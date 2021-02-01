Akıllı Telefonlar
Huawei ve diğer 89 firma, yerel yarı iletken üretimini genişletecek!
Huawei, geçtiğimiz aylarda Amerika ambargosu sebebiyle akıllı telefon departmanında bazı sorunlar ile karşı karşıya kaldı. Şirket, Çin pazarında hala sağlam bir yere sahip. Hatta Rusya gibi pazarlarda da firmanın oldukça önemli başarıları mevcut. Bununla birlikte, markanın Kirin yonga setini üretmekte yaşadığı sıkıntılar sebebiyle mobil departmanın geleceği şimdilik belirsiz. Amerika‘nın TSMC baskısı sonucu şirketin yarı iletken çip üretimi büyük bir sıkıntıya girdi. Bu gelişme, Çin‘in akıllı telefon pazarındaki kritik durumunu ortaya çıkardı. Bu durumun sonucunda, Çinli firmalar birleşip yakın zaman içinde yeni yarı iletken tesisleri üzerinde çalışacaklar.
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Huawei ve diğer firmalar, bu atılım ile neyi hedefliyor?
Çin Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı tarafından açıklanan bilgilere göre 90 şirket, Ulusal Entegre Devre Standardizasyon Teknik Komitesi‘nin kurulması için başvuru yaptı. Çin‘in yarı iletken endüstrisi, elektronik üretimindeki en zayıf halkalardan birisidir. Huawei ve ZTE‘nin ABD teknolojisine erişimine gelen engel, yerel çip pazarının güvenlik açığını ortaya çıkardı. Bununla birlikte, yasağın yarattığı boşluğu doldurmak isteyen SMIC’e de aynı yasaklar uygulanmaya başladı. Yarı iletken dökümhanelerinin zayıflığı nedeniyle Çinli firmaların gruplar halinde bu işe ortak olmaları gerekiyor.
Şimdiye kadar 90 Çinli firma, bu konsorsiyuma dahil oldu. Bu firmalar arasında Huawei, Xiaomi, HiSilicon, Datang Semiconductor, ZTE Microelectronics, China Mobile, Tencent ve SMIC gibi büyük firmalar yer alıyor. Bu firmaların amacı, ABD teknolojisine bağımlı olmadan kendi teknolojilerini üretmek. Ayrıca bu doğrultuda üretim bandını günümüze uygun hale getirmek de ikinci temel öncelik olacak.
Akıllı Telefonlar
Realme UI 2.0 Erken Erişim programı kapsamına 5 cihaz daha girdi
Realme’nin Android 11 tabanlı kullanıcı arayüzü Realme UI 2.0; Realme 6, X3, X2, C12 ve C15 akıllı telefonlara Erken Erişim programı kapsamında yayınlanmaya başladı. Eğer ki bu telefonlardan birini kullanıyorsanız, programa kaydolarak Realme UI 2.0’ı deneyimleyebilirsiniz.
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Bildiğiniz üzere Android 11 işletim sisteminin yayınlanmasıyla beraber, telefon üreticileri kendi kullanıcı arayüzlerini duyurmaya başladılar. Bu üreticilerin arasına katılan Realme, bizzat kendi geliştirdiği Realme UI 2.0’la kullanıcılarına hitap etmeye başladı. OPPO’nun ColorOS 11 arayüzüyle benzer niteliklere sahip olan Realme UI 2.0, ColorOS 11’e ek olarak performans iyileştirmeleri ve Realme’ye özel küçük dokunuşlar barındırıyor.
Realme, Realme UI 2.0 arayüzünü tanıttıktan kısa bir süre sonra da hemen akıllı telefonlarına bu arayüzünü dağıtmaya başlamıştı. Realme UI 2.0’ı Erken Erişim programı kapsamında cihazlarına dağıtan şirket; 7 Pro, Narzo 20, 6 Pro, Narzo 20 Pro, X2 Pro da dahil olmak üzere birkaç cihazını Erken Erişim programına sokmuştu. Aynı zamanda şirket, Realme UI 2.0’ı X50 Pro akıllı telefonuna da kararlı haliyle dağıtmıştı.
