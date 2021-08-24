Microstrategy 3907 Yeni Bitcoin Alımı Yaptı!

En büyük Bitcoin destekçilerinden olan ve satın alımlarını sürekli devam ettiren iş zekası yazılımı şirketi Microstrategy, yapılan resmi açıklama ile birlikte rezervine 177 milyon dolara 3907 adet yeni Bitcoin eklediğini duyurdu.

ABD merkezli şirket, lider kripto para birimi Bitcoin’in en büyük destekçisi ve yatırımcısı. 2020 yılı yazında başladığı satın alımları piyasada yaşanan tüm volatiliteye rağmen devam ettiren Microstrategy şimdi yeni bir satın alım ile gündemde. Şirket, 45 bin 294 dolar ortalama ile 177 milyon dolara 3907 adet BTC satın aldı. İş zekası yazılımı şirketinin şu anda elinde adet başına ortalama 26.769 dolardan toplam 108.992 Bitcoin bulunuyor.

MicroStrategy has purchased an additional 3,907 bitcoins for ~$177 million in cash at an average price of ~$45,294 per #bitcoin. As of 8/23/21 we #hodl ~108,992 bitcoins acquired for ~$2.918 billion at an average price of ~$26,769 per bitcoin. $MSTRhttps://t.co/8jUlJImJbO — Michael Saylor⚡️ (@michael_saylor) August 24, 2021

MicroStrategy, lider kripto para birimi Bitcoin’e toplam 2.918 milyar dolar yatırım yaptı ve yakın zamanda durdurma planları yok gibi görünüyor. Yazılım altyapısı sağlayıcısı, hazinesindeki ABD dolarını Bitcoin ile değiştiren ilk Fortune 500 şirketleri arasında yer alıyor. BTC’nin fiyatı birkaç kez 29.000 doların altına düştüğü zaman, mayıs düşüşü sırasında BTC varlıklarının bir kısmını satması için firma üzerinde çok fazla baskı vardı. Bununla birlikte, şirketin CEO’su Michael Saylor, satışın söz konusu olmadığını savunmuştu.

Halka açık şirket, geçtiğimiz yıl ağustos ayında BTC fiyatının 10 bin doların biraz üzerinde işlem gördüğü ve o zamandan beri birçok kez en iyi kripto para birimini satın aldığı zaman Bitcoin’e yatırım yapmaya başladı. Microstrategy ayrıca, şirketin kıdemli konvertibl notları şeklinde güvenlik borcu teklifleri yoluyla yaklaşık 1,65 milyar dolar topladı.

Şirket, Bitcoin’i birincil hazine rezerv varlığı olarak görüyor. Satın alınan BTC’ler hiçbir şekilde satılmıyor ya da borç olarak verilmiyor. Bitcoin fiyatının yaşadığı artış ve şirketin bulundurduğu BTC varlıklarının bir sonucu olarak Microstrategy hisseleri 1 yıl içerisinde %400’e yakın artmış durumda. Piyasa değeri ise 7 milyar doları geride bıraktı.