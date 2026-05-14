Akıllı telefon pazarının dikkat çeken markalarından OnePlus, yazılım tarafındaki yeniliklerine hız kesmeden devam ediyor. Geçtiğimiz ekim ayında duyurulan ana sürümün ardından, kullanıcı deneyimini daha da rafine hale getiren OxygenOS 16.1 güncellemesi kademeli olarak dağıtıma çıktı. İlk etapta Hindistan pazarındaki OnePlus 155G kullanıcıları için sunulan bu paket, cihazın yeteneklerini yapay zeka ile destekliyor. Peki cihazın performansını ve güvenliğini artıran OxygenOS 16.1 güncellemesi başka neler sunuyor?

OxygenOS 16.1 güncellemesi ile gelen yapay zeka özellikleri

Yeni OxygenOS 16.1 güncellemesi, ilk olarak çevrimdışı kullanımda sunduğu yapay zeka özellikleri ile öne çıkıyor. Çeviri uygulamasına eklenen cihaza özel yapay zeka modeli sayesinde, internet bağlantısı olmadan da doğru ve hızlı çeviriler yapılabiliyor. Fotoğraf düzenleme tarafında ise Kolaj uygulamasının Pop-out modu geliştirilerek, ayarlanabilir kenarlıklar ve yeni yönlendirme seçenekleri sisteme dahil ediliyor.

Günlük kullanımı kolaylaştıran bir diğer yenilik ise belge tarama sisteminde karşımıza çıkıyor. Taranan belgeler artık doğrudan Belgeler uygulamasına aktarılıyor ve son kullanılanlar sekmesinde kolayca bulunabiliyor. Yazılım algoritmalarındaki optimizasyonlar sayesinde tarama işlemi hızlanırken, kağıt üzerindeki kırışıklıklar, gölgeler ve bulanıklıklar tek bir dokunuşla temizlenebiliyor.

Kilit ekranı ve animasyonlarda akıcı deneyim

Kişiselleştirme seçeneklerini genişleten paket, Live Space için çift modlu yeni bir kilit ekranı tasarımı getiriyor. Duvar kağıdını kapatmayan bildirim kapsülü sayesinde, kullanıcılar ekranı aşağı kaydırarak bildirimleri derli toplu bir görünüme küçültebiliyor. Yukarı kaydırma hareketi ise tüm listeyi yeniden görünür kılıyor. Ana ekranda ise renge veya kategoriye dayalı organizasyon sistemi sunulurken, yapılan düzenlemeler artık otomatik olarak kaydediliyor.

Sistem genelindeki animasyonlar, özellikle kayan pencere işlemlerinde çok daha yumuşak bir yapıya kavuşuyor. Uygulamalardaki titremeleri azaltmak amacıyla yapay zeka ile yeniden yapılandırılmış dokunmatik tanıma teknolojisi devreye alınıyor. Önceki sürümün OnePlus 13modelinde sunduğu yüksek oyun performansı ve 120 fps desteği gibi sevilen detaylar, bu ufak rötuşlarla desteklenerek akıcılığını korumaya devam ediyor.

Kamera, ses ve güvenlik yükseltmeleri

Kamera arayüzünü daha temiz ve sezgisel bir yapıya kavuşturan OxygenOS 16.1 güncellemesi, çekim esnasındaki etkileşimleri doğallaştırıyor. Eklenen Master ön ayarları sayesinde, kullanıcılar kendi özel parametrelerini kaydedebiliyor ve bunları filigranlar aracılığıyla paylaşabiliyor. Bu sayede fotoğrafçılık deneyimi hem daha kişisel hem de daha pratik bir boyuta taşınıyor.

Ses deneyimini kişiselleştirmek isteyenler için hoparlör ses efektleri artık ekolayzır üzerinden ayarlanabiliyor. Ayarlar menüsündeki ses efektleri bölümünden Pop ve Rock gibi hazır modlar seçilebildiği gibi, farklı frekans bantlarında özel ayarlamalar da yapılabiliyor. Güvenlik tarafında ise geliştirilmiş arayan kimliği özelliği; tele-pazarlama, spam ve dolandırıcılık şüphesi taşıyan çağrıları daha yüksek bir isabet oranıyla tespit ediyor.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Cihazınızı daha verimli hale getirecek OxygenOS 16.1 güncellemesi içindeki en faydalı bulduğunuz özellik hangisi oldu?