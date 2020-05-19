Yazılım
MIUI 12 Global sürümün çıkış tarihi ve ilk cihazlar belli oldu!
MIUI 12 Global sürümü bügün Çin’de canlı olarak duyurulan ve 15:00’te başlayan lansman itibarıyla açıklanmış oldu. Lansmanda MIUI 12’yle birlikte gelene özellikler ve sürümün dünya çapında çıkış tarihleri açıklanmış oldu.
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MIUI, Xiaomi’nin kendi cihazları için senelerdir geliştirmesini üstlendiği ve oldukça yol kat ederek dünya üzerindeki en gelişmiş arayüzlerden biri haline gelen işletim sistemi. MIUI’ın ilk yayınlanma tarihi 16 Ağustos 2010 yani bundan 10 sene öncesine tekabül ediyor. O zamandan bu yana oldukça gelişen işletim sistemimizde açıklanan bilgilere göre “doğadan ilham alınan” bir çizgide yoluna devam ediyor.
MIUI 12: Doğadan ilham alarak geliştirildi.
Örnek olarak, telefonunuzun depolamasını kontrol ederken ne kadar dolu olduğunu “su seviyesine” bakarak anlayabiliyorsunuz. Bununla birlikte arayüzümüzün iskelet yapısı ve animasyonları da daha gerçekçi bir format kazandı. Firmanın, Mi Light Core Animation Framework adına verdiği yeni mimari, arayüzün tepkiselliğinin artmasına yararken arayüzü de daha akıcı hale getiriyor.
MIUI 12: For the first time, core animation is comparable to iOS The weather of MIUI 12 cuts in from a real perspective, bringing realistic weather animation to the system.#miui12 #MIUI11 #MIUI12 #miyouthedition pic.twitter.com/ifoxDDh84Z
— Writen are Given (@writenaregiven) April 27, 2020
İşte MIUI 12’de yer alan tüm özellikler! Neler yeni?
Redmi Note 9 Pro
Redmi Note 9
Redmi Note 8 Pro
Redmi Note 8
Redmi Note 7
Redmi Note 5 Pro
Redmi Note 5
Pocophone F1
Pocophone F1 Pro
Pocophone X2
Mi Note 10 Lite
Mi 8
Mi 8 Pro
Mi Mix 3
Mi Mix 2S
Mi 9 Lite
Redmi 8A
Redmi 7A
Redmi 7
Redmi Note 7S
Redmi Y3
Yazılım
4,282 Android uygulaması gizli bilgileri tehlikeye atıyor!
4,282 Android uygulaması gizli bilgileri tehlikeye atıyor! Firebase platformunu kullanan uygulamalardan 4,282 tanesinin gizli bilgilerin çalınmasına karşı açıklar barındırdığı tespit edildi.
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Firebase, geliştiricilerin yazılımlarını kolaylıkla ve güvenli bir şekilde geliştirebilmek için kullandıkları oldukça popüler bir mobil platform. Geliştiricilerin birçoğunun kullandığı bu platformun bulut bazlı sistem yapısı, kolay depolama ve kullanıcı verilerini senkronize etme konusunda büyük kolaylıklar sunuyor. Ancak Comparitech firmasının yeni araştırması Google Firebase veritabanındaki bazı hataların şifreler, telefon numaraları ve mesaj verileri gibi birçok önemli ve gizli kalması gereken bilgilerin dışarıdan erişebilmesine olanak sağladığını gösteriyor.
Bob Diachenko‘nun liderliğini yaptığı Comparitech firması 515,735 Android uygulamasını incelemiş ve bu uygulamalardan 155,066 tanesinin Google Firebase platformunu kullandığını tespit etmiş. Firebase kullanan uygulamalardan 11,730 tanesi ise Firebase veritabanını topluma açık kılıyor ve veri gizliliğini tehlikeye atıyor. Bu uygulamalarının 9,014 tanesinin yazma izni istediği ve verilen bu iznin saldırı yapmak isteyene akıllı cihaza veri ekleme ya da akıllı cihazdan veri silme gibi fırsatlar vermesine neden olduğu belirtildi. Analizin en çarpıcı noktası ise 4,282 uygulamanın gizliliği direk ihlal ettiği tespiti. Açığa çıkan verilerde 7 milyondan fazla e-mail adresi ve bu sayıya yakın sayıda mesaj verisi olduğu da raporda yer aldı. Ayrıca 4,4 milyon kullanıcı adı, 1 milyon şifre ve 5 milyon telefon numarası da bu açıkla ortaya çıkan hassas bilgiler arasında.
