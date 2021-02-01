Huawei ve diğer 89 firma, yerel yarı iletken üretimini genişletecek!

Huawei, geçtiğimiz aylarda Amerika ambargosu sebebiyle akıllı telefon departmanında bazı sorunlar ile karşı karşıya kaldı. Şirket, Çin pazarında hala sağlam bir yere sahip. Hatta Rusya gibi pazarlarda da firmanın oldukça önemli başarıları mevcut. Bununla birlikte, markanın Kirin yonga setini üretmekte yaşadığı sıkıntılar sebebiyle mobil departmanın geleceği şimdilik belirsiz. Amerika‘nın TSMC baskısı sonucu şirketin yarı iletken çip üretimi büyük bir sıkıntıya girdi. Bu gelişme, Çin‘in akıllı telefon pazarındaki kritik durumunu ortaya çıkardı. Bu durumun sonucunda, Çinli firmalar birleşip yakın zaman içinde yeni yarı iletken tesisleri üzerinde çalışacaklar.

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Huawei ve diğer firmalar, bu atılım ile neyi hedefliyor?

Çin Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı tarafından açıklanan bilgilere göre 90 şirket, Ulusal Entegre Devre Standardizasyon Teknik Komitesi‘nin kurulması için başvuru yaptı. Çin‘in yarı iletken endüstrisi, elektronik üretimindeki en zayıf halkalardan birisidir. Huawei ve ZTE‘nin ABD teknolojisine erişimine gelen engel, yerel çip pazarının güvenlik açığını ortaya çıkardı. Bununla birlikte, yasağın yarattığı boşluğu doldurmak isteyen SMIC’e de aynı yasaklar uygulanmaya başladı. Yarı iletken dökümhanelerinin zayıflığı nedeniyle Çinli firmaların gruplar halinde bu işe ortak olmaları gerekiyor.

Şimdiye kadar 90 Çinli firma, bu konsorsiyuma dahil oldu. Bu firmalar arasında Huawei, Xiaomi, HiSilicon, Datang Semiconductor, ZTE Microelectronics, China Mobile, Tencent ve SMIC gibi büyük firmalar yer alıyor. Bu firmaların amacı, ABD teknolojisine bağımlı olmadan kendi teknolojilerini üretmek. Ayrıca bu doğrultuda üretim bandını günümüze uygun hale getirmek de ikinci temel öncelik olacak.