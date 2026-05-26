Akıllı telefon pazarındaki rekabet tüm hızıyla sürerken, Oppo yeni nesil orta-üst segment cihazlarını Çin’de resmen tanıttı. Şirketin merakla beklenen yeni serisi, özellikle kamera ve batarya kapasitelerindeki donanım geliştirmeleriyle dikkat çekiyor.

Hem tasarımı hem de donanım bileşenleriyle öne çıkan Oppo Reno16 Pro ve serinin standart modeli, mobil fotoğrafçılıkta çıtayı üst seviyeye taşımayı hedefliyor. Yeni tanıtılan Oppo Reno16 özellikleri ve sunduğu teknolojiler, kullanıcıların günlük deneyimini doğrudan etkileyecek detaylar barındırıyor. Peki Oppo Reno16 Pro ve kardeş modeli, üstün kamera yetenekleri ve devasa pilleriyle kullanıcıları ikna edebilecek mi?

Oppo Reno16 Pro özellikleri neler sunuyor?

Serinin tepe modeli Oppo Reno16 Pro, seleflerine kıyasla ekran ve performans tarafında çok daha iddialı bir konumda bulunuyor. Cihazın ön yüzünü kaplayan 6.78 inç büyüklüğündeki AMOLED ekran, canlı renkler ve akıcı bir görsel deneyim sunuyor. 1.5K çözünürlük standardına sahip bu panel, 120Hz yenileme hızıyla dinamik bir kullanım vadediyor.

Ekranın parlaklık değeri güneş ışığı altında bile net bir görünürlük sağlamak adına tam 3.600 nite kadar çıkabiliyor. Yüksek frekanslı PWM karartma teknolojisiyle göz yorgunluğunu azaltan ekranda, parmak izi okuyucu panelin altına yerleştirilmiş. Güçlü ekran özelliklerine, MediaTek Dimensity 9500s yonga setinin yüksek performansı eşlik ediyor.

Bu güncel işlemci, günlük görevlerden yoğun grafikli mobil oyunlara kadar her alanda akıcı bir deneyim sağlıyor. Fotoğrafçılık tarafında ise cihaz, profesyonel kameralarla yarışacak bir üçlü arka kamera kurulumuyla geliyor. Arka kısımda yer alan 200 Megapiksel çözünürlüğündeki f/1.8 diyafram açıklığına sahip ana kamera, optik görüntü sabitleme (OIS) desteğiyle sarsıntısız çekimler yapıyor.

Ana kameraya 50 Megapiksel çözünürlüğünde OIS destekli periskop telefoto sensör ile 116 derecelik geniş görüş açısı sunan 50 Megapiksel ultra geniş açılı kamera eşlik ediyor. Ön kısımda ise kaliteli selfie çekimleri ve görüntülü görüşmeler için 50 Megapiksel çözünürlüğünde bir kamera tercih edilmiş. Bu kamera kurulumu, her ışık koşulunda kayıpsız yakınlaştırma ve yüksek netlikte çekimler yapmayı mümkün kılıyor.

Cihazın en dikkat çekici yanlarından birini batarya performansı oluşturuyor. Gövdesinde tam 7.000 mAh kapasiteli devasa bir batarya barındıran Pro modeli, tek şarjla günlerce süren kullanım ömrü sunuyor. Bu büyük pil, 80W hızlı kablolu şarjla birlikte kablosuz şarj kolaylığı arayanlar için 50W kablosuz şarj desteği de barındırıyor.

Oppo Reno16 Pro teknik özellikleri

Ekran: 6.78 inç AMOLED, 1.5K çözünürlük, 120Hz yenileme hızı, 3.600 nit maksimum parlaklık, PWM karartma

İşlemci: MediaTek Dimensity 9500s

Arka Kamera: 200 MP f/1.8 ana kamera (OIS destekli) + 50 MP periskop telefoto kamera (OIS destekli) + 50 MP ultra geniş açılı kamera (116 derece FoV)

Ön Kamera: 50 MP selfie kamerası

Batarya: 7.000 mAh pil, 80W kablolu hızlı şarj, 50W kablosuz hızlı şarj

Yazılım: OriginOS 16

Bağlantı Özellikleri: Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, Kızılötesi (IR) blaster, Dual SIM 5G

Dayanıklılık: IP69K toza ve yüksek basınçlı suya karşı koruma derecesi, ekran altı parmak izi okuyucu

Oppo Reno16 Pro fiyatı ve versiyonları

Oppo Reno16 Pro – 12GB RAM / 256GB Depolama: 4.499 CNY (yaklaşık 660 Dolar)

Oppo Reno16 Pro – 12GB RAM / 512GB Depolama: 4.899 CNY (yaklaşık 720 Dolar)

Oppo Reno16 Pro – 16GB RAM / 512GB Depolama: 5.299 CNY (yaklaşık 780 Dolar)

Serinin standart üyesi Oppo Reno16 hangi özelliklerle geliyor?

