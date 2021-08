Microsoft, Token Oluşturma Yazılımı İçin Patent Aldı!

Birleşik Krallık finansal hizmetleri düzenleyici kurumu, FCA yaptığı açıklama ile Binance’in işiyle ilgili en temel bilgileri bile sağlamayı reddettiğini duyurdu. Ancak popüler kripto para alım satım platformu Binance’in CEO’su Changpeng Zhao’dan ise bunun aksi yönünde bir açıklama geldi.

Birleşik Krallık’taki finansal hizmetleri düzenleme görevine sahip olan Finansal Yürütme Otoritesi (FCA), ilk denetim raporunda Binance Markets Limited şirketinin işiyle ilgili temel bilgileri sağlamayı reddettiği ve şirketin “etkin bir şekilde denetlenemez” olduğu belirtilmiş. FCA, denetim uyarısında şu ifadeleri kullanmış:

FCA ayrıca, firmanın Birleşik Krallık vatandaşlarının ürünleri satın almak için hangi yolları kullanabileceği ve Binance internet sitesi Binance.com’un arkasındaki yasal varlığın tanımlanmasını açıklamayı da reddettiğini ekledi.

FCA’in 25 Haziran 2021 tarihli denetim raporunda yasa düzenleyicilerin, firmanın bilgi sağlama konusundaki belirgin isteksizliği sebebiyle hayal kırıklığı yaşadığının da altı çiziliyor.

FCA’e göre firma, müşterilerine regülasyonlara uyumluluk sağlama konusundaki isteğini belirtti. Ancak 26 Haziran’daki FCA’in ilk tüketici uyarısına kadar bu konuda hiçbir faaliyet gösterilmedi. Binance açıklamasıyla Binance Markets Limited şirketinin Birleşik Krallık müşterilerine özel olarak açılacak olan Binance.UK’nın işletilmesi için kurulan bir şirket olduğunu belirtti. Binance sözcüsü de durumla ilgili şu açıklamaları yaptı:

Binance CEO’su CZ de konuyla ilgili dün bir tweet atarak Binance Markets Limited’ın istenen tüm gereklilikleri sağladığını duyurdu.

"25 August 2021 update. On 25 June 2021, the FCA imposed requirements on Binance Markets Limited. The firm complied with all aspects of the requirements"https://t.co/ryque3nHFb

— CZ 🔶 Binance (@cz_binance) August 25, 2021