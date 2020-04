MIUI 12 özellikleri: Karanlık mod, yeni dizayn ve dahası

Xiaomi yeni arayüzü olacak MIUI 12, yeni tasarım ve özellikleri ile birlikte duyuruldu. Yeni arayüz özelliklerini sizler için haberimizde derledik.

Yeni MIUI arayüzü, markanın “Karanlık Mod 2.0” olarak adlandırdığı yeni siyah tema, geliştirilmiş gizlilik ve güvenlik araçları, yeni animasyonlar, duvar kağıtları ile öne çıkıyor.

Karanlık Mod 2.0’da dikkat çeken ilk özellik saate göre kararabilen dinamik duvar kağıtları oluyor. Sadece gece ve gündüz olarak çalışmayan sistem gün boyunca değişen bir duvar kağıdı deneyimi sunacak. Yeni arayüz ile sunulacak diğer bir özellik ise göz yorgunluğunu minimum seviyeye indirmek amacıyla geliştirilen değişken yazı kalınlığı ve kontrastı olacak. Bulunduğunuz ortamın koşullarına göre açık ve karanlık mod için bahsettiğimiz yazı özellikleri değişkenlik gösterecek.

Yeni MIUI ile Xiaomi, temel sistem bilgilerini grafik ve görseller ile bir bakışta sunmayı hedefliyor. Sezgisel Görsel Tasarım adını verdiği özellik ile örneğin cihazınızın RAM kullanımına bakmak istediğinizde sistem ile ilgili pek çok bilgiyi tek ekranda görmeniz sağlanacak.

MIUI 12 ile tanıtılan “Süper Duvar Kağıtları”, firmanın NASA ile işbirliğine giderek ürettiği Dünya ve Mars’a ait 3D modellerden oluşuyor. Söz konusu duvar kağıtlarını ana ve kilit ekranı için kullanmak mümkün. Ayrıca “Süper Duvar Kağıtları”, “Karanlık Mod 2.0” ile de uyumlu çalışacak. Cihazınızı karanlık mod’a aldığınızda ekranınızdaki gezegen de gece görünümüne geçecek.

MIUI 12 animasyon anlamında da pek çok geliştirme ve yeni özellik kazanmış. Örneğin hava durumundaki değişimleri gerçekçi grafikler ile canlı olarak ekran üzerinde görüntüleyebilmek mümkün. Ayrıca uygulama simgelerinin de tıklama ve kaydırma hızına göre farklı tepki vereceği de Xiaomi tarafından belirtildi. Teni arayüz ile uygulama açılış ve ekran döndürme animasyonlarında da bazı değişiklikler söz konusu.

