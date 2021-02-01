MediaTek, Apple için üretim yapacak

Türk otomotiv sektörünün en önemli üreticilerinden biri olan Karsan, dünyanın ilk elektrikli seri üretim ve sürücüsüz otobüsü Atak Electric aracının lansmanını gerçekleştirdi. Aracın tanıtım töreninde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da yer aldı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk mühendisleri tarafından geliştirilen dünyanın ilk elektrikli seri üretim 4. seviye sürücüsüz otobüs tanıtımına katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya paylaşımında; “Kabine toplantımıza, Türk mühendisleri tarafından geliştirilen dünyanın ilk seri üretim 4. seviye sürücüsüz elektrikli otobüsü Atak Electric ile gidiyoruz.” dedi.

Kabine toplantımıza, Türk mühendisleri tarafından geliştirilen dünyanın ilk seri üretim 4. seviye sürücüsüz elektrikli otobüsü Atak Electric ile gidiyoruz. https://t.co/RgPmxgnIBZ — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) February 1, 2021

Karsan Atak Electric’in motoru, 230 kWh motor gücü ve 2.400 Nm tork üretiyor. Bununla birlikte BMW tarafından geliştirilen beş adet 44 kWh bataryalarla toplamda 220 kWh batarya kapasitesi bulunan Atak Electric, 300 km’ye varan menziliyle rakiplerinin önüne geçerken alternatif akımlı şarj üniteleriyle 5 saatte, hızlı şarj üniteleriyle de 3 saatte tam şarj olabiliyor. Bunun yanında enerji geri kazanımı sağlayan rejeneratif fren sistemi sayesinde bataryalar yüzde 25’e kadar kendi kendini de şarj edebiliyor.

Dinamik tasarımı ile dikkat çeken Karsan Atak Electric, led gündüz farlarıyla öne çıkıyor. Bununla birlikte Karsan Atak Electric; 10,1 inçlik multimedya dokunmatik ekranı, tamamen dijital 12,3 inçlik gösterge paneli, anahtarsız çalıştırma, USB çıkışları ile donatılan ve Wi-Fi uyumlu altyapıya sahip. Ayrıca araç, elektrik kontrollü havalı süspansiyon sistemiyle de konfor olarak binek otomobilleri aratmıyor. Sonuç olarak toplamda 52 kişilik yolcu kapasitesi sunan Atak Electric aracında; 18+4 ya da 21+4 katlanır olmak üzere iki farklı koltuk yerleşim seçeneği bulunuyor.

Son olarak konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan; “Ülkemiz için bir iftihar durumu söz konusu. Ben Karsan şirketini tebrik ediyorum. Seri üretimle birlikte dünyaya Türkiye’nin adını bu konuda duyuracaktır. İklim değişikliğiyle ilgili Amerika bir adım atarsa biz de atarız. Biz hiçbir zaman bu konuda geride kalmayız” dedi.

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