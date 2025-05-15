Huawei, Berlin’de büyük bir ilgiyle takip edilen 2025 Yenilikçi Ürün Lansmanı’nda yeni nesil giyilebilir teknoloji serisini ve çığır açan birçok ürünü kamuoyuna sundu. Estetik ile ileri teknolojiyi bir araya getiren Huawei, Huawei Watch 5, Huawei Watch Fit 4 serisi ve Huawei FreeBuds 6 serisi modelleri ile tasarım, dayanıklılık ve kullanıcı deneyimi anlamında sektörde yeni bir çıta belirliyor. Peki bu cihazlar neler sunuyor? Gelin yakından bakalım.

Huawei Watch 5

Honor Watch 5, Huawei’nin yeni sensör sistemleriyle donattığı, teknolojiyle şıklığı birleştiren amiral gemisi akıllı saati olarak öne çıkıyor.

“Multi-sensing X-TAP” adı verilen yeni nesil sistem sayesinde kullanıcılar, sadece parmak uçlarıyla kalp atışı, vücut sıcaklığı ve oksijen doygunluğu gibi hayati değerlerini anında ölçebiliyor.

Saatin diğer bir dikkat çeken yönü ise geliştirilmiş jest kontrolleri: Çift kaydırma ve çift dokunma gibi yeni hareketler ile kullanım alışkanlıkları daha sezgisel hale getiriliyor.

Titanyum kasası, 904L paslanmaz çelik çerçevesi ve safir cam ekranı ile hem dayanıklı hem de zarif bir görünüm sunan Honor Watch 5; 46 mm ve 42 mm olmak üzere iki farklı boyutta piyasaya sürüldü. Mor ve Kum Altını olmak üzere iki özel renk seçeneği de sunulan saat, özellikle kişisel stiline önem veren kullanıcıları hedefliyor.

Honor Watch 5 teknik özellikleri

Multi-sensing X-TAP sensör teknolojisi

Huawei TruSense sağlık verisi algoritması

Yeni nesil jest kontrolleri

904L çelik çerçeve, safir cam ekran

46 mm ve 42 mm kasa seçenekleri

23.999 TL satış fiyatı + 6 ay ekran kırılma garantisi

Huawei Watch Fit 4 Serisi

Huawei Watch Fit 4, özellikle aktif yaşam tarzını benimseyenler için tasarlanmış ince, hafif ve fonksiyonel bir akıllı saat.

Sadece 9.3 mm kalınlığa sahip olması sayesinde bilekte neredeyse hissedilmeyen bir deneyim sunuyor. Titanyum alaşımlı çerçevesi ve safir cam ekranı sayesinde hem dayanıklılık hem de estetik açıdan üst seviyeye ulaşıyor.

Cihazda yer alan yeni sensör sistemi, özellikle dalış, patika koşusu, golf gibi özelleşmiş spor türlerinde daha hassas ölçümler yapılmasına imkân tanıyor.

40 metreye kadar suya dayanıklılığı ve gelişmiş hava basıncı sensörü sayesinde açık hava ve su altı aktivitelerinde üst düzey performans sunan Watch Fit 4 Pro, yalnızca spor takibi değil; günlük yaşamda da şık bir aksesuar olarak değerlendirilebilir.

Huawei Watch Fit 4 Pro teknik özellikleri

9.3 mm ultra ince tasarım

40 m su altı dayanıklılığı

Titanyum alaşımlı çerçeve, safir cam ekran

Profesyonel spor modları: golf, dalış, patika koşusu

Gelişmiş barometrik sensör

Watch Fit 4 fiyatı: 5.699 TL / Watch Fit 4 Pro: 9.699 TL

Huawei FreeBuds 6 Serisi

Huawei FreeBuds 6, markanın ses teknolojilerindeki yenilikçi yaklaşımını sürdüren bir kulaklık olarak sahneye çıkıyor. Çift sürücülü sistem sayesinde her frekansta daha zengin ve dengeli bir ses sunarken, açık uçlu kulak içi yapısı ile ortam seslerini algılamaya olanak tanıyor. Bu sayede kullanıcılar hem dış dünyayla bağlarını koparmıyor hem de yüksek kalite bir dinleme deneyimi yaşıyor.

Geliştirilen mikrofon yapısıyla birlikte sunulan “Stable and Clear Calls” özelliği, gürültülü ortamlarda bile net telefon görüşmeleri yapılmasına olanak tanıyor. Tasarım açısından ise damla formu, uzun süreli kullanımlarda rahatsızlık yaratmayan ergonomik bir yapı sunuyor. 6.999 TL fiyat etiketiyle satışa çıkan kulaklık, ayrıca Huawei’nin sunduğu “Kayıp Kulaklık Desteği” hizmetiyle dikkat çekiyor. Bu hizmet sayesinde tek kulaklığını kaybeden kullanıcılar, yarı fiyatına yenisini temin edebiliyor.

Huawei FreeBuds 6 teknik özellikleri

Çift sürücülü ses teknolojisi

“Stable and Clear Calls” mikrofon sistemi

Açık tasarım kulak içi yapı

Ergonomik damla formu

6.999 TL satış fiyatı

1 yıl boyunca Kayıp Kulaklık Desteği

Huawei MatePad Pro 12.2 inç

Ayrıca, HUAWEI MatePad Pro 12.2 inç model tablet de dikkat çekici yeniliklerle donatılmış durumda. PaperMatte teknolojisine sahip yeni OLED ekranı, yansıma ve parlama sorunlarını minimize ederek göz yorgunluğunu azaltıyor.

Huawei Glide Keyboard ile dizüstü bilgisayar seviyesinde bir yazma deneyimi sunarken, yeni kalem haznesi sayesinde kalem kolayca taşınabiliyor ve şarj edilebiliyor. Yeniden tasarlanan Huawei Notlar uygulaması ile not alma, çizim yapma ve belge düzenleme gibi işlevler daha verimli hale gelmiş durumda.

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Huawei’nin 2025 ürün gamı; estetik, dayanıklılık ve teknoloji dengesini başarıyla sunarken; kullanıcı ihtiyaçlarına daha duyarlı, şık ve pratik çözümler getiriyor. Özellikle Watch 5 ve Watch Fit 4 gibi giyilebilir ürünler ile FreeBuds 6 gibi ses ekipmanları, markanın sadece teknolojiyle değil, yaşam tarzıyla da bütünleştiğini gösteriyor.