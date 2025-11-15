Kısa video dönemine damgasını vuran Vine’ın modern bir versiyonu olan diVine için yeni bir başlangıç hazırlanıyor olabilir mi? Türkiye’de yıllardır özlemle anılan bu format, diVine ile yeniden gündeme oturursa sosyal medya alışkanlıklarımız nasıl değişir? İlk bilgiler şimdilik kısıtlı, bu yüzden heyecan ve merak fazlasıyla yüksek.

Vine geri dönüyor! diVine duyuruldu

Projeyi destekleyen ekipten gelen açıklamalara göre diVine, tıpkı Vine dönemindeki gibi altı saniyelik videoların paylaşıldığı, kullanıcı odaklı minimal bir sosyal medya deneyimi sunacak. Jack Dorsey’in kar amacı gütmeyen “and Other Stuff” girişimi tarafından finanse edilen uygulama, tam 10 bin eski Vine videosunu barındıracak özel bir arşivle yola çıkıyor.

Türkiye’de özellikle genç kullanıcıların nostaljiyle bağ kurduğu bu içeriklerin tekrar erişilebilir olması, yeni Vine için güçlü bir başlangıç anlamına geliyor. Yeni uygulamanın en iddialı taraflarından biri ise yapay zekâ ile oluşturulan içerikleri otomatik olarak tespit edip engelleyen gelişmiş filtre sistemi.

Son yıllarda her platformu dolduran yapay zekâ videoları düşünüldüğünde, bu yaklaşımın Türkiye’de güvenilir ve gerçek kullanıcı deneyimi arayan kitlenin hoşuna gideceği söylenebilir. Geliştirici ekip, Archive Team tarafından kurtarılan eski içerikleri dijital belleğin bir parçası olarak korumayı seçmiş durumda.

Uygulamanın mimarisine bakıldığında, uygulamanın Jack Dorsey’in desteklediği merkeziyetsiz Nostr protokolü üzerine inşa edildiği belirtiliyor. Bu altyapı sayesinde platform yatırımcı kararlarından etkilenmeden varlığını sürdürebilecek. Açık kaynaklı olması ise Türkiye’deki geliştiriciler için potansiyel bir oyun alanı sunuyor. Ayrıca eski Vine hesapları doğrulandığında kullanıcılar kendi videolarını sahiplenebilecek ya da tamamen kaldırabilecek.

Peki siz diVine projesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Yapay zekâdan arındırılmış içerik yaklaşımını nasıl değerlendirirsiniz? Uygulama sosyal medyada eski sıcaklığı geri getirebilir mi? Görüşlerinizi bekliyoruz!