Realme UI 2.0 Erken Erişim programının kapsama alanı genişledi
Şimdiyse Realme; X3, 6, X2, C12 ve C15 modellerini de Erken Erişim programına dahil ettiğini açıkladı. Bu bağlamda eğer bu telefonlardan birini kullanıyorsanız, Android 11’i erkenden deneyimleyebilirsiniz. Android 11 tabanlı Realme UI 2.0 arayüzünü erkenden deneyimleyebilmek için Realme’nin resmi forumlarındaki adımları uygulamanız gerekiyor. Siz sayfayı derinlemesine inceleyeceksinizdir eminim, ancak biz yine de kısaca bir özet geçelim:
- Telefonunuzdaki Yazılım Güncellemesi bölümüne gidin, sağ üst köşedeki ayarlar simgesine dokunun. Buradaki Deneme Sürümünü seçin, akabinde Erken Erişim’e ve ardından Şimdi Başvur düğmesine dokunun.
- İlgili linklerdeki kayıt formuna gerekli bilgileri girerek Erken Erişim başvurunuzu gönderin.
Başvurunuzu gönderdikten sonra, Realme yetkilileri başvurunuzu inceleyecekler. Eğer telefonunuz Realme UI 2.0 Erken Erişim programına uygunsa, güncellemeyi sorunsuz bir şekilde edineceksiniz. Bu arada Erken Erişim programının yalnızca sınırlı sayıda kullanıcı için geçerli olduğunu hatırlatalım. Yani programa başvurmuş olabilirsiniz evet, ancak başvurunuzun kesin olarak kabul edilip edilmeyeceği belli değil.
Akıllı Telefonlar
Xiaomi Mi 11 Lite, yeni Qualcomm yonga seti ile gelebilir!
Xiaomi, geçtiğimiz senenin son günlerinde Mi 11‘i tanıttı. Şimdi ise söylentiler, bu seriye iki yeni cihaz ekleneceğini gösteriyor. Bu cihazlardan birincisi Mi 11 Lite, diğeri ise Mi 11 Pro olarak sızıntılarda yer alıyor. Mi 11 Lite‘ın, taban model Mi 11‘in biraz daha az güçlü bir modeli olması muhtemel. Paylaşılan bir sızıntı, Xiaomi Mi 11 Lite ile ilgili bazı teknik detayları ortaya çıkardı.
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Xiaomi Mi 11 Lite, hangi teknik özelliklere sahip olacak?
Çinli bir sızıntı kaynağına göre Mi 11 Lite, OLED bir ekran ile gelecek. Bu ekranda, nokta delik tasarımlı selfie kamerası mevcut. Ayrıca cihaz, Qualcomm SM7350 yonga setinden gücünü alacak. Telefonun 64 MP çözünürlüklü ana kamerası ve 5x optik yakınlaştırma yapabilen periskop kamerası bulunacak. Bununla birlikte, özelliklerin kulağa oldukça ilginç geldiğini söyleyebiliriz. Qualcomm‘un SM7350 platformu, henüz herhangi bir resmiyete sahip değil. Bazı kaynaklar, bu yonga setinin 5 nm üretim teknolojisi ile üretileceğini söylüyor. Ayrıca yonga setinin Snapdragon 755G olarak isimlendirilmesi muhtemel.
Snapdragon 755G olarak isimlendirilmesi beklenen yonga seti, Cortex-A78 çekirdeğinden gücünü alacak. Ayrıca dikkat çeken bir başka detay ise cihazın kamera dizilimidir. Bu dizilime göre Mi 11‘de bulunan 108 MP kamera yerine 64 MP ana kamera dizilimde mevcut olacak. Bu değişiklik, indirgeme gibi gözüküyor fakat bu cihazda da Mi 11’de bulunmayan periskop kamera kullanılıyor. Sızdırıldığı iddia edilen bu özelliklerin doğruluğu, önümüzdeki günlerde ortaya çıkacaktır.
