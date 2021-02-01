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Apple

iCloud Anahtar Zinciri artık Chrome tarayıcıyla uyumlu çalışabiliyor

iCloud kullanıcıları, oturum açma ve etkinleştirme sıkıntısı yaşıyor!

Apple, iCloud Anahtar Zinciri hizmetinin resmi Google Chrome uzantısını yayınladı. Yayınlanan uzantı sayesinde, Safari’de kaydettiğiniz oturum açma bilgilerini artık Chrome’da da görüntüleyebilmeniz mümkün olacak.

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Apple, iCloud Anahtar Zinciri’yle sakladığınız parolaları Chrome’da da kullanabilmenizi sağlayan resmi bir uzantı yayınladı. Eğer parola yöneticisi olarak iCloud Anahtar Zinciri’ni kullanıyorsanız ve Safari yerine de Chrome’u tercih ediyorsanız, bundan böyle parolalarınızı Chrome tarayıcıyla birlikte senkronize edebilmeniz mümkün olacak.

iCloud Anahtar Zinciri sayesinde, Facebook veya Gmail gibi sitelerdeki bilgilerinizi tek tek hatırlamanıza gerek kalmıyor; bunun yerine yazılım, parolalarınızı kendi sunucularında tutuyor ve ilgili siteye girdiğinizde de hesap bilgilerinizi dolduruyor. İlk bakışta gereksiz gibi görünen bu yazılım, birden fazla sitede hesabı olanların kurtarıcı meleği diyebiliriz.

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iCloud Anahtar Zinciri şimdiye kadar sadece Safari’de kullanılabiliyordu

icloud anahtar zinciri chrome

Şimdiye kadar yalnızca Safari ile uyumlu çalışan iCloud Anahtar Zinciri, bundan böyle Google Chrome kullanıcılarına da hizmet verecek. Ek bir yazılım olarak değil; uzantı olarak Chrome kullanıcılarına hizmet verecek olan hizmet, Chrome Web Mağazası’ndan yüklenebiliyor. Bu arada uzantının tek başına kullanılamadığını da ek bilgi olarak ekleyelim, Apple’ın “Windows için iCloud” uygulamasıyla bağlantılı çalışan uzantı, parolalarınızı Chrome’a aktarmak için mutlaka iCloud’u da gerektiriyor.

iCloud Anahtar Zinciri hizmetini kullanmak isterseniz, Microsoft Store üzerinden iCloud uygulamasını yükleyebilirsiniz. Yükledikten sonra uygulamada Apple kimliğinizle oturum açıyorsunuz, hemen akabinde uzantı da aktifleşiyor. Ayrıca bu uzantının bir avantajı da, Mac ile Windows arası geçişi kolaylaştırması. Yani ileride Mac’ten Windows’a geçmeye karar verirseniz, parolalarınızı kaybetme derdiniz olmayacak. Uzantı sayesinde iki platform arasında parolalarınızı kolaylıkla eşitleyebileceksiniz.

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Aksesuar

Apple sınırlı sayıda ürettiği akıllı saatleri piyasaya sürdü!

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Apple

Apple akıllı saatlerinde dönem dönem özel seri ürünler çıkarıyor. Şimdi ise Amerika’daki ”Black History Ayı” için özel bir saat kordonu ve tasarım ile sınırlı sayıda olan Apple Watch’u piyasaya sürdü. Şirket bu saatlerden gelen gelirin bir kısmı sivil toplum kuruluşlarına bağışlayacak.

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Apple

Apple Black Unity serisi olan bu saatin ayrıntıları neler?

Apple Black Unity Koleksiyonunun parçası olan bu saat, Pan-Afrika bayrağını yansıtıyor. Detay vermek gerekirse, siyah, yeşil ve kırmızı çizgiler içeren bir kordonla geliyor. Ek olarak kadranlar da aynı tasarım çizgisine sahip. Akıllı saatimizin saat kısmında da Watch Series 6’nın standart alüminyum versiyonu kullanıldığını tahmin edebiliriz. Kordonu ayrıca  almak isteyenler için ise kordonun fiyatı 49 dolar.

