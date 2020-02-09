Motorola Moto G Stylus ve Moto G Power tanıtıldı!

Motorola, orta segment Moto G serisi için, ekran kalemi ve yüksek pil kapasitesine sahip iki yeni modelini duyurdu. Moto G serisi, uygun fiyatlı modelleri barındıran bir seri ve firma son yıllarda Moto G5, Moto G6 ve Moto G7 modelleri ile yurtdışında epey bir ses getirmişti. Bu yıl duyurulan yeni modellerle birlikte, firmanın premium segment yerine, önceki seneler de yaptığı gibi orta segment serilere yöneleceğini görmekteyiz.

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Tanıtılan cihazlar Motorola Razr kadar yeni ve sıradışı yeteneklere sahip değil, fakat orta segmentte konuşulabilecek modeller olduğunu söylemek mümkün. Cihazların her ikisi de 6.4 inç boyutunda Full HD bir ekrana sahipler. Son dönemlerde popülerlik kazanan ekrana gömülü selfie kamerası ile gelecek olan modeller, Snapdragon 665 ve 4 GB RAM kapasiteleri ile kullanıcılara sunulacak. Aynı zamanda Android 10 ile gelmesi beklenen cihazlar daha iyi bir mobil ve oyun deneyimi için firmanın kendi bünyesinde barındırdığı bazı teknolojileri destekleyecek.

Moto G Stylus, ismini aldığı bir stylus kalem ile birlikte gelecek ve bu kaleme sahip ilk Motorola cihazı olarak kayıtlara geçecek. Geçtiğimiz günlerde yayınlanan yeni Moto Note uygulaması ile bir çok özelliğe merhaba diyen firma, yeni cihaz ile bu alanda da söz sahibi olmaya çalışacak. Moto G Power modelinin fiyatı 249 dolar olarak belirlenirken, Moto G Stylus ise 299 dolarlık bir fiyatla görücüye çıkacak.

Cihazların tüm özellikleri şu şekilde

Moto G Stylus özellikleri:

Ekran: 6,4 inç, 1080×2280, FHD+

6,4 inç, 1080×2280, FHD+ İşlemci: Qualcomm Snapdragon 665

Qualcomm Snapdragon 665 RAM: 4 GB

4 GB Depolama: 64 GB / 128 GB

64 GB / 128 GB Arka Kamera: 48 MP (f/1,7) ana kamera, 16 MP (f/2,2) ultra geniş açılı video kamera, 2 MP makro kamera

48 MP (f/1,7) ana kamera, 16 MP (f/2,2) ultra geniş açılı video kamera, 2 MP makro kamera Ön Kamera: 16 MP (f/2,2)

16 MP (f/2,2) Batarya: 4.000 mAh Li-Po

4.000 mAh Li-Po Bağlantı: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0

Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0 İşletim Sistemi: Android 10

Android 10 Renkler: Mystic Indigo

Mystic Indigo Boyutlar: 158,55 mm x 75,8 mm x 9,2 mm

158,55 mm x 75,8 mm x 9,2 mm Ağırlık: 192 gram

Moto G Power özellikleri