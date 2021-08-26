Kripto Para
Microsoft, Token Oluşturma Yazılımı İçin Patent Aldı!
Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden biri olan Microsoft, blok zincir ve kripto para alanına yönelik bir iş süreci geliştirmeye hazırlanıyor. Teknoloji devi Microsoft, kullanıcıların token oluşturmalarını sağlayacak olan bir yazılım için ABD Patent ve Marka Ofisi’nden patent aldı.
Teknoloji devi Microsoft, token oluşturma yazılımı için ABD Patent ve Marka Ofisi’nden patent aldı. Patenti alınan yazılım, kullanıcıların oluşturacakları tokenları belli bir zincire bağlı kalmaksızın farklı ağlarda yönetebilmelerine imkan sağlayacak. Token oluşturmayı daha kolay ve verimli hale getirecek olan yazılım, blok zincir uygulamaları geliştirilmesine de yardımcı olacak.
Bilgilere göre şu anda farklı blok zincirlerdeki standardizasyon eksikliği sebebiyle token oluşturmak ve yönetmek oldukça zor ve zahmetli. Microsoft’un almış olduğu patent ise kullanıcıların token oluşturmalarını ve oluşturdukları tokenları farklı ağlarda yönetebilmelerini sağlayarak, defterden bağımsız bir sistem tanımlıyor.
Microsoft’un sunmuş olduğu sistem bir kullanıcıdan alınan talep ile çalışmaya başlıyor. Çalışmaya başlayan sistem, çeşitli niteliklere ve kontrol işlevlerine sahip olan şablonlar sunuyor. (Kullanıcıya sunulan şablonlar talep edilen tokenın tipine ve temsil ettiği dijital ya da fiziksel varlığa göre değişkenlik gösterebiliyor.) Sunulan seçenekler arasından seçim yapan kullanıcının tokenı, belirlenen ağda oluşturuluyor.
Ayrıca sistem, tokenların kontrol edilebilmesi için bir arayüz hizmeti de sağlıyor. Bu hizmet sayesinde geliştiricilerin tokena özel kodlama işlemleri ile ilgili endişelenmeleri gerekmiyor.
Microsoft’un defterden bağımsız token hizmeti, tokenları farklı DLT’lerde yaşam döngüsünü yönetmek için tek ve birleşik bir arabirim olarak işlev görecek şekilde tasarlandı. Bu sayede geliştiricilerin platformlarından bağımsız bir şekilde token işlemi yapmak ve bunları yönetmek için kod yazmasına olanak tanınıyor.
Kripto para birimlerinin artan benimsenme oranı, kurumsal oyuncuların da bu alana yönelmesiyle yükselen bir ivme kazandı. Pek çok önemli ve büyük şirket kripto para birimlerine yatırım yaptığını, pek çoğu da kripto para birimlerini iş süreçlerine eklediğini duyurdu. Ancak Microsoft henüz bir kripto para yatırımı yaptığını duyurmadı. Bununla birlikte şirket bu son hamlesi ile blok zincir teknolojisini kripto para birimlerinden daha önde tuttuğunu göstermiş oldu. Teknoloji devi, patentini aldığı bu hizmet ile teknoloji dünyasına yeni bir soluk getirebilir.
Günün Alışveriş Fırsatı: General Mobile GM21 Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 2: Yeni Samsung Galaxy A Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 3: Yenilenen Reno 5 ailesinin fiyatlarına buradan bakabilirsiniz!Bunlar da ilginizi çekebilir
Kripto Para
Citigroup Kurumsal Müşteriler İçin Bitcoin Vadeli İşlemlerine Başlayacak!
ABD’deki üçüncü en büyük bankacılık devi olan Citigroup, bazı kurumsal müşteriler için Bitcoin vadeli işlemleri sunmayı planlıyor. Banka içinden bir kaynak konuyu açıkladı ancak isminin gizli kalmasını istedi.
İlginizi Çekebilir: Binance, Birleşik Krallık Yasa Düzenleyicileriyle İş Birliği Yapmıyor!
Duruma aşina olan kişi, Citi’nin CME’de (Chicago Ticaret Borsası) Bitcoin vadeli işlemlerine başlamak için düzenleyici onayları beklediğini açıkladı.
Kaynak, Bitcoin fiyatı 50.000 dolara tırmanırken Citi’nin artan müşteri kripto para riskleri talebini karşılamak için hareket ettiğini söyledi. Citi sözcüsü şu ifadeleri kullandı:
“Şu anda bazı kurumsal müşterilerimiz için güçlü düzenleyici çerçeveler altında çalıştıkları için vadeli işlemler gibi ürünler düşünüyoruz.
