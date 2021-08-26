Microsoft, Token Oluşturma Yazılımı İçin Patent Aldı!

Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden biri olan Microsoft, blok zincir ve kripto para alanına yönelik bir iş süreci geliştirmeye hazırlanıyor. Teknoloji devi Microsoft, kullanıcıların token oluşturmalarını sağlayacak olan bir yazılım için ABD Patent ve Marka Ofisi’nden patent aldı.

Teknoloji devi Microsoft, token oluşturma yazılımı için ABD Patent ve Marka Ofisi’nden patent aldı. Patenti alınan yazılım, kullanıcıların oluşturacakları tokenları belli bir zincire bağlı kalmaksızın farklı ağlarda yönetebilmelerine imkan sağlayacak. Token oluşturmayı daha kolay ve verimli hale getirecek olan yazılım, blok zincir uygulamaları geliştirilmesine de yardımcı olacak.

Bilgilere göre şu anda farklı blok zincirlerdeki standardizasyon eksikliği sebebiyle token oluşturmak ve yönetmek oldukça zor ve zahmetli. Microsoft’un almış olduğu patent ise kullanıcıların token oluşturmalarını ve oluşturdukları tokenları farklı ağlarda yönetebilmelerini sağlayarak, defterden bağımsız bir sistem tanımlıyor.

Microsoft’un sunmuş olduğu sistem bir kullanıcıdan alınan talep ile çalışmaya başlıyor. Çalışmaya başlayan sistem, çeşitli niteliklere ve kontrol işlevlerine sahip olan şablonlar sunuyor. (Kullanıcıya sunulan şablonlar talep edilen tokenın tipine ve temsil ettiği dijital ya da fiziksel varlığa göre değişkenlik gösterebiliyor.) Sunulan seçenekler arasından seçim yapan kullanıcının tokenı, belirlenen ağda oluşturuluyor.

Ayrıca sistem, tokenların kontrol edilebilmesi için bir arayüz hizmeti de sağlıyor. Bu hizmet sayesinde geliştiricilerin tokena özel kodlama işlemleri ile ilgili endişelenmeleri gerekmiyor.

Microsoft’un defterden bağımsız token hizmeti, tokenları farklı DLT’lerde yaşam döngüsünü yönetmek için tek ve birleşik bir arabirim olarak işlev görecek şekilde tasarlandı. Bu sayede geliştiricilerin platformlarından bağımsız bir şekilde token işlemi yapmak ve bunları yönetmek için kod yazmasına olanak tanınıyor.

Kripto para birimlerinin artan benimsenme oranı, kurumsal oyuncuların da bu alana yönelmesiyle yükselen bir ivme kazandı. Pek çok önemli ve büyük şirket kripto para birimlerine yatırım yaptığını, pek çoğu da kripto para birimlerini iş süreçlerine eklediğini duyurdu. Ancak Microsoft henüz bir kripto para yatırımı yaptığını duyurmadı. Bununla birlikte şirket bu son hamlesi ile blok zincir teknolojisini kripto para birimlerinden daha önde tuttuğunu göstermiş oldu. Teknoloji devi, patentini aldığı bu hizmet ile teknoloji dünyasına yeni bir soluk getirebilir.