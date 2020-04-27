MIUI 12 özellikleri: Karanlık mod, yeni dizayn ve dahası

Xiaomi yeni arayüzü olacak MIUI 12, yeni tasarım ve özellikleri ile birlikte duyuruldu. Yeni arayüz özelliklerini sizler için haberimizde derledik.

Yeni MIUI arayüzü, markanın “Karanlık Mod 2.0” olarak adlandırdığı yeni siyah tema, geliştirilmiş gizlilik ve güvenlik araçları, yeni animasyonlar, duvar kağıtları ile öne çıkıyor.

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MIUI 12 özellikleri

Karanlık Mod 2.0

Karanlık Mod 2.0’da dikkat çeken ilk özellik saate göre kararabilen dinamik duvar kağıtları oluyor. Sadece gece ve gündüz olarak çalışmayan sistem gün boyunca değişen bir duvar kağıdı deneyimi sunacak. Yeni arayüz ile sunulacak diğer bir özellik ise göz yorgunluğunu minimum seviyeye indirmek amacıyla geliştirilen değişken yazı kalınlığı ve kontrastı olacak. Bulunduğunuz ortamın koşullarına göre açık ve karanlık mod için bahsettiğimiz yazı özellikleri değişkenlik gösterecek.

Sezgisel Görsel Tasarım

Yeni MIUI ile Xiaomi, temel sistem bilgilerini grafik ve görseller ile bir bakışta sunmayı hedefliyor. Sezgisel Görsel Tasarım adını verdiği özellik ile örneğin cihazınızın RAM kullanımına bakmak istediğinizde sistem ile ilgili pek çok bilgiyi tek ekranda görmeniz sağlanacak.

Süper Duvar Kağıtları

MIUI 12 ile tanıtılan “Süper Duvar Kağıtları”, firmanın NASA ile işbirliğine giderek ürettiği Dünya ve Mars’a ait 3D modellerden oluşuyor. Söz konusu duvar kağıtlarını ana ve kilit ekranı için kullanmak mümkün. Ayrıca “Süper Duvar Kağıtları”, “Karanlık Mod 2.0” ile de uyumlu çalışacak. Cihazınızı karanlık mod’a aldığınızda ekranınızdaki gezegen de gece görünümüne geçecek.

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Yeni Animasyonlar

MIUI 12 animasyon anlamında da pek çok geliştirme ve yeni özellik kazanmış. Örneğin hava durumundaki değişimleri gerçekçi grafikler ile canlı olarak ekran üzerinde görüntüleyebilmek mümkün. Ayrıca uygulama simgelerinin de tıklama ve kaydırma hızına göre farklı tepki vereceği de Xiaomi tarafından belirtildi. Teni arayüz ile uygulama açılış ve ekran döndürme animasyonlarında da bazı değişiklikler söz konusu.

Yeni Hareketler

New Shortcut In Notification Panel Itself Whenever We Receive Any Notifications#miui12 #Xiaomi pic.twitter.com/GvjeGKOahG — BEE 008 Tech #StayHome (@BEE008Tech) April 27, 2020

Telefonunuza yeni hareketler kazandıracak olan MIUI 12, yukarıdaki videoda görebileceğiniz gibi bir uygulama içindeyken diğer bir uygulama ile pencere açarak etkileşime girmenize izin verecek. Ayrıca bir uygulamayı kullanırken başka bir uygulamayı bölünmüş ekranda kullanmak için de bildirim panelini hızlıca kayırma gibi yenilikler de yeni arayüz ile kullanıcılara sunulacak.

Geliştirilmiş Gizlilik

MIUI 12 bünyesinde Xiaomi ve Redmi cihazlara pek çok gizlilik ve güvenlik geliştirmeside gelecek. Bunlardan ilki izinler konusunda kullanıcıya daha fazla seçenek sunulması olacak. Örneğin bir uygulamaya tek seferlik iziler vermek ve aldığı izni nasıl kullanacağı şüpheli olan uygulamalar için her zaman izin ver seçeneğinin olmaması bu geliştirmelerin başında geliyor.

Yeni MIUI, kullanıcıların uygulama davranışlarını takip etmelerine de yardımcı olacak. Bir uygulamanın telefonunuzda gerçekleştirdiği eylemleri, topladığı bilgileri ve kullandığı diğer servisleri tek bir yerde görmek artık mümkün.

Fotoğraf paylaşımı konusunda da bir gizlilik geliştirmesi gerçekleştiren Xiaomi, bir fotoğraf paylaşılırken bazı hassas bilgilerin fotoğraftan kaldırılacağını belirtti.

MIUI 12 Yayımlanma Tarihi

Xiaomi, yeni arayüzün kararlı sürümünün dağıtımına Haziran Ayı’nın başlarında başlanacağını söylüyor. Beta test programı ise bugün itibarıyla Çin için aktif durumda.

MIUI 12 Uyumlu Telefonlar

Haziran Ayı itibarıyla MIUI 12 güncellemesini almaya başlayacak Xiaomi ve Redmi cihazlar listesine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

1. Aşama

Xiaomi Mi 10 Pro

Xiaomi Mi 10

Xiaomi Mi 10 Youth Edition

Xiaomi Mi 9 Pro

Redmi K30 Pro

Redmi K30

Redmi K20 Pro

Redmi K20

2. Aşama

Mi Mix 3

Xiaomi Mi 8 serisi

Redmi Not 8 ve 8 Pro

Redmi Not 7 ve 7 Pro

3. Aşama

Mi Mix 2

Redmi 8, 8A

Redmi 7, 7A

Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!