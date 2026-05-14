Akıllı telefon pazarında Samsung katlanabilir telefon portföyünü genişletmeye hazırlanıyor. Şirketin Z Flip ile Z Fold serileri arasında konumlandıracağı yatay katlanabilir Galaxy Z Fold Wide modeli hakkında kritik donanım sızıntıları ortaya çıktı. GalaxyClub ve SamMobile raporları, bu ara modelin kamera tarafında bazı tavizler vereceğini gösteriyor. Peki amiral gemisi sensörlerden mahrum kalacak olan Galaxy Z Fold Wide kullanıcıları tatmin edebilecek mi?

Galaxy Z Fold Wide kamera tarafında beklentileri düşürüyor

Yeni Galaxy Z Fold Wide form faktörü olarak standart Fold serisine benzese de, donanım mimarisi açısından Flip ailesine daha yakın bir profil çiziyor. Cihaz, Z Fold 8 modelinin kareye yakın geleneksel oranlarına kıyasla daha geniş bir en boy oranı sunacak şekilde tasarlanıyor. Ancak kasa arkasında yalnızca iki kameraya yer verilecek olması, mobil fotoğrafçılık beklentilerini sınırlandırıyor.

Cihazın ana kamerasında 200MP çözünürlüğünde amiral gemisi bir sensör görme umutları rafa kalktı. Sızdırılan raporlara göre arka kurulumda f/1.8 diyafram açıklığına sahip 50MP ana sensör görev yapacak. Bu tercih, özel bir telefoto lensin yokluğunda yüksek çözünürlüklü sensör üzerinden elde edilen 2x veya 4x kayıpsız dijital yakınlaştırma yeteneklerini kısıtlıyor.

Normal şartlarda 200MP çözünürlüğünde bir ana kamera kullanılsaydı, özel lense ihtiyaç duyulmadan yüksek pikselli kırpmalarla tatmin edici bir yakınlaştırma performansı elde edilebilecekti. Ancak bu sensörün eksikliği, donanımsal yakınlaştırma kalitesini doğrudan Z Flip 8 ile aynı seviyeye indiriyor. Kullanıcılar uzak mesafe çekimlerinde donanımsal bir modül yerine tamamen dijital kırpmalara bağımlı kalacak.

Sızdırılan CAD tabanlı bilgisayar çizimleri ve fiziksel maket görselleri de cihazın arka yüzeyinde yalnızca iki adet kamera yuvası bulunduğunu kesinleştiriyor. Bu tasarımsal sınırlama nedeniyle kullanıcıların uzun süredir beklediği üst seviye sensörlerin bu modele entegre edilmeyeceği anlaşıldı. Cihazın bu stratejiyle donanım maliyetlerini dengeleyerek seride daha erişilebilir bir noktaya yerleşmesi bekleniyor.

Ultra geniş açılı sensör ve selfie kameraları detaylandı

Ana kameradaki kısıtlamalara rağmen ultra geniş açılı lens tarafında olumlu gelişmeler göze çarpıyor. Cihaz, f/1.9 lense sahip 50MP çözünürlüğünde bir ultra geniş açılı kamera barındıracak. Bu donanım, manzara ve mimari çekimlerinde önceki nesil 12MP sensörlere kıyasla çok daha fazla detay yakalanmasını sağlayacak.

Sızdırılan bu 50MP ultra geniş açılı kurulum, beklenen Z Flip 8 modelindeki 50MP ana ve yalnızca 12MP ultra geniş açılı sensör kombinasyonundan daha üstün bir performans vadediyor. Ön tarafa geçildiğinde ise kullanıcıları her iki ekranda da konumlandırılmış birer selfie kamerası karşılıyor. Standart Z Fold 8 tasarımına benzer şekilde daha küçük delikli bir yapıya sahip olan bu sensörlerin 10MP çözünürlüğünde olacağı belirtiliyor.

