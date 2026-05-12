Apple, Mac ekosistemi için tasarlanan işletim sisteminin yeni sürümü macOS Tahoe 26.5 paketini resmen dağıtıma çıkardı. macOS Tahoe 26.4’ün üzerinden yedi hafta geçtikten sonra gelen bu beşinci büyük güncelleme, Apple Maps reklamları için yapılan altyapı hazırlıklarını barındırıyor. Peki macOS Tahoe 26.5 cihazları günlük kullanımda nasıl etkileyecek?

macOS Tahoe 26.5 neler getiriyor?

Yeni yayınlanan macOS Tahoe 26.5 sürümünün en belirgin yeniliklerinden biri, yerleşik Haritalar uygulamasının arama arayüzünde kendini gösteriyor. Apple, bu alana “Önerilen Yerler” adlı yeni bir sekme ekleyerek mekan keşfini daha görünür hale getiriyor. Ayrıca arka planda yapılan kod değişiklikleri, bu yaz Haritalar uygulamasına eklenecek sponsorlu reklam gösterimleri için zemini hazırlıyor.

Güncelleme sadece sistem uygulamalarını değil, aynı zamanda App Store abonelik modellerini de yeniden düzenliyor. Sisteme eklenen yeni bir aylık ödeme seçeneği sayesinde, kullanıcılar destekleyen uygulamalara daha düşük bir birim fiyat üzerinden abone olabilecek. Ancak bu indirimli fiyattan yararlanmanın temel şartı, ilgili aboneliği on iki ay boyunca devam ettireceğine dair taahhüt vermek olacak.

Yükleme adımları ve performans detayları

Yayınlanan bu yeni yazılımı cihazlarına kurmak isteyen Mac kullanıcılarının, Sistem Ayarları uygulamasını açarak Yazılım Güncelleme bölümüne ilerlemesi gerekiyor. Sistemin indirme işlemlerini tamamlamasının ardından bilgisayar yeniden başlatılarak yeni sürüme geçiş yapılıyor. İşletim sisteminin beta testleri boyunca dışa dönük büyük bir arayüz yeniliği tespit edilmemişti.

Bu nedenle yayınlanan ana sürümün doğrudan cihaz kararlılığına odaklandığı belirtiliyor. Apple’ın hazırladığı paket, önceki yedi haftalık döngüde biriken yazılımsal hataları gidermeyi amaçlıyor. Kaputun altında yapılan performans güncellemeleri sayesinde işletim sisteminin daha akıcı ve sorunsuz çalışması hedefleniyor.

Beta sürüm nedir?

Beta sürüm, bir yazılımın son kullanıcıya ulaşmadan önce test amacıyla yayınlanan ön izleme paketidir. Bu süreçte geliştiriciler sistemi deneyimleyerek olası hataları tespit eder. Tespit edilen sorunlar, macOS Tahoe 26.5 gibi ana güncellemeler yayınlanmadan önce giderilerek kararlı bir yapı oluşturulur.

İlginizi Çekebilir: Apple’dan beklenen güncelleme adımı geldi! macOS Tahoe 26.5 dördüncü beta sürümünde neler var?

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? macOS Tahoe 26.5 güncellemesini bilgisayarınıza yüklediniz mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!