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Ürünler 1 Şubat’tan itibaren satışa sunulacak. Kordon tüm yıl boyunca satışta olacak, ancak saatin tamamı yalnızca Şubat ayında satılacak. Görünüşe saat kadranı, daha sonra Apple Watch ‘u olan herkes tarafından indirilmesi mümkün olacak.

Apple şirketi ırksal eşitliği desteklemek için çeşitli adımlar atıyor

Apple, bu ürün lansmanında ırkçılığa karşı çalışan altı küresel sivil toplum kuruluşunu destekleyeceğini söyledi. (Bunları merak edenler için bu sivil toplum kuruluşları isimleri: Black Lives Matter Support Fund, the NAACP Legal Defense and Education Fund, ve European Network Against Racism.)

Yeni saat sürümüne ek olarak, Apple bu yıl Black History Ayı için başka şeyler de duyurdu. App Store‘da siyahilere ait işletmeleri ve geliştiricileri  vurgulanacak bir bölüm olacak. Şirket, müzik uygulamalarında,  siyahi  sanatçıların içeriklerini öne çıkaracak. Ayrıca harita uygulamalarında ise, siyahilere ait restoranları öne çıkaracak. Apple, diğer bir dizi uygulamasında da  ırksal eşitliği destekleyecek  şekilde içerikleri ve hizmetleri öne çıkaracak. Apple, ırksal eşitlik konusunda çalışmalar yapan kuruluşlara yüz milyonlarca dolar fon vaat ediyor. şirket, Haziran 2020’de 100 milyon dolarlık bir fon duyurdu. Bu fonla çeşitli kampanyalara destek sağlayacak.

Akıllı saatler dışında, içerisinde birbirinden güzel ürünler yer aldığı listelerimize, Hepsiburada ve Trendyol üzerinden ulaşabilirsiniz!

Apple Watch Series 6 modelinin özelliklerini hatırlayalım

Apple, Watch Series 6 akıllı saatlerini 18 Eylül 2020‘de piyasaya sürdü. Akıllı saat ekranı, 1,78 inç Retina LTPO OLED kapasitif dokunmatik ekran ve 448 x 368 piksel çözünürlük sağlıyor. Cihazın ekranı Safir kristal cam teknolojisi barındırıyor. Ek olarak, bir 3D Dokunmatik ekran, 1000 nit maksimum parlaklık  ve her zaman açık ekrana sahiptir. Apple Watch Series 6 sensörleri ise ivme ölçer, jiroskop, kalp atış hızı (2. nesil), barometre, her zaman açık altimetre, pusula, SpO2 ve VO2max şeklinde.

Apple

Akıllı saat, 18 saat (karışık kullanım) + kablosuz şarj sağlayan, çıkarılamayan bir lityum-ion pille çalışır. Akıllı saat, Apple S6 işlemcisi tarafından desteklenmektedir. WatchOS 7.0 işletim sisteminde çalışır. Akıllı saatin boyutları 44 x 38 x 10,4 mm şeklinde ve saat 41,3 gram ağırlığındadır. Akıllı saat iki farklı renkte gelir : Titanyum ve Uzay Siyahı. 1 GB RAM ve 32 GB dahili depolama ile paketlenmiştir. Akıllı saat, ECG sertifikalı 50 metre suya dayanıklıdır. Bu özel seri üründe de bu özellikler kullanılmasını bekliyoruz.

 

 

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Apple

Apple Car, Hyundai ya da Kia tarafından üretilebilir

Yazan:

Apple’ın gelişen elektrikli otomobil pazarına olan büyük ilgisi artık bir sır değil. Şirket bu konu hakkında uzun yıllardır perde arkasında bir takım çalışmalar yapıyor. Son dönemde Apple Car ile ilgili iddialar alevlenirken, üretim tarafında sürpriz bir gelişme ortaya çıktı!

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Apple Car üretim planı, Hyundai yöneticilerini ikiye böldü!

