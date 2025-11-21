Teknoloji dünyası bugün oldukça hareketli çünkü AirDrop artık sadece Apple kullanıcılarının ayrıcalığı olmaktan çıkıyor. Peki AirDrop desteğinin Android tarafına gelmesi ne anlama geliyor? Bu yenilik Türkiye’de kullanım alışkanlıklarını nasıl değiştirecek? Android ve iPhone sahipleri için paylaşım deneyimi gerçekten sorunsuz hale gelecek mi?

AirDrop artık Android cihazlarda da çalışıyor!

AirDrop için bugün açıklanan en büyük yenilik, Google’ın Quick Share özelliğini doğrudan uyumlu hale getirmesi. Şirket buna Pixel 10 ailesiyle başladı ve böylece yıllardır ayrı dünyalarda yürüyen Android–iOS dosya paylaşımı resmen ortak bir noktada buluştu. Kullanıcıların “Keşke AirDrop Android’de de olsa” serzenişine Google ilk kez bu kadar net bir yanıt verdi.

Bu entegrasyon, hem iPhone hem Android kullanıcılarının aynı paylaşım penceresinde buluşmasını sağlıyor. Artık bir fotoğraf göndermek için uzun uğraşlara gerek kalmadan AirDrop benzeri bir kolaylık her iki tarafa da açılmış durumda. Google, sistemi tasarlarken güvenliği merkeze koyduklarını belirtiyor. Bağımsız güvenlik uzmanları tarafından test edilen bu yapı, verilerin korunmasına önem verirken hızı ve pratikliğini kaybetmiyor.

Google’ın açıklamasına göre bu adım yalnızca iPhone ve Android dosya aktarımını kolaylaştırmakla kalmıyor; aynı zamanda işletim sistemleri arasındaki iletişimi güçlendiren genel bir stratejinin parçası. Daha önce RCS uyumluluğu ve bilinmeyen takip cihazlarını algılama gibi yeniliklerde de ortak çalışma adımları atan şirket, şimdi de kullanımı tamamen platformdan bağımsız hale getirmeye hazırlanıyor.

İlginizi Çekebilir: İşte iOS 26 kullananların değiştirmesi gereken 5 ayar!

Şu an için bu özellik yalnızca Pixel 10 ailesinde aktif olarak kullanılabiliyor. Google, AirDrop uyumlu Quick Share deneyiminin kısa süre içinde daha fazla Android cihaza yayılacağını söylüyor. Türkiye’de Android kullanıcılarının bu güncellemeye özellikle ilgi göstermesi bekleniyor çünkü birçok kullanıcı yıllardır Apple ekosistemindeki bu paylaşım kolaylığını kendi cihazlarında görmek istiyordu.

Google, Pixel 10 Pro üzerinden paylaştığı kısa bir videoyla yeni özelliğin nasıl çalıştığını da gösterdi. Görüntülerde AirDrop üzerinden bir iPhone’a dosya aktarımının saniyeler içinde tamamlandığı görülüyor. Bu performansın daha geniş Android ekosisteminde nasıl karşılık bulacağı ise merak konusu. Eğer üreticiler Quick Share güncellemelerini hızlı dağıtırsa, bu pratikliği Türkiye’de de standart haline gelebilir.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Bu yeni dönemde uyumluluğun mobil deneyimi nasıl dönüştüreceğini öngörüyorsunuz? Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!