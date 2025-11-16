Epic Games haftalık ücretsiz oyunu kampanyası bu dönem oldukça iddialı bir seçkiyle karşımıza çıkıyor. Oyuncuların ikinci evi hâline gelen Epic Store, 20–27 Kasım 2025 tarihleri arasında sadece bir oyunu ücretsiz sunuyor. Peki Epic bu hafta hangi oyunu sunuyor ve oyuncular bu fırsatı nasıl değerlendirebilir?

Epic Games yeni ücretsiz oyunu açıklandı! Epic haftanın ücretsiz oyunu ne? (20-27 Kasım)

Epic Games bu hafta kullanıcılarına ücretsiz olarak Zoeti oyununu sunuyor. Tayvan merkezli Dusklight Games tarafından geliştirilen Zoeti, chibi tarzı karakterler ile kart toplama, bunları kombolar hâline getirme ve çeşitli yeteneklerle eşleştirme görevlerini içeren bir roguelite deneyimi sunuyor. Epic platformunda ücretsiz erişime açılmasıyla hem yeni başlayanlar hem de tecrübeli oyuncular için cazip bir seçenek haline geldi.

Bu hafta Epic Games’in ücretsiz sunduğu oyun Zoeti hakkında kısa bir bilgilendirmeyi ve fragmanını aşağıya ekledik. Oyunun temel oynanış mekanikleri ve öne çıkan özelliklerini gözden geçirebilirsiniz.

Zoeti oyunu nedir?

Zoeti, oyuncuların stratejik düşünme becerilerini test eden bir roguelite oyundur. Oyuncular, çeşitli kartları toplayarak bunları birbirleriyle uyumlu kombolar hâline getirmek ve her turda rakiplerine karşı avantaj sağlamak zorundadır. Bu mekanik, oyuna derinlik katarak her oynayışta farklı taktikler geliştirme imkânı sunuyor.

Chibi tarzı karakter tasarımları ve canlı, renkli grafikleriyle dikkat çeken Zoeti, görsel olarak da oyunculara keyifli bir deneyim sağlıyor. Her turda değişen oyun koşulları ve farklı kart kombinasyonları sayesinde, oyuncular her seferinde yeni stratejiler geliştirmek ve oyun içi kararlarını akıllıca vermek durumunda kalıyor.

Epic haftalık ücretsiz oyun nasıl alınır?

Epic Games Store’a giriş yapın.

Ana sayfadaki “Ücretsiz Oyunlar” bölümüne gidin.

İlgilendiğiniz oyunu seçip “Yükle” butonuna tıklayın.

Hesabınızla giriş yaptıysanız oyun otomatik olarak kütüphaneye eklenir.

Eklediğiniz oyun süresiz olarak size ait olur.

Bu oyunları 20 Kasım’dan 27 Kasım akşamına kadar ücretsiz olarak alabileceğinizi hatırlatalım. Epic Games haftalık ücretsiz oyun kampanyasından yararlanmak isteyen oyuncuların süre dolmadan işlem yapması gerekiyor. Bu haftalık Epic ücretsiz oyunu Zoeti, kart toplama ve strateji deneyimini bir araya getirerek oyunculara eğlenceli bir deneyim sunuyor.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yeni Epic Games ücretsiz oyun kampanyalarının oyun ekosistemindeki etkisini nasıl değerlendiriyorsunuz? Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!