunu söylemek mümkün. Cihazların her ikisi de 6.4 inç boyutunda Full HD bir ekrana sahipler. Son dönemlerde popülerlik kazanan ekrana gömülü selfie kamerası ile gelecek olan modeller, Snapdragon 665 ve 4 GB RAM kapasiteleri ile kullanıcılara sunulacak. Aynı zamanda Android 10 ile gelmesi beklenen cihazlar daha iyi bir mobil ve oyun deneyimi için firmanın kendi bünyesinde barındırdığı bazı teknolojileri destekleyecek.
Moto G Stylus, ismini aldığı bir stylus kalem ile birlikte gelecek ve bu kaleme sahip ilk Motorola cihazı olarak kayıtlara geçecek. Geçtiğimiz günlerde yayınlanan yeni Moto Note uygulaması ile bir çok özelliğe merhaba diyen firma, yeni cihaz ile bu alanda da söz sahibi olmaya çalışacak. Moto G Power modelinin fiyatı 249 dolar olarak belirlenirken, Moto G Stylus ise 299 dolarlık bir fiyatla görücüye çıkacak.
Cihazların tüm özellikleri şu şekilde
Moto G Stylus özellikleri:
- Ekran: 6,4 inç, 1080×2280, FHD+
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 665
- RAM: 4 GB
- Depolama: 64 GB / 128 GB
- Arka Kamera: 48 MP (f/1,7) ana kamera, 16 MP (f/2,2) ultra geniş açılı video kamera, 2 MP makro kamera
- Ön Kamera: 16 MP (f/2,2)
- Batarya: 4.000 mAh Li-Po
- Bağlantı: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0
- İşletim Sistemi: Android 10
- Renkler: Mystic Indigo
- Boyutlar: 158,55 mm x 75,8 mm x 9,2 mm
- Ağırlık: 192 gram
Moto G Power özellikleri
- Ekran: 6,4 inç, 1080×2280, FHD+
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 665
- RAM: 4 GB
- Depolama: 64 GB
- Arka Kamera: 16 MP (f/1,7) ana kamera, 2 MP (f/2,2) makro kamera, 8 MP (f/2,2) ultra geniş açılı kamera
- Ön Kamera: 16 MP (f/2,2)
- Batarya: 5.000 mAh Li-Po
- Bağlantı: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0
- İşletim Sistemi: Android 10
- Renkler: Smoke Black
- Boyutlar: 159,55 mm x 75,8 mm x 9,63 mm
- Ağırlık: 199 gram
Genel
Kişisel Verileri Koruma Kurumu, veri ihlali yapanlara 14 milyon lira ceza kesti
Kişisel Verileri Koruma Kurumu, veri güvenliği ile ilgili sorumlulukları yerine getirmeyen ve bu ihlalleri belirlenmiş olan sürede bildirmeyen sorumlular hakkında toplamda 14 milyon 100 bin Türk Lirası idari para cezası uyguladı. Para cezası uygulanan sorumlular arasında kuruculuğunu Mark Zuckerberg‘in yaptığı sosyal paylaşım sitesi Facebook da bulunuyor.
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Kişisel Verileri Koruma Kurumu, Facebook’a 1 milyon 650 bin Türk Lirası idari para cezası uyguladı
Kişisel Verileri Koruma Kurumu‘nun idari para cezası uyguladığı veri sorumluları arasında uluslararası alanda çalışmalar yürüten şirketler de bulunuyor. Üçüncü parti uygulamalar sayesinde kullanıcı fotoğraflarının paylaşımını sağlayan bir “API hatası” nedeniyle Facebook da veri ihlali yapan ve cezaya çarptırılan sorumlular arasında yer aldı. Facebook’a 1 milyon 650 bin Türk Lirası idari para cezası kesildi.
Türkiye‘den ise bu ihlallerden 1.286 kişinin etkilendiği, 155 kişinin pasaport numarasına erişildiği veri ihlali nedeniyle Hong Kong merkezli ulusal hava yolu şirketi Cathay Pacific‘e de toplam 550 bin Türk Lirası idari para cezası kesildiği bildirildi. Kurum, bir kişinin cep telefonuna izinsiz reklam içerikli mesaj gönderen doktoru da veri güvenliğini ihlal ettiği gerekçesiyle 50 bin Türk Lirası idari para cezasına çarptırmıştı.
Akıllı Telefonlar
Nubia Red Magic 5G, 144 Hz ekranıyla MWC’de tanıtılacak!
Nubia Red Magic 5G, son birkaç hafta içindeki söylentilere göre bu ay Mobil Dünya Kongresi‘nde (MWC) tanıtılacak. Bu duyuru Weibo aracılığıyla Nubia başkanı Ni Fei‘den geliyor.
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Nubia Red Magic 5G hakkında başka neler duyuruldu?
Nubia başkanı Ni Fei, Çin sosyal ağlarından birkaç poster paylaştı. Red Magic 5G‘nin 144 Hz ekran tazeleme hızına sahip olacağını doğruladı. Ayrıca bu yenileme hızıyla sportif bir panel kullanan dünyanın ilk oyun akıllı telefonu oldu. Görüntülerden biri de telefonun arkasını merkezde dikey olarak hizalamış bir şekilde Red Magic ve şirketin logosunun bulunduğu üçlü arka kamera kurulumunu gösteriyor.