Düzenleyici çerçeveler, denetim beklentileri ve diğer faktörlerle ilgili birçok soru göz önüne alındığında, yaklaşımımız konusunda çok düşünceliyiz.”
Sözcü, Citi’nin ticaret operasyonunun Bitcoin borsasında işlem gören notlar gibi diğer ürünlere geçmeden önce Bitcoin vadeli işlemleriyle başlayabileceğini belirtti.
“Bankanın, önce CME Bitcoin vadeli işlemlerini ve ardından Bitcoin borsada işlem gören notları (ETN’ler) alım satımına başlamak için onay alması muhtemel.”
Bitcoin’i Benimseyen Kurumların Sayısı Artıyor
Hala gerekli düzenleyici onayları bekleyen Citigroup, Bitcoin vadeli işlem ticareti sağlamak için büyük bir banka olan Goldman Sachs’a katılacak.
Dünyanın en büyük döviz alım satım bankalarından biri olan Citi, ilk olarak Mayıs 2021’de bankanın müşteri tabanı için kripto para birimi ticareti, saklama ve finansman hizmetleri başlatmayı düşündüğünü duyurarak Bitcoin’e olan ilgisini açıkça belli etmişti. Bankanın dijital para birimi hizmetlerine olan ilgisi, çok çeşitli büyük müşterilerinde Bitcoin’e olan ilginin ‘çok hızlı’ birikimi tarafından tetiklendi.
Haziran ayının sonlarında Citi, müşterilerine bankanın varlık yönetimi bölümünde faaliyet gösteren kripto para birimlerine erişim sağlamak için bir “dijital varlık grubu” başlattı.
HWP olarak önceden de bildirmiş olduğumuz üzere Haziran ayında Goldman Sachs, eski hedge fon yöneticisi Mike Novogratz tarafından yönetilen kripto ticaret bankası Galaxy Digital ile Bitcoin vadeli işlemlerine başladı.
Büyük küresel banka Goldman’ın bu hareketi, bankalar Bitcoin’e maruz kalmak isteyen müşterilerden gelen baskıyla karşı karşıya kaldıkça Wall Street ve ötesinde olumlu bir etki yarattı. Goldman, kripto para ticaretine başlayan ilk büyük ABD bankası olarak, diğer bankalara da bunu yapmaya başlamalarını sağladı.
Geçtiğimiz aylarda ABD’nin en büyük ikinci bankası olan Bank of America da bazı müşteriler için Bitcoin vadeli işlemlerini onayladığını duyurdu.
Bankalar kripto para birimi sektörüne yaklaşımlarında muhafazakar olsalar da, kripto para birimlerinin artan benimsenme çılgınlığı ile şimdi bazı müşterilerinin kripto pazarına erişmesine izin veriyorlar. Küresel finansal sistem, blok zincir teknolojisinin sunmuş olduğu yeni imkanlar ile farklı bir yöne doğru evriliyor.
Günün Alışveriş Fırsatı: General Mobile GM21 Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 2: Yeni Samsung Galaxy A Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 3: Yenilenen Reno 5 ailesinin fiyatlarına buradan bakabilirsiniz!Bunlar da ilginizi çekebilir
Kripto Para
Binance, Birleşik Krallık Yasa Düzenleyicileriyle İş Birliği Yapmıyor!
Birleşik Krallık finansal hizmetleri düzenleyici kurumu, FCA yaptığı açıklama ile Binance’in işiyle ilgili en temel bilgileri bile sağlamayı reddettiğini duyurdu. Ancak popüler kripto para alım satım platformu Binance’in CEO’su Changpeng Zhao’dan ise bunun aksi yönünde bir açıklama geldi.
Birleşik Krallık’taki finansal hizmetleri düzenleme görevine sahip olan Finansal Yürütme Otoritesi (FCA), ilk denetim raporunda Binance Markets Limited şirketinin işiyle ilgili temel bilgileri sağlamayı reddettiği ve şirketin “etkin bir şekilde denetlenemez” olduğu belirtilmiş. FCA, denetim uyarısında şu ifadeleri kullanmış:
“FCA, firmanın yanıtının tamamlanmamış olduğunu ve yanıtında bilgi sağlama konusunda doğrudan red ibareleri bulunduğunu düşünmektedir. Bu red ibareleri aynı zamanda şirketin iş ve grup yapısının nasıl düzenlendiği hakkındaki detayların sağlanması için de geçerli.”
FCA ayrıca, firmanın Birleşik Krallık vatandaşlarının ürünleri satın almak için hangi yolları kullanabileceği ve Binance internet sitesi Binance.com’un arkasındaki yasal varlığın tanımlanmasını açıklamayı da reddettiğini ekledi.
FCA’in 25 Haziran 2021 tarihli denetim raporunda yasa düzenleyicilerin, firmanın bilgi sağlama konusundaki belirgin isteksizliği sebebiyle hayal kırıklığı yaşadığının da altı çiziliyor.
