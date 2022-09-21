Microsoft, Windows 11 için şimdiye kadar yayınlanan en büyük güncellemenin lansmanını gerçekleştirdi, ancak şirket Windows 10’un yıllık güncellemesine ilişkin tahminlerini de açıkladı. Şirkete göre, yenilik önümüzdeki ay sistem tüketicilerine sunulmaya başlanacak.

Şimdilik Microsoft, Windows 10’un yeni sürümünde hangi yeni özelliklerin yer alacağını detaylandırmadı ve muhtemelen Windows 11’deki güncellemeler kadar dikkat çekici olmayacaklar. Her durumda şirket, 2025’in sonuna kadar sistemin eski sürümü için güncellemeler yayınlamaya devam edecek.

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Microsoft’ta Windows bakım ve dağıtımından sorumlu program yönetimi başkan yardımcısı John Cable, “Windows 10’a 14 Ekim 2025’e kadar hizmet verilecek ve bir sonraki Windows 10 özellik güncellemesi olan 22H2 sürümünün önümüzdeki ay geleceğini ve Windows ile destek ve seçeneklerin devam edeceğini duyuruyoruz” dedi.

Windows 10 kullanan ve Windows 11 onaylı cihazlara sahip olan tüketiciler, sistem yükseltmesini bugünden itibaren gerçekleştirebilirler. Son bir yıl içinde nitelikli olarak kabul edilmeyen bilgisayarlar ise kurulum için uygun değildir.

Kaynak: Microsoft