Hyundai, yılın ilk günlerinde Apple ile elektrikli bir otomobil geliştirmek için çalıştıklarını duyurmuştu. Yapılan açıklama kısa süre sonra geri çekilirken, bu flaş duyuru fısıltı gazetesinin çalışmasına yetti. Reuters’ın paylaştığı habere göre, Hyundai ve Apple arasında bir süredir ileri düzeyde görüşmeler yapılıyor. Ancak Koreli markanın bazı yöneticileri, Apple ile işbirliği yapmak için pek istekli değil. Bunun nedeni olarak da Apple ile üretim düzeyindeki bir anlaşmanın Hyundai’ye bir şey katmayacağı gösteriliyor.

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Otomotiv sektörü içerisindeki kaynaklar ise Hyundai’nin daha fazla çekincesi olduğunu bildiriyor. Marka şuan motor, şanzıman ve gövde çeliği üretimini bile kendi içerisinde gerçekleştiriyor. Dolayısıyla Hyundai’nin içinde oluşturduğu muhafazakar üretim yapısı, Apple Car üretiminin önünde engel olabilir. Öte yandan, şirketin ABD odaklı premium markası Genesis’in de bu süreçten olumsuz yönde etkileneceğinden endişe duyuluyor.

Apple ve Hyundai arasında bir anlaşma imzalandığı takdirde Apple Car üretiminin Kia’nın Georgia fabrikasında gerçekleşeceği belirtiliyor. Bunun nedeni de Apple’ın ABD gümrük tarifelerinden dolayı üretimin ülke içerisinde yapılmasını istemesi. Ayrıca Apple’ın uzun vadede Hyundai ve Kia ile teknoloji paylaşımına da sıcak baktığı ifade ediliyor. Bundan dolayı bir kazan-kazan ilişkisinin doğması da söz konusu. Son olarak Apple Car’ın üretimi için 2024 yılının planlandığını belirtelim.

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Akıllı Telefonlar

iPhone SE 3, konsept tasarımı ile ortaya çıktı!

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iPhone SE 3

Bugün, gelecek nesil iPhone SE modelinin minimal çerçevelerle birlikte modern bir görünüme kavuşacağı söylentileri ortaya çıktı. Ayrıca yine söylentilere göre üçüncü nesil iPhone SE modeli, birkaç ay içerisinde kullanıcıların karşısına çıkacak. Tanıtılması beklenen model, önceki nesillerden farklı ve daha modern bir tasarım anlayışı ile gelecek.

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iPhone SE 3, nasıl bir tasarım ile ne zaman çıkacak?

Geçtiğimiz yıl Nisan ayında, iPhone SE 2020 modeli resmen piyasaya çıkmıştı. Bu yıl da aynı dönemde iPhone SE 3‘ün tanıtılması muhtemel gözüküyor. Şimdi, ortaya çıkan konsept tasarımlar sayesinde cihazın nasıl görünebileceğine dair fikirler ortaya atılıyor. Ancak bu tasarımların kullanılması, Apple‘ın yeni cihaza modern bir tasarım getirmesiyle mümkün olacak. Geçtiğimiz yıl satışa çıkan iPhone SE 2020, küçük olmasına rağmen oldukça iyi satış rakamları elde etti. Elde edilen bu sonucun ardından Apple’ın, bu cihazın yeni modelini Nisan ayında tanıtması olası gözüküyor.

iPhone SE 3

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Şimdilik, herhangi bir kaynak tarafından cihazın sızdırılmış bir görüntüsü ortaya çıkmadı. Ancak Mac Otakara, üçüncü nesil iPhone SE‘nin yeni nesil Airpods Pro ile birlikte tanıtılacağını söylüyor. Ayrıca Otakara‘ya göre, geliştirilen bazı konsept tasarımların yeni cihazda kullanılması muhtemel. Kullanılma olasılığı en yüksek tasarım, ön tarafta nokta delik tasarımlı selfie kamerası bulunduruyor. Bu tasarımda, arka tarafta tek bir ana kamera mevcut. Ayrıca cihaz, önceki nesilden çok daha büyük olan 5.4 inç ekran boyutuna sahip olacak. Bunun haricinde telefon, tahminlere göre A14 Bionic yonga setinden gücünü alacak. Nisan ayına yaklaştıkça, iPhone SE 3 hakkında daha fazla şey duyacağımızı tahmin ediyoruz.

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