“Firmanın bu tarihe kadarki etkileşimine dayanarak FCA, firmanın etkin bir şekilde denetlenemediğini düşünmektedir. Bu durum da firmanın tüketicileri belirgin bir risk altına sokan karmaşık ve yüksek riskli finansal ürünler sunan küresel bir gruba üyeliği bağlamında oldukça endişe vericidir.”
FCA’e göre firma, müşterilerine regülasyonlara uyumluluk sağlama konusundaki isteğini belirtti. Ancak 26 Haziran’daki FCA’in ilk tüketici uyarısına kadar bu konuda hiçbir faaliyet gösterilmedi. Binance açıklamasıyla Binance Markets Limited şirketinin Birleşik Krallık müşterilerine özel olarak açılacak olan Binance.UK’nın işletilmesi için kurulan bir şirket olduğunu belirtti. Binance sözcüsü de durumla ilgili şu açıklamaları yaptı:
“FCA tarafından belirtildiği üzere, Binance Markets Limited istenen gerekliliklere tüm yönüyle uyum sağlamıştır. Ortaya çıkacak olan herhangi bir olası problemin çözümü için FCA ile görüşmelere devam edeceğiz.”
Binance CEO’su CZ de konuyla ilgili dün bir tweet atarak Binance Markets Limited’ın istenen tüm gereklilikleri sağladığını duyurdu.
"25 August 2021 update. On 25 June 2021, the FCA imposed requirements on Binance Markets Limited. The firm complied with all aspects of the requirements"https://t.co/ryque3nHFb
— CZ 🔶 Binance (@cz_binance) August 25, 2021
Son zamanlarda ülkelerin yasa düzenleyicileri tarafından oldukça sıkıştırılan Binance uyum sağlama konusunda zorlanıyor gibi gözüküyor. Ülkelerin de merkezi bulunmayan bağımsız bir platformdan çekindikleri için kendi ülkelerinde faaliyet gösterebilmesi için Binance’ten lisans talep ediyorlar. Binance ise konuyla ilgili mücadelesine devam ederek kadrosuna uyumluluk konularındaki çalışmaları yürütecek çalışanlar katmaya devam ediyor. Binance’in çeşitli ülkelerin istediği yasal uyumluluklarla mücadelesiyle ilgili bağlantılı haberlerimize aşağıdan ulaşabilirsiniz.
Tüm Binance Kullanıcılarına Kimlik Doğrulaması Zorunlu Hale Geliyor
İngiltere Mali Denetim Otoritesi (FCA), Binance ’ın ülkedeki faaliyetlerini durdurmasını istedi!
İtalya Binance ’a karşı uyarı verdi! Binance küresel gücünü kaybeder mi?
Günün Alışveriş Fırsatı: General Mobile GM21 Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 2: Yeni Samsung Galaxy A Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 3: Yenilenen Reno 5 ailesinin fiyatlarına buradan bakabilirsiniz!Bunlar da ilginizi çekebilir
Microsoft, Token Oluşturma Yazılımı İçin Patent Aldı!
Google, Varsayılan Arama Motoru Olarak Kalmak İçin Apple’a $15 Milyar Ödeyecek!
Battlefield 5 Hafta Sonuna Özel Steam’de Ücretsiz Oldu!
Huawei Matebook B3, B5 ve B7 Tanıtıldı!
iPhone 13 ve AirPods 3’ün Satışa Sunulma Tarihi Sızdırıldı!
KİM DAHA İYİ FOTOĞRAF ÇEKİYOR? | OPPO Reno 5 Lite (HEDİYELİ!)
Fiyat/Performans Odaklı Wi-Fi 6 Router | Asus RT-AX53U
Poco X3 GT Kutu Açılışı | 67W Hızlı Şarj ve Dimensity 1100!
ÖN KAMERADA OIS OLAN TELEFON! | Vivo V21 kutu açılışı!
Sizin Batışınız#2 | FAN TOKEN ile Neden Para Kaybetti | Eren İmdat
KİM DAHA İYİ FOTOĞRAF ÇEKİYOR? | OPPO Reno 5 Lite (HEDİYELİ!)
Fiyat/Performans Odaklı Wi-Fi 6 Router | Asus RT-AX53U
Poco X3 GT Kutu Açılışı | 67W Hızlı Şarj ve Dimensity 1100!
ÖN KAMERADA OIS OLAN TELEFON! | Vivo V21 kutu açılışı!
Sizin Batışınız#2 | FAN TOKEN ile Neden Para Kaybetti | Eren İmdat
HWP Podcast
Teknoloji gündemini HWP’den dinleyin! Podcast’imize abone olun.