Telefonun başlıca özellikleri neler?
Red Magic 5G, 16 GB‘a kadar LPDDR5 RAM ile birlikte gelecek. İşlemci tarafında ise Snapdragon 865 SoC‘den gücünü alıyor. 64 MP Sony IMX686 sensörlü bir ana kamerası bulunuyor. Ayrıca şarj tarafında oldukça yenilikçi bir hamle olacak olan, şarj sırasında telefonun aşırı ısınmasını önlemek ve pilin ömrünü korumak için “hava soğutmalı şarj desteği” bulunuyor. Şarj ile ilgili bir başka özellik ise, Red Magic ilk söylentilere göre 80W hızlı şarj ile gelecekti fakat şu anda başka bir söylentiye göre muhtemelen 55W şarj desteği ile gelmesi bekleniyor. Pil kapasitesinde ise 4500 mAh‘lik bir batarya ile geleceği tahmin ediliyor.
Diğer
Teknoloji sektöründe kadın emeği
Kadın emeği karşılığı, hemen hemen tüm sektörlerde erkek meslektaşlarınınkinden daha düşük olarak ücretlendiriliyor. Amerika Birleşik Devletleri Çalışma Bürosu verilerine göre bu durum ortalamada maaşlara %15 olarak yansıyor. Eğer konuyu teknoloji sektörüne taşırsak orada durum daha da yakıcı, Forbes teknoloji sektörü kadın çalışanlarının erkek çalışanlara kıyasla eşit işe rağmen %45 daha az kazandığını bildiriyor. Eğer bu mevzunun geçmişte kaldığını ve etkisini kaybettiğini düşünüyorsanız ciddi bir yanılgı içindesiniz. Yukarıda istatistik adı geçen büronun 2019 yılı son çeyrek raporundan alındı. Bu durumun adil olup olmadığını tartışmayı dahi sağlıksız bir anlayış olarak değerlendirmek gerektiği için bunu bir kenara bırakıp özellikle teknoloji sektörü için ‘eşit işe eşit ücret’ konusunda ne yapılabilir ona bakalım.
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Yukarıdaki infografikten de anlaşılabileceği gibi genel iş gücünde de dengeli bir dağılım (%47-%53) olduğu görülen Netflix bir kenara bırakılırsa (ki Netflix’de de teknoloji işlerinde bu oran ancak %30) büyük teknoloji şirketlerindeki teknoloji odaklı işlerde çalışan kadınların oranı yirmili rakamları aşmaktan dahi uzak görünüyor.
Kadın emeği neden daha değersiz olarak değerlendiriliyor?
Kadınlar, maalesef patriyarkal sistemin olumsuz etkilerinden gelişimin ana motorlarından olan teknoloji sektöründe de muaf değiller. Uzun yıllar boyunca teknoloji erkeklerin alanı olarak görülmüştür. Filmleri ve filmlerdeki teknoloji uzmanlarını düşünün, muhtemelen aklınıza yetenekli erkek roller gelecektir. Bu basit örnek gibi birçokları, uzun yıllar boyunca bu toplumsal cinsiyet rollerini oluşturmuş ve bahse konu adaletsizliklere giden yolun taşlarını döşemiştir.
Yukarıda bahsedilen kırılması çok daha önemli ve zor anlayışın yanında, şirketler aynı işi yapan iki kişiden birine daha düşük ücret vermeyi kar olarak görüyor da olabilir. Fakat uzun vadede ölçülmesi zor olsa da, kariyer basamaklarını çıkması engellenen kadınların işten ayrılması, yetenekli kadınların ayrımcılık nedeniyle teknoloji şirketlerini tercih etmemesi gibi gözden kaçan ciddi maliyetler vardır.
Teknoloji şirketleri yaptıkları maaş tekliflerinin %60‘ünde erkeklere daha yüksek maaş öneriyor. Bu rakam 2017’de %63‘dü. Son yıllarda ufak da olsa bir gelişme var fakat bu gelişim hızı mevcut itirazların daha yüksek sesle yapılmasını gerektiğini de gösteriyor.
Teknoloji’de kadının adı
Peki kadınlar olmadıkları bir sektörü mü zorluyor, tarih hiç de öyle söylemiyor.
- Ada Lovelace, 1843’te döngüsel programlama kavramını buldu. Bu kavram bugün hala programcılar tarafından kullanılıyor.
- İlk programlanabilir ve tamamen elektronik bilgisayarı geliştiren ekip kadınlardan oluşuyordu. Eniac Programcılar Ekibi’nin çalışmaları modern bilgisayar kullanımını önemli ölçüde şekillendirdi.
- Yazılım mühendisliği terimi Margaret Hamilton tarafından icat edildi. Ayrıca Hamilton, 1969’da ilk aya inmeyi mümkün kılan yazılımı geliştirdi.
- Yine son yılların en büyük ‘hack’ olaylarından birini gerçekleştiren Paige Thomson adlı kadındı.
Kadınların teknoloji geliştirmede etkili bir rol oynadığı açıktır. Bir kadının “teknoloji konusunda kötü” olduğu klişesinin ne zaman başladığını kesin olarak söyleyemeyiz. Söyleyebileceğimiz, bunun tamamıyla temelsiz olduğudur.
O zaman daha yüksek sesle: EŞİT İŞE EŞİT ÜCRET!