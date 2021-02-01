iCloud Anahtar Zinciri artık Chrome tarayıcıyla uyumlu çalışabiliyor

Apple, iCloud Anahtar Zinciri hizmetinin resmi Google Chrome uzantısını yayınladı. Yayınlanan uzantı sayesinde, Safari’de kaydettiğiniz oturum açma bilgilerini artık Chrome’da da görüntüleyebilmeniz mümkün olacak.

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Apple, iCloud Anahtar Zinciri’yle sakladığınız parolaları Chrome’da da kullanabilmenizi sağlayan resmi bir uzantı yayınladı. Eğer parola yöneticisi olarak iCloud Anahtar Zinciri’ni kullanıyorsanız ve Safari yerine de Chrome’u tercih ediyorsanız, bundan böyle parolalarınızı Chrome tarayıcıyla birlikte senkronize edebilmeniz mümkün olacak.

iCloud Anahtar Zinciri sayesinde, Facebook veya Gmail gibi sitelerdeki bilgilerinizi tek tek hatırlamanıza gerek kalmıyor; bunun yerine yazılım, parolalarınızı kendi sunucularında tutuyor ve ilgili siteye girdiğinizde de hesap bilgilerinizi dolduruyor. İlk bakışta gereksiz gibi görünen bu yazılım, birden fazla sitede hesabı olanların kurtarıcı meleği diyebiliriz.

iCloud Anahtar Zinciri şimdiye kadar sadece Safari’de kullanılabiliyordu

Şimdiye kadar yalnızca Safari ile uyumlu çalışan iCloud Anahtar Zinciri, bundan böyle Google Chrome kullanıcılarına da hizmet verecek. Ek bir yazılım olarak değil; uzantı olarak Chrome kullanıcılarına hizmet verecek olan hizmet, Chrome Web Mağazası’ndan yüklenebiliyor. Bu arada uzantının tek başına kullanılamadığını da ek bilgi olarak ekleyelim, Apple’ın “Windows için iCloud” uygulamasıyla bağlantılı çalışan uzantı, parolalarınızı Chrome’a aktarmak için mutlaka iCloud’u da gerektiriyor.

iCloud Anahtar Zinciri hizmetini kullanmak isterseniz, Microsoft Store üzerinden iCloud uygulamasını yükleyebilirsiniz. Yükledikten sonra uygulamada Apple kimliğinizle oturum açıyorsunuz, hemen akabinde uzantı da aktifleşiyor. Ayrıca bu uzantının bir avantajı da, Mac ile Windows arası geçişi kolaylaştırması. Yani ileride Mac’ten Windows’a geçmeye karar verirseniz, parolalarınızı kaybetme derdiniz olmayacak. Uzantı sayesinde iki platform arasında parolalarınızı kolaylıkla eşitleyebileceksiniz.