Akıllı Telefonlar
Sony Xperia 5, Android 11 güncellemesine nihayet kavuştu!
Japonya merkezli akıllı telefon devi Sony, Xperia 5 kullanıcılarını sevindirecek bir karara imza attı. Sony’nin aldığı karar kapsamında Xperia 5 sahipleri, nihayet telefonlarını Android 11′e yükseltebilecekler. Böylelikle telefonunuz, özellikle güvenlik bakımından kapsamlı bir revizyona uğramış olacak.
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Hatırlatmak gerekirse Sony resmi blog sayfasında yaptığı duyuruda Xperia 1 II, Xperia 5 II, Xperia 10 II, Xperia 1 ve Xperia 5 modellerine Android 11 güncellemesini vereceğini söylemişti. Tarih olarak da Ocak-Şubat 2021’e işaret eden şirket, gerçekten de sözünü tutuyor. Zira bugünden itibaren Android 11 güncellemesi, Sony Xperia 5’e OTA yoluyla nihayet geldi.
Sony Xperia 5 için yayınlanan 58.1.A.1.208 paket ismine sahip 977,8 MB büyüklüğündeki Android 11 güncellemesi, kademeli olarak dağıtıma çıkarıldı. OTA kanalı üzerinden yayınlanan Android 11 güncellemesi, beraberinde birçok geliştirme ve iyileştirmeyle geliyor. Güncelleştirme, sisteme yeni eklenen tek seferli uygulama izinlerinin yanında yerleşik ekran kaydı özelliğini de getiriyor. Bununla beraber Xperia 5’e gelen önemli özelliklere de aşağıdaki listeden erişebilirsiniz:
Android 11 güncellemesiyle Sony Xperia 5 ne yeniliklere sahip olacak?
- Tek bir yerde sohbet yönetimi; Farklı uygulamalarda arkadaşlarınız ve ailenizle yapılan önemli görüşmeler kilit ekranında gösterilecektir.
- Konuşma balonları; Herhangi bir mesajlaşma uygulamasından (işlevin uygulama tarafından desteklenmesi koşuluyla) yapılan görüşmeler artık ekrana sabitlenebiliyor. Böylece mesajlar her zaman tüm ekran içeriklerinde gözükecek ve çoklu görev sırasında daha da iyi kullanılacaktır.
- Xperia 5 – ekran kaydı; bundan böyle ekranın video biçiminde kaydedilmesi doğrudan Android 11’de desteklenmektedir. Ayrıca ayrı bir uygulama aracılığıyla yapılması da gerekmez.
- Tüm akıllı cihazlar için tek bir uygulama; Evdeki ısıtma, aydınlatma veya güvenlik sistemleri gibi akıllı cihazlar, güç düğmesine uzun bir basışla otomatik olarak açılan entegre bir uygulama aracılığıyla kontrol edilebilecektir.
- Ses seçimi; Medya oynatmayı kontrol etmek artık daha kolay. Tek bir düğmeye basarak kulaklık ve hoparlör gibi bağlı ses cihazları arasında hızlıca geçiş yapabilirsiniz.
- Xperia 5 – ses kontrolü; İnternet bağlantısı olmadan bile sezgisel sesli komutlar sayesinde uygulamalara daha hızlı ve daha kolay erişim.
- Sony Xperia 5 – ek güvenlik güncelleştirmeleri; Ek güvenlik ve gizlilik güncellemeleri otomatik olarak ve doğrudan Google Play’den Sony Xperia akıllı telefona gönderilir, böylece en son koruma önlemleri her zaman kurulur.
Güncellemeyi ilk alan Xperia 5 kullanıcılarından biri olmuş olabilirsiniz, bu nedenle güncellemelerinizi kontrol etmeyi unutmayın. Güncelleme size geldiyse, hemen Ayarlar > Sistem güncellemesi bölümünden kontrol edebilir ve cihazınızı en son yazılımına yükseltebilirsiniz.
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