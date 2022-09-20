Microsoft artık daha fazla kullanıcının Amazon App Store’a erişimini sağlayarak Android uygulamalarını Windows 11’de çalıştırmalarına izin vermeye hazır. Şirket, Avustralya, Kanada, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, İspanya, Birleşik Krallık, Amerika Birleşik Devletleri ve daha birçok ülke gibi 31 ülkedeki müşterilerine Android uygulama desteği getirdiğini duyurdu.

Microsoft, Amerika Birleşik Devletleri’nde (ve yakın zamanda Japonya’da) yapılan ilk testlerin müşteriler ve geliştiriciler tarafından büyük ilgi gördüğünü açıkladı. Microsoft’un masaüstü işletim sistemi Google Play Store ve hizmetlerini desteklemese de pek çok kullanıcı favori Android uygulamalarını Windows’a taşımaktan heyecan duyuyor. Şimdilik Windows 11 kullanıcıları Android uygulamalarını Amazon App Store üzerinden Windows 11’e yükleyebiliyor.

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Windows 11’deki Amazon Uygulama Mağazası artık 20.000’den fazla popüler başlığa erişim sağlıyor. Keşfedilebilirliği artırmak ve kullanıcıların Windows 11’de Android uygulamalarını edinmelerini kolaylaştırmak için Microsoft artık bunları başyazılara ve arama sonuçlarına dahil ediyor, satır içi derecelendirmeler ve incelemeler ile bağlantıları diğer kişilerle paylaşma seçeneği sunuyor.

Windows 11’deki Android uygulamaları ve oyunları Android için Windows Alt Sistemi tarafından desteklenmektedir. En son sürüm, önemli ölçüde geliştirilmiş grafik performansı, DRM video içeriği desteği, gelişmiş giriş (dokunmatik, fare ve klavye) ve diğer yaşam kalitesi iyileştirmelerini getiriyor.