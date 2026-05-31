Güney Koreli teknoloji devi Samsung, yazılım desteği konusundaki kararlı adımlarına devam ederek One UI 8.5 güncellemesini üç popüler modeli için küresel pazarlarda kullanıma sundu. Hem orta hem de giriş segmentini kapsayan bu dağıtım dalgası, kullanıcı deneyimini en güncel güvenlik yamalarıyla bir üst seviyeye taşımayı amaçlıyor. Peki One UI 8.5 güncellemesi alan bu üç şanslı Samsung modeli hangileri?

Samsung cihazları için kararlı One UI 8.5 dağıtımı başladı

Samsung, One UI 8.5 kararlı güncellemesini ilk olarak Galaxy M55, Galaxy A16 5G ve Galaxy A17 5G modelleri için kullanıma sundu. Bu yeni yazılım paketi, cihazların arayüz performansını optimize ederken sistem kararlılığını da artırıyor. Güncelleme, her üç cihaz için de en güncel güvenlik standartlarını sunan Mayıs 2026 Android güvenlik yamasını beraberinde getiriyor.

Güncellemeyi alan ilk modellerden biri olan Galaxy M55, Hindistan’da bu yeni yazılıma kavuştu. Cihaz için yayınlanan sürüm, M556BXXU5DZE3 yapı numarasıyla geliyor. Yaklaşık 3 GB boyutunda oldukça büyük bir indirme paketi gerektiren bu güncelleme, telefona kapsamlı performans iyileştirmeleri kazandırıyor.

Dağıtım dalgasının bir diğer üyesi ise uygun fiyatıyla dikkat çeken Galaxy A16 5G oldu. Hindistan ve Endonezya’daki kullanıcılar için A166PXXU7DZE2 yazılım sürümüyle yayınlanan güncelleme, yaklaşık 2.3 GB boyutunda bir indirme dosyasıyla geliyor.

Son olarak, ailenin yeni üyelerinden Galaxy A17 5G de en güncel arayüze kavuşan modeller arasına katıldı. Hindistan, Nepal, Fransa, Bulgaristan ve Vietnam’da dağıtılmaya başlanan güncelleme, A176BXXU5CZE9 yapı numarasına sahip. Bu model için belirlenen indirme boyutu ise 2.4 GB olarak açıklandı.

Samsung’un güncellemeleri yalnızca pahalı amiral gemisi modellerine değil, A ve M serisi gibi geniş kitlelere hitap eden cihazlara da hızla sunması kritik bir strateji. Günlük kullanımda bu güncellemeler, telefonlerin uzun ömürlülüğünü doğrudan etkilerken güvenlik açıklarına karşı koruma sağlıyor. Dağıtımın yakın zamanda diğer ülkelere de ulaşması bekleniyor.

Kararlı sürüm nedir?

Yazılım geliştirme süreçlerinde beta (test) aşamalarını tamamlamış, hatalardan büyük oranda arındırılmış ve tüm son kullanıcılara güvenle sunulan nihai yazılım versiyonuna kararlı sürüm denir. Bu sürümler günlük kullanımda donma veya çökme gibi sorunları minimuma indirir.