Galaxy Z Fold Wide sızdırılan teknik özellikleri

Ana Kamera: 50MP (f/1.8 diyafram)

50MP (f/1.8 diyafram) Ultra Geniş Açılı Kamera: 50MP (f/1.9 diyafram)

50MP (f/1.9 diyafram) Ön Kameralar: Her ekranda 1 adet 10MP sensör

Her ekranda 1 adet 10MP sensör Pil Kapasitesi: 4.800 mAh

4.800 mAh Form Faktörü: Yatay katlanabilir, geniş en boy oranı

Galaxy Z Fold 8 özellikleri premium sınırları zorluyor

Sızıntıların bir diğer odak noktası olan Galaxy Z Fold 8 özellikleri, şirketin en güçlü donanımlarını bu cihazda toplamaya devam ettiğini gösteriyor. Ana kamerada yer alması beklenen 200MP sensör, hem düşük ışık performansında hem de detay derinliğinde çıtayı yükseltiyor. Bu devasa sensör sayesinde cihazın optik lenslere ek olarak çok daha başarılı dijital yakınlaştırma sunması hedefleniyor.

Optik yakınlaştırma tarafında da dikkat çekici bir donanım güncellemesi gündemde. Eski nesillerde kullanılan 10MP 3x telefoto modülü, yerini yeni geliştirilen 12MP 3x telefoto kameraya bırakıyor. Bu fiziksel lens değişimi, portre çekimlerinde ve nesne odaklamalarında optik kalitenin doğrudan artacağı anlamına geliyor.

Geniş açı tarafında ise serinin diğer üyesiyle paralel bir yükseltme mevcut. Eski serilerdeki 12MP ultra geniş açılı kamera, standart Z Fold 8 ile birlikte yerini 50MP çözünürlüğünde yeni bir sensöre bırakıyor. Bu sayede cihazın üçlü arka kamera kurulumu, her senaryoda yüksek çözünürlüklü çıktılar verebilen bütüncül bir sisteme dönüşüyor.

Galaxy Z Fold 8 sızdırılan teknik özellikleri

Ana Kamera: 200MP yüksek çözünürlüklü sensör

200MP yüksek çözünürlüklü sensör Telefoto Kamera: 12MP (3x optik yakınlaştırma)

12MP (3x optik yakınlaştırma) Ultra Geniş Açılı Kamera: 50MP

50MP Ön Kameralar: Daha küçük delikli tasarıma sahip çift 10MP sensör

Daha küçük delikli tasarıma sahip çift 10MP sensör Pil Kapasitesi: 5.000 mAh

Seri genelinde batarya hiyerarşisi yeniden şekilleniyor

Kameraların yanı sıra batarya kapasitelerinde de cihazlar arasında net bir hiyerarşi kurulduğu görülüyor. Geçtiğimiz mart ayında ortaya çıkan raporları doğrulayan yeni veriler, Z Fold serisinin enerji kapasitesini önemli ölçüde artırıyor. Z Fold 7 modelinde kullanılan 4.400 mAh değerindeki batarya, yeni ana model ile birlikte tam 5.000 mAh seviyesine ulaşıyor.

Ara model olarak konumlanan Galaxy Z Fold Wide versiyonu ise 4.800 mAh kapasiteli piliyle portföyün tam ortasına yerleşiyor. Bu kapasite artışları, daha büyük iç ekranların enerji tüketimini dengelemek adına kritik bir rol üstleniyor. Z Flip tarafında ise kullanıcıları üzecek bir detay mevcut; Z Flip 7 modelinde yer alan 4.300 mAh pilin yeni Z Flip 8 modelinde herhangi bir yükseltme almayacağı belirtiliyor.

Tüm bu yeni cihazların resmi lansman tarihi henüz doğrulanmamış olsa da, teknoloji dünyasının gözü yaz aylarına çevrilmiş durumda. Katlanabilir pazarındaki rekabeti artıracak olan yeni ürün ailesi için beklenen Galaxy Unpacked etkinliğinin 22 Temmuz tarihinde gerçekleştirileceği iddia ediliyor.

