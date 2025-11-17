Türkiye savunma gündemine damga vuran TOLGA sistemi, görünen o ki sahada dengeleri değiştirmeye geliyor. Peki TOLGA bu kadar konuşulmayı gerçekten hak ediyor mu? Dron ve İHA tehditlerine karşı yeni nesil bir çözüm ortaya koyabilir mi? İlk testlerin yarattığı merak dalgası, savunma çevrelerinde büyük bir beklenti oluşturmuş durumda.

Dronesavar TOLGA ilk atış testini yaptı!

TOLGA Yakın Hava Savunma Sistemi’nin ilk test görüntüleri, savunma sektöründe adeta heyecan yarattı. Geliştirme süreci devam eden sistem, özellikle mini/mikro İHA ve kamikaze FPV dron tehditlerine karşı gösterdiği performansla dikkat çekiyor. IDEF’25 fuarıyla birlikte sahneye çıkan sistem, Türkiye’nin savunmadaki yerlilik hamlesine yeni bir kilometre taşı ekledi.

Testler, Millî Savunma Bakanlığı Karapınar Atış, Test ve Değerlendirme Merkezi’nde yaklaşık 100 kişinin katılımıyla gerçekleştirildi ve her aşama yakından izlendi. Bu süreçte sistemin tüm kabiliyetlerinin gerçek senaryolarla sınandığı ifade ediliyor.

Kara unsurlarının korunmasından kritik tesis güvenliğine, hareketli konvoy ve üs savunmasından deniz platformlarına kadar geniş bir görev alanı sunan TOLGA, testlerde sergilediği 8 farklı senaryoda yüzde 100 başarı oranına ulaştı. Bu başarı, özellikle savunma sektöründe “dünyanın aradığı çözüm” ifadelerinin kullanılmasına neden oldu.

Soft-kill aşamasında düşman dronu yaklaşık 3 kilometreden radar ile tespit edilip jammer ile devre dışı bırakıldı. Hard-kill tarafında ise iki sabit 12.7 mm silah, araç üzeri döner namlulu 12.7 mm ve 20 mm sistemlerle yapılan atışlarda tam isabet kaydedildi.

Üstelik bunların tamamı, MKE’nin kendi geliştirdiği anti-dron mühimmatı ile gerçekleştirildi. Parçacıklı yapıdaki mühimmat, hedef çevresinde metal bir bulut oluşturarak tehditleri saniyeler içinde yok ediyor. 35 mm mühimmat 3.000 metre, 20 mm mühimmat 1.000 metre ve 12.7 mm mühimmat ise 300 metre menzil içinde etkili sonuç veriyor.

