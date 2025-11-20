Akıllı temizlik teknolojisinde dünya lideri Roborock, bu yılın en büyük alışveriş etkinliği Black Friday kapsamında özel bir indirim kampanyası başlatıyor. Peki Roborock’un Black Friday indirimlerinde hangi ürünler var?

Roborock ile Yılın En Büyük Temizlik İndirimleri Black Friday’de!

Zahmetsiz günlük temizlik için robot süpürgeleri ve güçlü ve derinlemesine temizlik için ise ıslak-kuru süpürgeleri öne çıkaran Roborock, bu ikiliyi lekesiz bir ev için en ideal temizlik kombinasyonu olarak sunuyor.

Roborock süpürge, kablosuz dik süpürge ve ıslak-kuru temizleme kategorilerindeki seçili modeller, 20 Kasım – 2 Aralık tarihleri arasında özel promosyon fiyatlarıyla satışa sunuldu. Roborock, yeni yıl öncesinde temizlik rutinlerini tazelemek ve geliştirmek isteyen kullanıcılar için kaçırılmayacak fırsatlar sunuyor.

“Yorulmanıza Gerek Yok” sloganıyla yola çıkan Roborock, gelişmiş teknolojiyi üstün ev konforuyla birleştirerek günlük hayatı kolaylaştırmaya devam ediyor. Kampanya, markanın resmi satış kanalı tr.roborock.com‘un yanı sıra yetkili satış noktalarında da geçerli olacak.

Premium konfor: Saros 10 ve Qrevo CurvX

Yıl sonu temizliğini zahmetsiz hale getirmek için tasarlanan Saros 10 ve Qrevo CurvX, Roborock‘un premium serisindeki en üst düzey yeniliğini temsil ediyor. 22.000 Pa emiş gücü, yapay zeka destekli haritalama ve 7,98 cm‘lik ince gövdesiyle mobilyaların altındaki en dar alanlara bile ulaşıyor. Yumuşak kıvrımlı silueti ve zarif şarj yuvasıyla Qrevo CurvX, estetik ve performansı mükemmel bir uyum içinde bir araya getiriyor.

AdaptiLift™ şasisi, üniteyi 4 cm‘ye kadar eşikleri aşacak şekilde akıllıca yükselterek karma zeminlerde kusursuz geçişler sağlıyor. Minimalist tasarım ve mühendislik hassasiyetini bir araya getiren CurvX, yalnızca bir temizlik merkezi değil, aynı zamanda modern iç mekan tasarımının da bir ifadesi haline geliyor; müdahale etmek yerine harmanlayan bir teknoloji sunuyor.

Hepsi bir arada çözüm: Qrevo L

Beğenilen Qrevo S‘nin geliştirilmiş versiyonu olan Roborock Qrevo L, 10.000 Pa emiş gücüyle tek bir düğmeyle toz boşaltma, paspas yıkama ve kurutma işlemlerini gerçekleştiriyor. Temizlik sonrası bakım yükünü ortadan kaldırarak hayatı kolaylaştırıyor.

Bağımsız güç: S8 Pro ve Q8 Max Pro+

S8 Pro ve Q8 Max Pro+, “bağımsız” elektrikli süpürge konseptinin en gelişmiş örnekleri arasında yer alıyor. Çift fırça sistemi, 6.000 Pa emiş gücü ve Lidar sensör destekli haritalama teknolojisiyle evin her alanına milimetre hassasiyetine ulaşıyor.

Bu minimalist tasarımlı süpürge, temel temizlik görevlerini yerine getirmek üzere tasarlandı. Bütçesine dikkat eden Roborock hayranlarının ihtiyaçlarını karşılıyor.

Nefes alan halılar: H60 ve H60 Hub Ultra

Dakikada 7.200 vuruşluk halı temizleme teknolojisi, 140° yeşil toz algılama ışığı ve alerjenlerin %99,95‘ine kadarını yakalayan HEPA filtreleme sistemiyle H60 ve H60 Hub Ultra, kablosuz elektrikli süpürge pazarının yıldızı arasında yer alıyor. Bu modeller, daha temiz iç mekan havası sağlıyor ve ferahlığı geri kazandırıyor.

H60 Hub Ultra, hepsi bir arada otomatik boşaltma yuvası ve tek dokunuşla temizlik sağlayarak doğrudan toz temasını ortadan kaldırırken, H60, mobilyaların altına kolay erişim sağlayan 90° esnek borusuyla öne çıkıyor.

Hijyen devrimi: F25 serisi

F25 Ultra, F25 Ace ve F25 RT, çift ıslak ve kuru işleviyle günlük temizliğe profesyonel düzeyde hijyen getiriyor.

F25 RT, kompakt ve kullanımı kolay bir tasarımda temel özellikler sunarak erişilebilirlik ve performans arasında ideal bir denge sağlıyor. F25 Ultra, sert kimyasallar kullanmadan bakterilerin %99,99‘una kadarını yok eden 180° buharlı temizlik deneyimiyle deneyimi bir üst seviyeye taşıyor.

Tüm modeller, optimum sonuçlar için emiş gücünü ve su akışını otomatik olarak ayarlayan yapay zeka destekli zemin algılama özelliğine sahip.

Hafif, manevra kabiliyeti yüksek ve kimyasal içermeyen F25 Serisi, akıllı ve sağlıklı ev temizliğinde yeni bir çağı temsil ediyor; çünkü Roborock ile kendinizi yormanıza gerçekten gerek yok.