Serinin standart modeli Oppo Reno16, Pro modeline kıyasla daha kompakt bir yapı arayan kullanıcılara hitap ediyor. Cihazın üzerinde 6.32 inç büyüklüğünde daha küçük bir OLED ekran paneli yer alıyor. Bu ekran boyutu, tek elle kullanımı kolaylaştırırken taşıma konforunu da artırıyor.

Ekran boyutu küçülmüş olsa da yenileme hızı, çözünürlük seviyesi ve parlaklık gibi kritik detaylar Pro modeliyle aynı tutulmuş. 120Hz yenileme hızına sahip bu ekran, 1.5K çözünürlük ve 3.600 nite varan tepe parlaklık değerini koruyor. Cihazın kalbinde ise yüksek performans sunan MediaTek Dimensity 8550 Super yonga seti yer alıyor.

Standart modelin kamera departmanı ise kullanıcıları memnun edecek şekilde tasarlanmış. Oppo, daha bütçe dostu olan bu modelde kamera performansından ödün vermeyerek Pro sürümündeki 200 Megapiksel çözünürlüklü ana kamerayı aynen koruyor. Cihazın arkasındaki periskop telefoto ve ultra geniş açılı lens yapılandırması da abisiyle tamamen aynı özellikleri taşıyor.

İki model arasındaki en temel fark batarya kapasitesi ve şarj yeteneklerinde karşımıza çıkıyor. Standart sürüm, gövde boyutunun küçülmesinden dolayı 6.700 mAh kapasiteli bir pil ile donatılmış. Bu batarya 80W kablolu hızlı şarjı desteklese de kablosuz şarj özelliğine ve Wi-Fi 7 yerine Wi-Fi 6 bağlantı standardına sahip olmasıyla Pro modelinden ayrılıyor.

Oppo Reno16 teknik özellikleri

Ekran: 6.32 inç OLED, 1.5K çözünürlük, 120Hz yenileme hızı, 3.600 nit maksimum parlaklık, PWM karartma

İşlemci: MediaTek Dimensity 8550 Super

Arka Kamera: 200 MP f/1.8 ana kamera (OIS destekli) + 50 MP periskop telefoto kamera (OIS destekli) + 50 MP ultra geniş açılı kamera (116 derece FoV)

Ön Kamera: 50 MP selfie kamerası

Batarya: 6.700 mAh pil, 80W kablolu hızlı şarj (Kablosuz şarj desteği bulunmuyor)

Yazılım: OriginOS 16

Bağlantı Özellikleri: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, NFC, Kızılötesi (IR) blaster, Dual SIM 5G

Dayanıklılık: IP69K sertifikası, ekran altı parmak izi okuyucu

Oppo Reno16 fiyatı ve versiyonları

Oppo Reno16 – 12GB RAM / 256GB Depolama: 3.499 CNY (yaklaşık 515 Dolar)

Oppo Reno16 – 12GB RAM / 512GB Depolama: 3.999 CNY (yaklaşık 590 Dolar)

Oppo Reno16 – 16GB RAM / 256GB Depolama: 3.899 CNY (yaklaşık 575 Dolar)

Oppo Reno16 – 16GB RAM / 512GB Depolama: 4.299 CNY (yaklaşık 635 Dolar)

Oppo Reno16 – 16GB RAM / 1TB Depolama: 4.899 CNY (yaklaşık 720 Dolar)

IP69K sertifikası nedir?

IP69K sertifikası, bir elektronik cihazın yüksek sıcaklık ve yüksek basınç altındaki tazyikli suya karşı en üst düzey dayanıklılığa sahip olduğunu gösterir. Akıllı telefonlarda nadiren gördüğümüz bu koruma standardı, toz girişini tamamen engeller. Böylece cihazın çok zorlu çevresel koşullarda bile sorunsuzca çalışmaya devam etmesini garanti eder.