Google, yaptığı açıklamada Firebase platformunun geliştiriclere güvenli bir uygulama hazırlamak için çok sayıda imkan sunduğunun altını çizdi. Ayrıca Google, geliştiriclere bu hataları giderebilmek için bildirimler gönderildiğini ve öneriler de sunulacağını belirtti.
Yazılım
WhatsApp sohbeti içinde Netflix fragmanları oynatılabilecek!
Paylaşılan YouTube, Facebook veya Instagram videolarını uzun zamandır doğrudan WhatsApp uygulamasının yerel resim içinde resim oynatıcısında izlemek mümkün.Son olarak Netflix de desteklenen hizmetler listesine katıldı.
Paylaşmak istediğiniz bir Netflix fragmanını, uygulama içindeyseniz paylaş butonuna tıklayıp WhatsApp’ı seçerek paylaşabilirsiniz. Netflix’i PC veya Mac’te internet tarayıcısı üzerinden kullanıyorsanız içerik sayfasının bağlantısını WhatsApp üzerinden paylaşmanız yeterli olacaktır. Uygulama içinde izleyebildiğimiz diğer videolarda da olduğu gibi sohbetten veya uygulamadan çıkmanızın videoyu durduracağını belirtmiş olalım.
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Söz konusu özellik, Android kullanıcıları için WhatsApp’ın 2.20.123 ve üzeri sürümleri ile kullanıma sunulmuş durumda. Eğer herhangi bir sebeple sürüm güncellemesini almadıysanız pek tavsiye etmesek de uygulamanın APK dosyasını kendiniz indirip cihazınıza kurabilirsiniz. Sohbet içinde Netflix fragmanı oynatabilme özelliği iOS kullanıcıları için Kasım 2019’da kullanıma sunulmuştu.
Yazılım
MIUI 12 özellikleri: Karanlık mod, yeni dizayn ve dahası
Xiaomi yeni arayüzü olacak MIUI 12, yeni tasarım ve özellikleri ile birlikte duyuruldu. Yeni arayüz özelliklerini sizler için haberimizde derledik.
Yeni MIUI arayüzü, markanın “Karanlık Mod 2.0” olarak adlandırdığı yeni siyah tema, geliştirilmiş gizlilik ve güvenlik araçları, yeni animasyonlar, duvar kağıtları ile öne çıkıyor.
MIUI 12 özellikleri
Karanlık Mod 2.0
Karanlık Mod 2.0’da dikkat çeken ilk özellik saate göre kararabilen dinamik duvar kağıtları oluyor. Sadece gece ve gündüz olarak çalışmayan sistem gün boyunca değişen bir duvar kağıdı deneyimi sunacak. Yeni arayüz ile sunulacak diğer bir özellik ise göz yorgunluğunu minimum seviyeye indirmek amacıyla geliştirilen değişken yazı kalınlığı ve kontrastı olacak. Bulunduğunuz ortamın koşullarına göre açık ve karanlık mod için bahsettiğimiz yazı özellikleri değişkenlik gösterecek.
Sezgisel Görsel Tasarım
Yeni MIUI ile Xiaomi, temel sistem bilgilerini grafik ve görseller ile bir bakışta sunmayı hedefliyor. Sezgisel Görsel Tasarım adını verdiği özellik ile örneğin cihazınızın RAM kullanımına bakmak istediğinizde sistem ile ilgili pek çok bilgiyi tek ekranda görmeniz sağlanacak.
Süper Duvar Kağıtları
MIUI 12 ile tanıtılan “Süper Duvar Kağıtları”, firmanın NASA ile işbirliğine giderek ürettiği Dünya ve Mars’a ait 3D modellerden oluşuyor. Söz konusu duvar kağıtlarını ana ve kilit ekranı için kullanmak mümkün. Ayrıca “Süper Duvar Kağıtları”, “Karanlık Mod 2.0” ile de uyumlu çalışacak. Cihazınızı karanlık mod’a aldığınızda ekranınızdaki gezegen de gece görünümüne geçecek.
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Yeni Animasyonlar
#Xiaomi #Mi10Youth #mi10youthedition #miui12
System animation, perfect horizontal and vertical screen rotation animation pic.twitter.com/3aHb7D2C1S
— Xiaomishka (@xiaomishka) April 27, 2020
MIUI 12 animasyon anlamında da pek çok geliştirme ve yeni özellik kazanmış. Örneğin hava durumundaki değişimleri gerçekçi grafikler ile canlı olarak ekran üzerinde görüntüleyebilmek mümkün. Ayrıca uygulama simgelerinin de tıklama ve kaydırma hızına göre farklı tepki vereceği de Xiaomi tarafından belirtildi. Teni arayüz ile uygulama açılış ve ekran döndürme animasyonlarında da bazı değişiklikler söz konusu.
Yeni Hareketler
New Shortcut In Notification Panel Itself Whenever We Receive Any Notifications#miui12 #Xiaomi pic.twitter.com/GvjeGKOahG
— BEE 008 Tech #StayHome (@BEE008Tech) April 27, 2020
Telefonunuza yeni hareketler kazandıracak olan MIUI 12, yukarıdaki videoda görebileceğiniz gibi bir uygulama içindeyken diğer bir uygulama ile pencere açarak etkileşime girmenize izin verecek. Ayrıca bir uygulamayı kullanırken başka bir uygulamayı bölünmüş ekranda kullanmak için de bildirim panelini hızlıca kayırma gibi yenilikler de yeni arayüz ile kullanıcılara sunulacak.
Geliştirilmiş Gizlilik
MIUI 12 bünyesinde Xiaomi ve Redmi cihazlara pek çok gizlilik ve güvenlik geliştirmeside gelecek. Bunlardan ilki izinler konusunda kullanıcıya daha fazla seçenek sunulması olacak. Örneğin bir uygulamaya tek seferlik iziler vermek ve aldığı izni nasıl kullanacağı şüpheli olan uygulamalar için her zaman izin ver seçeneğinin olmaması bu geliştirmelerin başında geliyor.
Yeni MIUI, kullanıcıların uygulama davranışlarını takip etmelerine de yardımcı olacak. Bir uygulamanın telefonunuzda gerçekleştirdiği eylemleri, topladığı bilgileri ve kullandığı diğer servisleri tek bir yerde görmek artık mümkün.
Fotoğraf paylaşımı konusunda da bir gizlilik geliştirmesi gerçekleştiren Xiaomi, bir fotoğraf paylaşılırken bazı hassas bilgilerin fotoğraftan kaldırılacağını belirtti.
MIUI 12 Yayımlanma Tarihi
Xiaomi, yeni arayüzün kararlı sürümünün dağıtımına Haziran Ayı’nın başlarında başlanacağını söylüyor. Beta test programı ise bugün itibarıyla Çin için aktif durumda.
MIUI 12 Uyumlu Telefonlar
Haziran Ayı itibarıyla MIUI 12 güncellemesini almaya başlayacak Xiaomi ve Redmi cihazlar listesine aşağıdan ulaşabilirsiniz.
1. Aşama
- Xiaomi Mi 10 Pro
- Xiaomi Mi 10
- Xiaomi Mi 10 Youth Edition
- Xiaomi Mi 9 Pro
- Redmi K30 Pro
- Redmi K30
- Redmi K20 Pro
- Redmi K20
2. Aşama
- Mi Mix 3
- Xiaomi Mi 8 serisi
- Redmi Not 8 ve 8 Pro
- Redmi Not 7 ve 7 Pro
3. Aşama
- Mi Mix 2
- Redmi 8, 8A
- Redmi 7, 7A
Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!